SeminarHistory
Trésors de l'hellénisme : regards croisés sur les manuscrits grecs de la bibliothèque nationale de France
Un luxueux Dioscoride illustré, entre la Syrie gréco-arabe et l'Italie méridionale : Paris. gr. 2179 (IXe siècle)
Published on Monday, September 15, 2025
Abstract
À travers les manuscrits de l’une des plus importantes collections au monde, ce séminaire qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux spécialistes vise à aborder des questions cruciales et débattues de la tradition dans les domaines de la littérature, de la philosophie et de l’art grecs et byzantins. La discussion s’organisera autour des manuscrits qui seront exposés dans la salle.
Announcement
Présentation
Programme
Mardi 30 septembre, 17h-18h30
- Un luxueux Dioscoride illustré, entre la Syrie gréco-arabe et l'Italie méridionale : Paris. gr. 2179 (IXe s.), Marie Cronier (IRHT-CNRS)
Mardi 7 octobre, 17h
- Byzance, IXe siècle : retour à la philosophie Didier Marcotte (Sorbonne Université)
Mardi 25 novembre, 14h
- Le Tractatus Coislinianus, vestige du livre II de la Poétique d’Aristote ? Christine Mauduit (ENS)
Mardi 9 décembre, 17h
- Fragment antique d’une tragédie perdue d’Euripide (titre provisoire) Gianfranco Agosti (Université de Pise)
Modalités de participation
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Organisation et contacts
christian.forstel@bnf.fr
morgane.cariou@sorbonne-universite.fr
Places
- site Richelieu, Salle des conférences - 5, rue Vivienne
Paris, France (75002)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Tuesday, September 30, 2025
- Tuesday, October 07, 2025
- Tuesday, November 25, 2025
- Tuesday, December 09, 2025
Keywords
- manuscrit, antiquité, héllénisme
Contact(s)
- Morgane Cariou
courriel : morgane [dot] cariou [at] sorbonne-universite [dot] fr
- Christian Förstel
courriel : christian [dot] forstel [at] bnf [dot] fr
