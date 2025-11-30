Redon, la ville et son pays : carrefour, transport et circulation

Announcement

Argumentaire

La tenue du Congrès annuel de la SHAB à Redon est l’occasion de revenir sur l’histoire de la ville et de son pays, et de s’interroger sur la notion de carrefour.

Redon occupe en effet une position géographique singulière : c’est un centre installé en périphérie, un nœud de circulation et d’échanges, tant pour les marchandises que pour les personnes. Et, au moins depuis le Moyen Âge, cette petite ville s’est imposée comme un point de convergence des routes terrestres et fluvio-maritimes. Son actuelle position à l’interface entre la Bretagne, les Pays de la Loire et l’Atlantique en a fait un lieu de passage incontournable. Les infrastructures historiques, tels que son port et le canal de Nantes à Brest, témoignent de sa position à l’interface. Aujourd’hui, Redon continue de jouer un rôle clé dans les réseaux de transport régionaux et nationaux, avec une gare ferroviaire connectée aux métropoles comme Rennes, Vannes, Nantes et Paris. C’est un carrefour historique, mais aussi contemporain. Cette situation singulière offre un terrain d’étude privilégié pour explorer les dynamiques de circulation, les réseaux de transport, les enjeux liés à la gestion des flux dans un contexte urbain et rural, les impacts sur les territoires, ainsi que la manière dont un centre peut-être à la marge, ce qui peut sembler a priori paradoxal. Les carrefours ont joué un rôle central dans le développement des sociétés et l’aménagement des territoires. Lieux de rencontre, d’échange et de passage, ils ont patiemment façonné les réseaux de communication et les dynamiques territoriales, ils favorisent les échanges et le développement, mais ils peuvent aussi générer des tensions.

Redon accueille le Congrès, les propositions de communications devront concerner la ville et son pays, ainsi que d’autres lieux et espaces situés en Bretagne ou sur ses marges immédiates. Pour ce faire six thèmes ont été privilégiés. Ils ne sont pas exclusifs les uns par rapport aux autres et les propositions de communications peuvent concerner un ou plusieurs d’entre eux.

1. Histoire de Redon et de son pays

Ce Congrès est l’occasion de revenir sur l’histoire de la ville et de ses environs, les propositions pourront naturellement évoquer d’autres pistes :

l’abbaye, ses bâtiments et son rayonnement,

la vie locale et le quotidien des habitants,

le patrimoine matériel et immatériel,

les liens avec les campagnes (démographie, industrie, etc.),

l’histoire environnementale et fluviale,

la situation géographique de la ville

2. Le carrefour comme centre géographique

Les carrefours, en tant que lieux de rencontre et de passage, sont des espaces qui condensent et concentrent des flux multiples (humains, économiques, politiques voire culturels). Comment ces espaces de convergence ont-ils évolué à travers les siècles ? Quelle place occupent-ils dans les dynamiques, par exemple, de régionalisation ?

Étude de l’implantation des agglomérations (cités, villes, villages) aux carrefours de voies de communication terrestres et fluviales.

Impacts des aménagements sur le développement urbain, les territoires, l’environnement, le patrimoine, etc.

Analyse de ces points nodaux dans des réseaux interconnectés.

3. Au carrefour des voies, infrastructures et aménagements de l’Antiquité à l’époque contemporaine

Les carrefours sont des points stratégiques d’interconnexion des réseaux de communication, et les infrastructures de transport y tiennent une place centrale. Quelles sont les traces matérielles laissées par ces carrefours dans les paysages ruraux ou urbains ? Comment les sociétés ont-elles aménagé ces lieux de passage ?

Traces et vestiges laissés par les flux dans le tracé des rues, l’organisation des quartiers urbains et des territoires ruraux, la gestion de l’espace public voire l’évolution des modes de vie.

Histoire des infrastructures de transport terrestres, fluviales, maritimes ou aériennes (routes et voies, ponts, ports, relais, voies ferrées, canaux, lignes aériennes).

Enjeux techniques, économiques et politiques liés à la construction et à l’entretien des routes, des gares, des ports, etc.

4. Carrefour, flux et échanges

Ce quatrième thème privilégie les questions économiques. Les carrefours sont animés par des flux et concentrent les activités commerciales, artisanales et industrielles. Comment ont-ils influencé le développement économique d’une localité, d’un espace ? Quels sont les impacts des échanges commerciaux sur les sociétés locales ?

Étude des flux commerciaux et des réseaux d’échange à différentes échelles (locale, régionale, voire internationale).

Analyse des marchés et des foires comme lieux de rencontre et d’échange économique.

5. Enjeux politiques et représentations culturelles

Le carrefour revêt une forte valeur symbolique, et pas seulement dans l’imaginaire. Il est souvent perçu comme un lieu de pouvoir et de décision, où les intérêts de différents groupes se croisent, se confrontent, ou se négocient. Le carrefour devient ainsi un espace où l’on peut observer des rapports de domination, de négociation ou d’échanges entre différentes entités sociales, politiques ou économiques. Les carrefours peuvent aussi être des lieux de mémoire, de rituels ou de pouvoir (religieux et politiques), où naissent, se déploient et se cristallisent des enjeux.

Analyse des stratégies de contrôle et de sécurisation des voies de communication.

Étude des conflits et des rivalités liés à la maîtrise des carrefours.

Question des langues et des enjeux linguistiques.

6. Carrefours locaux et connexions extérieures

Enfin, bien que la Bretagne soit le terrain d’étude privilégié, il importe de s’interroger sur les liens avec des espaces plus ou moins lointains. Quelle place occupent les carrefours dans la diffusion des idées, des modèles, des formes ?

Circulation et échanges des biens et des idées.

Espaces de connexions et d’interconnexion avec prise en compte des jeux d’échelles (régionales, nationales, voire internationales).

Impacts sur les sociétés locales.

Modalités de contribution

Les propositions de communication, d’environ 500 mots, veilleront à présenter les sources et archives mobilisées tout en détaillant le thème abordé, les questionnements soulevés, les méthodes employées. Il doit aussi comprendre :

un titre

une bibliographie

les nom, prénom, adresse courriel et éventuellement organisme de rattachement de l’auteur·ice (ou des auteur·ices s’il y en a plusieurs)

Les propositions de contribution sont à envoyer, avant le 30 novembre 2025, par courriel, en fichier attaché au format Word (.doc), à : julien.bachelier@univ-brest.fr et sainclivier.jacqueline@wanadoo.fr

Une réponse sera apportée aux auteurs au cours du mois de février 2026.

Le Congrès se déroulera les 2, 3 et 4 septembre 2026, à Redon.

Format des communications : 25 minutes de présentation

Comité scientifique