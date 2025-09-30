Iberian Worlds, Diversity and Globalization (15th–18th Centuries)

Announcement
Présentation
Nous avons le plaisir d’informer l’ensemble de la communauté académique que la VIIIe Rencontre Internationale de Jeunes Chercheurs en Histoire Moderne, organisée tous les deux ans par la Fondation Espagnole d’Histoire Moderne (FEHM), se tiendra à Évora (Portugal) en 2026. La conférence sera organisée par le Groupe d’Histoire Moderne de l’Université d’Évora et par le Centre Interdisciplinaire d’Histoire, Cultures et Sociétés (CIDEHUS), et aura lieu à l’Université d’Évora les 2, 3 et 4 février 2026.
La structure de la rencontre comprend six sessions couvrant certaines des thématiques qui ont suscité le plus d’intérêt parmi les jeunes historiens ces dernières années, tout en ayant fait l’objet d’un profond renouvellement historiographique et méthodologique. L’objectif est de permettre la présentation de candidatures de la manière la plus large et innovante possible, tout en maintenant l’esprit de ces rencontres de jeunes chercheurs de la FEHM.
L’appel à communications est ouvert. Par « jeunes chercheurs », nous entendons ceux qui ont moins de 35 ans, ou bien les étudiants en Histoire qui, au-delà de cet âge, suivent une licence, un master ou un doctorat commencés au cours des cinq dernières années. Les sessions auront lieu exclusivement en présentiel. Les jeunes chercheurs d’autres continents pourront toutefois participer à distance, afin de rendre la rencontre aussi internationale que possible. La participation au congrès inclut la possibilité de voir sa communication sélectionnée comme chapitre (et non actes de colloque) dans un ouvrage en accès ouvert qui sera soumis aux Publications du CIDEHUS / OpenEdition.
Sans plus attendre, nous commençons à travailler pour vous accueillir à Évora l’an prochain.
Sessions thématiques
- Histoire climatique et environnementale
- Pouvoirs, résistances, changements sociaux et culturels
- Économie, réseaux et histoire globale du travail
- Histoire du genre
- Empires coloniaux : configurations et dynamiques
- Humanités numériques et nouvelles méthodologies
Modalités de contribution
- 1er juillet 2025–30 septembre 2025 : Soumission des propositions de communication
- Début novembre 2025 : Réponses des évaluateurs
- 15 novembre 2025–15 décembre 2025 : Soumission des textes des communications
- Jusqu’au 15 janvier 2026 : Réponses des évaluateurs aux textes
- Jusqu’au 30 février 2026 : Soumission des textes définitifs pour publication
Frais d’inscription
Un droit de participation unique de 30 euros est établi, pour toutes les modalités, en présentiel ou en ligne, et devra être acquitté lors de la soumission des propositions, au plus tard le 30 septembre. En cas de refus de la communication, ce montant ne sera pas remboursé. La participation comme auditeur sans communication pourra être formalisée jusqu’au début de la Rencontre, au tarif indiqué.
Règles pour la soumission des propositions de communication
Les langues de la Rencontre sont l’espagnol, le portugais et l’anglais.
Les propositions de communication devront suivre le modèle disponible sur le site officiel de la Rencontre. Elles doivent comprendre le titre de la proposition, le nom de l’auteur et un bref résumé de la communication (300 mots maximum). Elles seront envoyées via le formulaire en ligne prévu à cet effet.
Modalités de sélection
Les articles seront évalués par le système habituel d’expertise en double aveugle. Tous ceux qui seront acceptés et présentés à la Rencontre seront ensuite publiés sous forme de chapitres d’ouvrage.
Toutes les informations seront publiées à l’adresse suivante : https://fehm-reuniones.csic.es/
Comité scientifique
- Bethany Aram, Universidade Pablo de Olavide
- Andoni Artola Renedo, Universidade do País Vasco
- Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo, UNAM
- Cristina Borreguero Beltrán, Universidade de Burgos
- Francisco Cebreiro Ares, Universidade Complutense de Madrid
- Ana Crespo Solana, Instituto de Historia, CSIC, Madrid
- Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Fundação Universitária Iberoamericana
- Jesús González Beltrán, Universidade de Cádiz
- Mariela Fargas Peñarrocha, Universitade de Barcelona
- Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC
- Alberto Marcos Martín, Universidade de Valladolid
- Isabel María Melero Muñoz, Universidade de Sevilla
- Nuno Gonçalo Monteiro, ICS/Universidade de Lisboa
- Henar Pizarro Llorente, Universidade Pontificia de Comillas
- Filipa Ribeiro da Silva, International Institute of Social History, Amsterdam
- Lisbeth Rodrigues, Universidade do Porto
- Porfirio Sanz Camañes, Universidade de Castilla La Mancha
Les organisateurs de la VIIIe Rencontre Internationale de Jeunes Chercheurs en Histoire Moderne, Évora 2026
- Mafalda Soares da Cunha
- Fernanda Olival
- João Paulo Salvado
- João Espadeiro Ramos
- Diana Henriques
- Inês Jonífero
- Simão Bessa
Presentation
We are pleased to inform the academic community that the 8th International Meeting of Young Researchers in Early Modern History, organized every two years by the Spanish Foundation for Early Modern History (FEHM), will be held in Évora (Portugal) in 2026. The conference will be hosted by the Early Modern History Group of the University of Évora and the Interdisciplinary Centre for History, Cultures, and Societies (CIDEHUS), and will take place at the University of Évora on February 2, 3, and 4, 2026.
