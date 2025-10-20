Announcement

CRU 09 et 10 Février 2026, Auditorium de l’IAST, Campus el Baz, Sétif, 19000, Algérie

Institutions organisatrices

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Ferhat Abbas Sétif 1

Le laboratoire PUViT & l’Institut d’Architecture et des Sciences de la Terre

Argumentaire

Le changement climatique n’est plus une menace abstraite. En Algérie, ses effets sont déjà visibles et bouleversent profondément nos villes, nos territoires et nos modes de vie. Sécheresses prolongées, pénurie d’eau, inondations urbaines, canicules extrêmes, feux de forêt, érosion du littoral, désertification, etc… Autant de manifestations d’un dérèglement climatique global qui met à l’épreuve nos capacités locales d’adaptation.

événements extrêmes, de plus en plus fréquents et intenses, soulignent l’urgence d’un changement de paradigme dans la manière dont nous pensons et aménageons nos milieux de vie. Ils interrogent directement la soutenabilité de nos modèles urbains actuels, fondés sur la croissance, la consommation de ressources et l’étalement spatial.

Située entre la Méditerranée et le Sahara, l’Algérie est confrontée à des vulnérabilités climatiques multiples, exacerbées par une urbanisation rapide et souvent peu maîtrisée, la dépendance aux énergies fossiles, l’artificialisation des sols et la fragilité des écosystèmes naturels. Les villes algériennes concentrent aujourd’hui les risques autant qu’elles portent les potentialités d’adaptation. Les choix d’aménagement, de mobilité, de gestion de l’eau ou de l’énergie ont un impact direct sur la capacité des populations à faire face aux aléas.

Dans ce contexte, les inégalités sociales et territoriales se creusent, les infrastructures s’usent, les ressources vitales s’amenuisent. Les populations les plus vulnérables, souvent les plus précaires également, sont les premières exposées aux effets du changement climatique. Cela pose un impératif d’équité territoriale dans les politiques de résilience à construire. Face à ces défis systémiques, la résilience urbaine ne peut être ni un slogan technocratique, ni une imitation de modèles importés. Elle doit se construire dans le temps long, en s’ancrant dans les réalités algériennes : climats, territoires, savoirs, cultures, rapports au vivant, pratiques habitantes. Cela suppose de réinterroger nos référentiels de planification urbaine et de faire émerger de nouvelles formes d’ingénierie territoriale, plus contextualisées et co-construites. La résilience ne peut être imposée d’en haut : elle se nourrit des dynamiques locales, des savoirs situés et des formes de coopération entre acteurs.

Ce colloque propose d’ouvrir un espace de réflexion critique et transdisciplinaire sur les manières de concevoir, aménager et gouverner les villes algériennes à l’ère de l’incertitude climatique. Il s’agit de croiser les regards scientifiques, professionnels, citoyens, pour comprendre comment la résilience peut devenir une culture partagée, à la fois locale et collective.

Ce croisement des disciplines et des expériences est essentiel pour dépasser les cloisonnements institutionnels et sectoriels qui freinent l’action. L’objectif est de produire des visions transversales, systémiques et solidaires du devenir urbain.

Comment penser la ville autrement dans un monde instable ?

Quels leviers d’action à l’échelle des communes, des quartiers, des citoyens, des institutions ? Comment valoriser les savoirs territorialisés, les pratiques sociales d’entraide, les innovations endogènes, les dynamiques éducatives, la recherche et la création ?

Ce sont autant de questions que ce colloque entend mettre en discussion, en sortant des réponses toutes faites pour explorer des pistes concrètes d’expérimentation. Il s’agit aussi de mieux outiller les collectivités locales, souvent démunies face à la complexité des enjeux climatiques.

En initiant un dialogue entre acteurs académiques, professionnels, institutionnels et associatifs, ce colloque veut contribuer à la construction d’une intelligence collective de la résilience, ancrée dans les territoires algériens. Il appelle à dépasser les solutions uniquement techniques pour penser ensemble des formes de résilience inclusive, adaptative et sensible, capables de répondre aux défis climatiques, tout en intégrant la complexité des contextes locaux. La résilience n’est pas uniquement une affaire de dispositifs ou d’outils, mais aussi de valeurs, de récits communs et de capacités relationnelles.

