HomeTrésors de l'hellénisme : regards croisés sur les manuscrits grecs de la bibliothèque nationale de France

Trésors de l'hellénisme : regards croisés sur les manuscrits grecs de la bibliothèque nationale de France

Un luxueux Dioscoride illustré, entre la Syrie gréco-arabe et l'Italie méridionale : Paris. gr. 2179 (IXe siècle)

*  *  *

Published on Monday, September 15, 2025

Abstract

À travers les manuscrits de l’une des plus importantes collections au monde, ce séminaire qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux spécialistes vise à aborder des questions cruciales et débattues de la tradition dans les domaines de la littérature, de la philosophie et de l’art grecs et byzantins. La discussion s’organisera autour des manuscrits qui seront exposés dans la salle.

Announcement

Présentation

À travers les manuscrits de l’une des plus importantes collections au monde, ce séminaire qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux spécialistes vise à aborder des questions cruciales et débattues de la tradition dans les domaines de la littérature, de la philosophie et de l’art grecs et byzantins. La discussion s’organisera autour des manuscrits qui seront exposés dans la salle.

Programme

Mardi 30 septembre, 17h-18h30

  • Un luxueux Dioscoride illustré,  entre la Syrie gréco-arabe et l'Italie méridionale : Paris. gr. 2179 (IXe s.), Marie Cronier (IRHT-CNRS)

Mardi 7 octobre, 17h

  • Byzance, IXe siècle : retour à la philosophie Didier Marcotte (Sorbonne Université)

Mardi 25 novembre, 14h

  • Le Tractatus Coislinianus, vestige du livre II de la Poétique d’Aristote ? Christine Mauduit (ENS)

Mardi 9 décembre, 17h

  • Fragment antique d’une tragédie perdue d’Euripide (titre provisoire) Gianfranco Agosti (Université de Pise)

Modalités de participation

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Organisation et contacts

christian.forstel@bnf.fr

morgane.cariou@sorbonne-universite.fr

Places

  • site Richelieu, Salle des conférences - 5, rue Vivienne
    Paris, France (75002)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Tuesday, September 30, 2025
  • Tuesday, October 07, 2025
  • Tuesday, November 25, 2025
  • Tuesday, December 09, 2025

Keywords

  • manuscrit, antiquité, héllénisme

Contact(s)

  • Morgane Cariou
    courriel : morgane [dot] cariou [at] sorbonne-universite [dot] fr
  • Christian Förstel
    courriel : christian [dot] forstel [at] bnf [dot] fr

Information source

  • Morgane Cariou
    courriel : morgane [dot] cariou [at] sorbonne-universite [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Trésors de l'hellénisme : regards croisés sur les manuscrits grecs de la bibliothèque nationale de France », Seminar, Calenda, Published on Monday, September 15, 2025, https://doi.org/10.58079/14no4

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search