The structure of the meeting includes six sections that encompass some of the thematic areas that have most attracted the attention of young historians in recent years, as well as those that have undergone significant historiographical and methodological renewal. The aim is to allow for the broadest possible range of paper submissions, innovating while maintaining the spirit of these FEHM youth conferences.
The call for paper proposals is open. For the purposes of this meeting, “young” researchers are considered to be those under the age of 35 or History students who, despite being over this age, are currently pursuing a bachelor’s, master’s, or doctoral degree within the last five years. All sessions will take place fully in person. However, young researchers from other continents will be allowed to participate remotely, with the aim of making the event as international as possible. Likewise, participation in the conference implies the selection of papers to be published as chapters (not proceedings) in an open-access book to be released by CIDEHUS Publications/ OpenEdition.
Without further ado, we begin our preparations to welcome you to Évora next year.
Thematic Sections
- Climate and Environmental History
- Powers, Resistance, Social and Cultural Change
- Economy, Networks, and Global Labor History
- Gender History
- Colonial Empires: Configurations and Dynamics
- Digital Humanities and New Methodologies
Instructions for applicants
- July 1 to September 30, 2025 – Submission of paper proposals
- Early November 2025 – Notification of review results
- November 15 to December 15, 2025 – Submission of full paper texts
- By January 15, 2026 – Review feedback on submitted papers
- By February 30, 2026 – Submission of final texts for publication
Registration Fee
A single registration fee of 30 euros is set for all participation formats, whether in-person or online. This fee must be paid upon submitting the proposal, by September 30, and is non-refundable in the case of a rejected proposal. Participation without presenting a paper may be formalized up until the beginning of the Meeting, at the same price.
Guidelines for Submitting Paper Proposals
The official languages of the Meeting are Spanish, Portuguese, and English.
Proposals must follow the template available on the official conference website. They should include the paper title, the author’s name, and a brief abstract (maximum 300 words). Submissions will be made through the submission form provided on the congress website.
Papers will be evaluated through the standard blind peer-review system. All accepted and presented papers will later be published as book chapters.
All information will be available on the Spanish Foundation for Early Modern History’s Meetings and Conferences portal: https://fehm-reuniones.csic.es/
Scientific Committee
- Bethany Aram, Universidade Pablo de Olavide
- Andoni Artola Renedo, Universidade do País Vasco
- Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo, UNAM
- Cristina Borreguero Beltrán, Universidade de Burgos
- Francisco Cebreiro Ares, Universidade Complutense de Madrid
- Ana Crespo Solana, Instituto de Historia, CSIC, Madrid
- Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Fundação Universitária Iberoamericana
- Jesús González Beltrán, Universidade de Cádiz
- Mariela Fargas Peñarrocha, Universitade de Barcelona
- Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC
- Alberto Marcos Martín, Universidade de Valladolid
- Isabel María Melero Muñoz, Universidade de Sevilla
- Nuno Gonçalo Monteiro, ICS/Universidade de Lisboa
- Henar Pizarro Llorente, Universidade Pontificia de Comillas
- Filipa Ribeiro da Silva, International Institute of Social History, Amsterdam
- Lisbeth Rodrigues, Universidade do Porto
- Porfirio Sanz Camañes, Universidade de Castilla La Mancha
The Organizing Committee of the 8th Meeting of Young Researchers in Early Modern History, Évora 2026
- Mafalda Soares da Cunha
- Fernanda Olival
- João Paulo Salvado
- João Espadeiro Ramos
- Diana Henriques
- Inês Jonífero
- Simão Bessa
Presentación
Nos complace informar a toda la comunidad académica de que el VIII Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, organizado cada dos años por la Fundación Española de Historia Moderna (FEHM), tendrá lugar en Évora (Portugal) en 2026. El congreso estará organizado por el Grupo de Historia Moderna de la Universidad de Évora y el Centro Interdisciplinar de Historia, Culturas y Sociedades (CIDEHUS), y tendrá lugar en la Universidad de Évora los días 2, 3 y 4 de febrero de 2026.