Organisé par le laboratoire PUViT (Université Ferhat Abbas Sétif 1) avec l’appui scientifique du laboratoire VUDD (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU, Alger), ce colloque national se veut un moment de convergence entre savoirs, expériences et engagements, au service de territoires plus durables, plus équitables et plus vivables. Il vise à fédérer une communauté de recherche et d’action autour des enjeux de transition écologique et sociale des villes algériennes. En cela, il participe à nourrir une vision renouvelée de l’urbanisme, attentive à la vulnérabilité des milieux comme des habitants.

Objectifs du colloque

Ce colloque vise à ouvrir un espace d’échange interdisciplinaire pour :

1. Analyser les impacts territorialisés du changement climatique en Algérie, à travers une lecture croisée des enjeux environnementaux, sociaux, urbains et économiques.

2. Interroger les concepts de résilience, d’adaptation et de transition écologique, dans leur application concrète aux réalités urbaines algériennes.

3. Valoriser les savoirs locaux, les pratiques d’adaptation vernaculaires et les initiatives innovantes, portées par les collectivités, les chercheurs, les architectes, les citoyens.

4. Renforcer les passerelles entre recherche, formation et action publique, pour outiller la décision, orienter les politiques urbaines et promouvoir une culture du changement.

5. Contribuer à l’émergence d’une pensée algérienne de la résilience, critique, inclusive et tournée vers l’avenir.

Axes de réflexion

Axe1 – Territoires vulnérables, diagnostics situés

Cartographie des risques climatiques : sécheresse, chaleur, inondation, érosion, incendies...

Analyse des disparités territoriales et sociales face aux aléas.

Fragilités structurelles des milieux urbains et ruraux : gouvernance, infrastructures, ressources.

Axe 2 – Urbanisme, planification et projet face au climat

Intégration du changement climatique dans les documents de planification.

Formes urbaines adaptées aux contextes locaux : densité, ventilation, ombrage, perméabilité...

Mobilité en transition

Pratiques d’urbanisme transitoire et stratégies adaptatives.

Axe 3 – Ressources vitales sous pression : eau, sol, végétation

Gestion territoriale de l’eau en situation de stress hydrique.

Rôle des trames verte et bleue, nature en ville, agroécologie et agriculture urbaine.

Préservation des écosystèmes et services écosystémiques urbains.

Axe 4 – Patrimoine, savoir-faire et résilience culturelle

Mémoire des catastrophes, transmissions intergénérationnelles.

Axe 5 – Innovation, recherche et expérimentation

Dispositifs d’observation et d’aide à la décision territoriale.

Projets pilotes, expérimentations collectives, participation citoyenne.

Éducation, formation, vulgarisation : vers une pédagogie de la résilience.

Axe 6- Gouverner la transition

Politiques publiques et stratégies locales d’adaptation

Outils réglementaires, urbanisme adaptatif, planification ouverte

Coopérations territoriales et partenariats internationaux

Modalités de soumission

Les propositions de communication (en français, en anglais ou en arabe sous format Word et PDF, Times new roman) doivent comporter :

Titre (Times new roman 14 gras)

Résumé (300 mots, times new roman 12)

Axe choisi

Nom, prénom, fonction/grade et

institution d’affiliation

Courte biographie (env. 150 mots)

Courriel de contact

Courte bibliographie indicative

Les vidéos : Les vidéos doivent être accompagnées d’un texte de présentation comportant entre 300 et 500 mots, au format Word et PDF. Ce texte doit offrir un aperçu clair et synthétique du contenu de la vidéo.

Dates importantes

Les résumés de communications, posters ou vidéos sont à envoyer au plus tard le 20 octobre 2025 à l’adresse suivante colloque.resilience.2026@gmail.com

Les réponses seront communiquées au plus tard le 20 novembre 2025.

Le texte intégral doit être envoyé à la même adresse avant le 20 Janvier 2026.

Confirmation de la participation au plus tard le 20 janvier 2026.

Tenue du colloque le 09 et 10 Février 2026.

Modalités de participation

Communications en présentiel, posters et vidéos.

