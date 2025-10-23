Miscellaneous informationReligion
Rencontre autour de « The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries) » de Jean-Louis Quantin
Published on Wednesday, September 24, 2025
Abstract
La Revue de l'histoire des religions organise une rencontre autour de l’ouvrage The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries). Erudition, Theology, Censorship, de Jean-Louis Quantin.
Announcement
Rencontre de la Revue de l'histoire des religions
Présentation de l'ouvrage discuté
The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries). Erudition, Theology, Censorship, de Jean-Louis Quantin (Brill, 2024).
Longtemps marginalisée, l’étude de la réception des Pères de l’Église est devenue, non seulement un chantier vibrant de la recherche, mais une spécialité à part entière. La toute nouvelle collection Receptio patristica, dirigée par Anthony Grafton et Paolo Sachet, entend accompagner et renforcer ce mouvement. Le volume de Jean-Louis Quantin qui l’inaugure, se situe au croisement d’une double lignée intellectuelle, celle de Bruno Neveu et celle de Pierre Petitmengin, l’histoire des affrontements théologiques, de leur grammaire et de leurs enjeux, d’un côté, l’histoire de la transmission des textes et des pratiques de l’érudition, de l’autre. Il s’agit de replacer la philologie dans son contexte confessionnel et, aussi bien, de restituer aux controverses leur densité textuelle pour éclairer d’une lumière inhabituelle la culture religieuse savante de l’Europe moderne.
Interventions
Avec des interventions de Jean-Louis Quantin, François Dolbeau, Alain Le Boulluec, Matthieu Cassin, Paolo Sachet, Jean-Pascal Gay
Informations pratiques
Le 23 octobre 2025
Collège de France, salle Glowinski
11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
Entrée libre
Subjects
- Religion (Main category)
- Mind and language > Religion > History of religions
- Periods > Early modern > Seventeenth century
- Zones and regions > Europe > France
- Zones and regions > Europe > British and Irish Isles
- Zones and regions > Europe > Italy
Places
- Salle Glowinski, de 15h30 à 18h30 - 11 place Marcelin Berthelot
Paris, France (75005)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Thursday, October 23, 2025
Attached files
Keywords
- patristique, réception des Pères, théologie
Contact(s)
- Frédéric GABRIEL
courriel : frederic [dot] gabriel [at] gmail [dot] com
Reference Urls
Information source
- Frédéric GABRIEL
courriel : frederic [dot] gabriel [at] gmail [dot] com
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Rencontre autour de « The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries) » de Jean-Louis Quantin », Miscellaneous information, Calenda, Published on Wednesday, September 24, 2025, https://doi.org/10.58079/14qhh