La estructura del encuentro comprende seis secciones que incluyen algunas de las áreas temáticas que más han atraído la atención de los jóvenes historiadores en los últimos tiempos, además de haber experimentado una fuerte renovación historiográfica y metodológica. El objetivo es permitir la presentación de candidaturas de la forma más amplia posible, innovando al tiempo que se mantiene el espíritu de estos encuentros de jóvenes historiadores de la FEHM.
La convocatoria para presentar comunicaciones está abierta. Entendemos por jóvenes los menores de 35 años, o estudiantes de Historia que, superando esa edad, estén cursando estudios de grado, máster o doctorado en los últimos cinco años. Las sesiones tendrán un formato totalmente presencial. Los jóvenes investigadores de otros continentes podrán participar a distancia, con el objetivo de que el encuentro sea lo más internacional posible. Asimismo, la participación en el congreso conlleva la selección de comunicaciones que se publicarán como capítulos (no actas) en un libro de acceso abierto que se presentará a Publicaciones CIDEHUS / OpenEdition.
Sin más, comenzamos a trabajar para recibiros en Évora el próximo año.
Secciones temáticas
- Clima e Historia Ambiental
- Poderes, resistencias, cambios sociales y culturales
- Economía, redes e historia global del trabajo
- Historia de género
- Imperios coloniales: configuraciones y dinámicas
- Humanidades digitales y nuevas metodologías
Modalidades de contribución
- 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025 – Envío de propuestas de comunicación
- Inicio de noviembre de 2025 – Respuestas de los evaluadores
- 15 de noviembre de 2025 al 15 de diciembre de 2025 – Envío de los textos de las comunicaciones
- Hasta el 15 enero de 2026 – Respuestas de los evaluadores a los textos
- Hasta el 30 de febrero de 2024 – Presentación de los textos definitivos para su publicación.
Cuota de inscripción
Se establece una cuota única de participación de 30 euros, para todas las modalidades, presencial o telemática, que deberá abonarse en la presentación de propuestas, 30 de septiembre. Si se rechaza la comunicación, no se reintegrará el importe, pero se mantendrá el derecho a asistir al congreso. La participación como asistente sin comunicación podrá formalizarse hasta el inicio del Encuentro, al precio indicado.
Normas para la presentación de propuestas de comunicación
Los idiomas de la Reunión serán el español, portugués e inglés.
Las propuestas de comunicación se realizarán siguiendo la plantilla disponible en la web oficial del Encuentro. En las mismas deberá aparecer el título de la propuesta, el nombre del autor y un breve resumen de la comunicación con una extensión máxima 300 palabras. Deberán ser enviadas a través del formulario abierto para tal fin en la web del congreso.
Las comunicaciones serán evaluadas por el sistema habitual de pares ciegos. Todas aquellas que sean aceptadas y sean presentadas en el Encuentro serán posteriormente publicadas como capítulos de libro.
Toda la información será publicada en la dirección de Reuniones y Encuentros de la Fundación Española de Historia Moderna: https://fehm-reuniones.csic.es/
Comisión Científica
- Bethany Aram, Universidade Pablo de Olavide
- Andoni Artola Renedo, Universidade do País Vasco
- Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo, UNAM
- Cristina Borreguero Beltrán, Universidade de Burgos
- Francisco Cebreiro Ares, Universidade Complutense de Madrid
- Ana Crespo Solana, Instituto de Historia, CSIC, Madrid
- Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Fundação Universitária Iberoamericana
- Jesús González Beltrán, Universidade de Cádiz
- Mariela Fargas Peñarrocha, Universitade de Barcelona
- Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC
- Alberto Marcos Martín, Universidade de Valladolid
- Isabel María Melero Muñoz, Universidade de Sevilla
- Nuno Gonçalo Monteiro, ICS/Universidade de Lisboa
- Henar Pizarro Llorente, Universidade Pontificia de Comillas
- Filipa Ribeiro da Silva, International Institute of Social History, Amsterdam
- Lisbeth Rodrigues, Universidade do Porto
- Porfirio Sanz Camañes, Universidade de Castilla La Mancha
Los organizadores del VIII Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Évora 2026
- Mafalda Soares da Cunha
- Fernanda Olival
- João Paulo Salvado
- João Espadeiro Ramos
- Diana Henriques
- Inês Jonífero
- Simão Bessa
Apresentação
Temos o prazer de informar toda a comunidade académica que o VIII Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna, organizado de dois em dois anos pela Fundação Espanhola de História Moderna (FEHM), terá lugar em Évora (Portugal) em 2026. A conferência será organizada pelo Grupo de História Moderna da Universidade de Évora e pelo Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS), e terá lugar na Universidade de Évora nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026.
