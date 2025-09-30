HomeIberian Worlds, Diversity and Globalization (15th–18th Centuries)

Iberian Worlds, Diversity and Globalization (15th–18th Centuries)

8th International Meeting of Young Researchers in Early Modern History

Published on Tuesday, September 09, 2025

On the occasion of the 8th International Meeting of Young Researchers in Early Modern History, to be held in Évora (Portugal) in 2026, a broad call for papers is being launched on the themes of climate and environmental history, socio-cultural change, global labour history, colonisation and methodological humanities in the Iberian worlds. Some of the selected texts will appear as chapters in a book that will be freely accessible on the CIDEHUS / OpenEdition publications platform.

Presentation

We are pleased to inform the academic community that the 8th International Meeting of Young Researchers in Early Modern History, organized every two years by the Spanish Foundation for Early Modern History (FEHM), will be held in Évora (Portugal) in 2026. The conference will be hosted by the Early Modern History Group of the University of Évora and the Interdisciplinary Centre for History, Cultures, and Societies (CIDEHUS), and will take place at the University of Évora on February 2, 3, and 4, 2026.

The structure of the meeting includes six sections that encompass some of the thematic areas that have most attracted the attention of young historians in recent years, as well as those that have undergone significant historiographical and methodological renewal. The aim is to allow for the broadest possible range of paper submissions, innovating while maintaining the spirit of these FEHM youth conferences.

The call for paper proposals is open. For the purposes of this meeting, “young” researchers are considered to be those under the age of 35 or History students who, despite being over this age, are currently pursuing a bachelor’s, master’s, or doctoral degree within the last five years. All sessions will take place fully in person. However, young researchers from other continents will be allowed to participate remotely, with the aim of making the event as international as possible. Likewise, participation in the conference implies the selection of papers to be published as chapters (not proceedings) in an open-access book to be released by CIDEHUS Publications/ OpenEdition.

Without further ado, we begin our preparations to welcome you to Évora next year.

Thematic Sections

  • Climate and Environmental History
  • Powers, Resistance, Social and Cultural Change
  • Economy, Networks, and Global Labor History
  • Gender History
  • Colonial Empires: Configurations and Dynamics
  • Digital Humanities and New Methodologies

Instructions for applicants

  • July 1 to September 30, 2025 – Submission of paper proposals
  • Early November 2025 – Notification of review results
  • November 15 to December 15, 2025 – Submission of full paper texts
  • By January 15, 2026 – Review feedback on submitted papers
  • By February 30, 2026 – Submission of final texts for publication

Registration Fee

A single registration fee of 30 euros is set for all participation formats, whether in-person or online. This fee must be paid upon submitting the proposal, by September 30, and is non-refundable in the case of a rejected proposal. Participation without presenting a paper may be formalized up until the beginning of the Meeting, at the same price.

Guidelines for Submitting Paper Proposals

The official languages of the Meeting are Spanish, Portuguese, and English.

Proposals must follow the template available on the official conference website. They should include the paper title, the author’s name, and a brief abstract (maximum 300 words). Submissions will be made through the submission form provided on the congress website.

Papers will be evaluated through the standard blind peer-review system. All accepted and presented papers will later be published as book chapters.

All information will be available on the Spanish Foundation for Early Modern History’s Meetings and Conferences portal: https://fehm-reuniones.csic.es/

Scientific Committee

  • Bethany Aram, Universidade Pablo de Olavide
  • Andoni Artola Renedo, Universidade do País Vasco
  • Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo, UNAM
  • Cristina Borreguero Beltrán, Universidade de Burgos
  • Francisco Cebreiro Ares, Universidade Complutense de Madrid
  • Ana Crespo Solana, Instituto de Historia, CSIC, Madrid
  • Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Fundação Universitária Iberoamericana
  • Jesús González Beltrán, Universidade de Cádiz
  • Mariela Fargas Peñarrocha, Universitade de Barcelona
  • Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC
  • Alberto Marcos Martín, Universidade de Valladolid
  • Isabel María Melero Muñoz, Universidade de Sevilla
  • Nuno Gonçalo Monteiro, ICS/Universidade de Lisboa
  • Henar Pizarro Llorente, Universidade Pontificia de Comillas
  • Filipa Ribeiro da Silva, International Institute of Social History, Amsterdam
  • Lisbeth Rodrigues, Universidade do Porto
  • Porfirio Sanz Camañes, Universidade de Castilla La Mancha

The Organizing Committee of the 8th Meeting of Young Researchers in Early Modern History, Évora 2026

  • Mafalda Soares da Cunha
  • Fernanda Olival
  • João Paulo Salvado
  • João Espadeiro Ramos
  • Diana Henriques
  • Inês Jonífero
  • Simão Bessa

Places

  • Evora, Portugal

Date(s)

  • Tuesday, September 30, 2025

Keywords

  • ibérique, histoire climatique, histoire du genre, pouvoir, changement social, humanités numériques, empire colonial, colonisation

Information source

  • Raquel Cabrita
    courriel : cidehus_edicoes [at] uevora [dot] pt

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Iberian Worlds, Diversity and Globalization (15th–18th Centuries) », Call for papers, Calenda, Published on Tuesday, September 09, 2025, https://doi.org/10.58079/14m7t