Dans un souci de cohérence et de qualité, seules les propositions répondant le mieux aux objectifs scientifiques de la manifestation seront retenues, dans la limite des places disponibles.

Les communications sélectionnées auront une durée de 15 minutes, suivies d’un temps d’échange avec le public. Elles pourront s’appuyer sur des supports visuels (PowerPoint, affiches, posters, cartes, vidéos, etc.).

Le comité scientifique accueille également des propositions de formats alternatifs (expositions photographiques, courts-métrages documentaires) en lien avec les thématiques.

La sélection des meilleures communications fera l’objet d’une publication sous forme d’ouvrage collectif. Cette sélection sera assurée par des membres du comité scientifique. Les auteurs retenus seront invités à soumettre une version enrichie, développée et dûment référencée de leur contribution.

Nous vous rappelons que les communications sélectionnées doivent être originales, et ne doivent faire l’objet d’aucune publication antérieure ni parallèle. Toute soumission implique l’engagement de l’auteur à respecter cette exigence.

La publication ne sera envisagée, que pour les communications dont le résumé et le texte auront été envoyés dans les délais (selon les formats exigés) et ayant fait l'objet d'une présentation effective par l'auteur.

Public visé

Chercheur(e)s et doctorant(e)s en urbanisme, géographie, architecture, écologie, sociologie, etc.

Professionnels: Architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieur(e)s, géographe.

Acteurs territoriaux, décideurs publics, collectivités locales.

Associations, collectifs citoyens, praticien(ne)s engagé(e)s dans les transitions urbaines.

Workshop étudiants

Dans le cadre de cet évènement scientifique, un workshop est proposé aux étudiants de l’IAST et de l’EPAU (durée d’une semaine avant la tenue du colloque), qui leur permettra de développer des compétences spécifiques, de réfléchir ensemble et de mettre en pratique leurs connaissances.

Les équipes présenteront leurs résultats le 10 février 2026 après-midi, lors d’une séance plénière spéciale. Un prix de l’innovation sera décerné au meilleur projet.

Des informations complémentaires seront diffusées en temps opportun.

Frais de participation

La participation au colloque est soumise à des frais d’inscription :

Chercheurs et professionnels : 8000 Da

Doctorants : 4 000 Da

Ces frais incluent l’accès à l’ensemble des sessions scientifiques, aux ateliers, au matériel du colloque, aux pause-café ainsi qu’aux déjeuners des deux journées.

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

Responsable du colloque

Dr. BOUZEKRI Sara (UFAS1)

Coordinateur

Dr. Srir Mohamed (EPAU)

Invités d’honneur

Recteur de l’Université Ferhat Abbas Sétif 1, UFAS1, Sétif

Directrice de l’environnement de la wilaya de Sétif

Comité scientifique

Présidente

Dr. Bouzekri Sara (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Co-présidents

Dr. Srir Mohamed (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Dr. Aouissi Bachir Khalil (Université Saad Dahlab, Blida 1)

Membres du comité scientifique

Pr. Chabou Charef Moulay (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Pr. Djiar Kahina Amal (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Pr. Madani Said (Université Ferhat Abbas Sétif1)

Pr. Boulaacheb Nacira (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Pr. Chermat Sabah (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Pr. Fertas lahcen (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Pr. Nouicer Belkacem (Université Ferhat Abbas Sétif 2)

Pr.Chabou Meriem Othmani (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Pr. Messaoudene Maha (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Pr.Boussoualim Aicha (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Dr. Diafat Abderrahmane (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr.Bakour Mohamed (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Dr. Sofrane Zina (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr. Mezoued Aniss (Université Saad Dahleb, Blida1)

Dr. Souami Taoufik (Université Gustave Eiffel -Ecole des Ponts ParisTech, Paris)

Dr. Alikhodja Nadir (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr. Bousnina Monia (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr. Hocine Mohamed (Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme EPAU)

Dr. Bendjaballah Ouassila (Université Constantine 3)

Dr. Rahmane Ali (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr. Sehili Farida (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr. Harkat Naim (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Dr. Kachef Sara (Université Ferhat Abbas Sétif 1)

Comité d’organisation