A estrutura do encontro é composta por seis sessões que incluem algumas das áreas temáticas que mais têm atraído a atenção de jovens historiadores nos últimos tempos, além de terem passado por uma forte renovação historiográfica e metodológica. O objetivo é permitir a apresentação das candidaturas da forma mais ampla possível, inovando, e ao mesmo tempo mantendo o espírito destes encontros de jovens historiadores da FEHM.
A chamada para propostas encontra-se aberta. Entendemos por jovens aqueles que têm menos de 35 anos, ou estudantes de História que, acima dessa idade, estejam a estudar para uma licenciatura, mestrado ou doutoramento nos últimos cinco anos. As sessões terão um formato totalmente presencial. Jovens pesquisadores de outros continentes poderão participar remotamente, com o objetivo de tornar o encontro o mais internacional possível. A participação no congresso inclui a possibilidade de ver a sua comunicação selecionada como capítulo (e não atas), num livro de acesso aberto que será submetido às Publicações do CIDEHUS / OpenEdition.
Sem mais delongas, começamos a trabalhar para recebê-lo em Évora no próximo ano.
Sessões temáticas
- História Climática e Ambiental
- Poderes, resistências, mudanças sociais e culturais
- Economia, Redes e História Global do Trabalho
- História de Género
- Impérios coloniais: configurações e dinâmicas
- Humanidades Digitais e Novas Metodologias
Modalidades de contribuição
- 1 de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025 – Submissão de propostas de comunicação
- Início de novembro de 2025 – Respostas dos avaliadores
- 15 de novembro de 2025 a 15 de dezembro de 2025 – Submissão dos textos das comunicações
- Até 15 de janeiro de 2026 – Respostas dos avaliadores aos textos
- Até 30 de fevereiro de 2024 – Submissão dos textos finais para publicação.
Taxa de Inscrição
É estabelecida uma taxa de participação única de 30 euros, para todas as modalidades, presencial ou online, que deverá ser paga aquando da apresentação de propostas, , até 30 de setembro. Se tiver a comunicação recusada, não lhe será devolvida esta verba. A participação como participante sem comunicação poderá ser formalizada até ao início da Reunião, ao preço indicado.
Regras para a apresentação de propostas de comunicação
As línguas do Encontro são Espanhol, Português e Inglês.
As propostas de comunicação serão feitas seguindo o modelo disponível no site oficial do Encontro. Devem incluir o título da proposta, o nome do autor e um breve resumo da comunicação com um comprimento máximo de 300 palavras. Serão enviados através do formulário aberto para o efeito no site do congresso.
Os artigos serão avaliados pelo habitual sistema blind-peer. Todos os que forem aceites e apresentados no Encontro serão posteriormente publicados como capítulos de livros.
Todas as informações serão publicadas no endereço de Encontros e Reuniões da Fundação Espanhola de História Moderna: https://fehm-reuniones.csic.es/
Comissão Científica
- Bethany Aram, Universidade Pablo de Olavide
- Andoni Artola Renedo, Universidade do País Vasco
- Gibrán Irving Israel Bautista y Lugo, UNAM
- Cristina Borreguero Beltrán, Universidade de Burgos
- Francisco Cebreiro Ares, Universidade Complutense de Madrid
- Ana Crespo Solana, Instituto de Historia, CSIC, Madrid
- Frigdiano Álvaro Durántez Prados, Fundação Universitária Iberoamericana
- Jesús González Beltrán, Universidade de Cádiz
- Mariela Fargas Peñarrocha, Universitade de Barcelona
- Francisco Fernández Izquierdo, Instituto de Historia, CSIC
- Alberto Marcos Martín, Universidade de Valladolid
- Isabel María Melero Muñoz, Universidade de Sevilla
- Nuno Gonçalo Monteiro, ICS/Universidade de Lisboa
- Henar Pizarro Llorente, Universidade Pontificia de Comillas
- Filipa Ribeiro da Silva, International Institute of Social History, Amsterdam
- Lisbeth Rodrigues, Universidade do Porto
- Porfirio Sanz Camañes, Universidade de Castilla La Mancha
Os organizadores do VIII Encontro de Jovens Investigadores em História Moderna, Évora 2026
- Mafalda Soares da Cunha
- Fernanda Olival
- João Paulo Salvado
- João Espadeiro Ramos
- Diana Henriques
- Inês Jonífero
- Simão Bessa