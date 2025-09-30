Announcement

Présentation

À travers les manuscrits de l’une des plus importantes collections au monde, ce séminaire qui s’adresse aussi bien au grand public qu’aux spécialistes vise à aborder des questions cruciales et débattues de la tradition dans les domaines de la littérature, de la philosophie et de l’art grecs et byzantins. La discussion s’organisera autour des manuscrits qui seront exposés dans la salle.

Programme

Mardi 30 septembre, 17h-18h30

Un luxueux Dioscoride illustré, entre la Syrie gréco-arabe et l'Italie méridionale : Paris. gr. 2179 (IXe s.), Marie Cronier (IRHT-CNRS)

Mardi 7 octobre, 17h

Byzance, IXe siècle : retour à la philosophie Didier Marcotte (Sorbonne Université)

Mardi 25 novembre, 14h

Le Tractatus Coislinianus, vestige du livre II de la Poétique d’Aristote ? Christine Mauduit (ENS)

Mardi 9 décembre, 17h

Fragment antique d’une tragédie perdue d’Euripide (titre provisoire) Gianfranco Agosti (Université de Pise)

Modalités de participation

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Organisation et contacts

christian.forstel@bnf.fr

morgane.cariou@sorbonne-universite.fr