Rencontre autour de « The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries) » de Jean-Louis Quantin

Published on Wednesday, September 24, 2025

Abstract

La Revue de l'histoire des religions organise une rencontre autour de l’ouvrage The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries). Erudition, Theology, Censorship, de Jean-Louis Quantin.

Announcement

Rencontre de la Revue de l'histoire des religions 

Présentation de l'ouvrage discuté

The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries). Erudition, Theology, Censorship, de Jean-Louis Quantin (Brill, 2024).

Longtemps marginalisée, l’étude de la réception des Pères de l’Église est devenue, non seulement un chantier vibrant de la recherche, mais une spécialité à part entière. La toute nouvelle collection Receptio patristica, dirigée par Anthony Grafton et Paolo Sachet, entend accompagner et renforcer ce mouvement. Le volume de Jean-Louis Quantin qui l’inaugure, se situe au croisement d’une double lignée intellectuelle, celle de Bruno Neveu et celle de Pierre Petitmengin, l’histoire des affrontements théologiques, de leur grammaire et de leurs enjeux, d’un côté, l’histoire de la transmission des textes et des pratiques de l’érudition, de l’autre. Il s’agit de replacer la philologie dans son contexte confessionnel et, aussi bien, de restituer aux controverses leur densité textuelle pour éclairer d’une lumière inhabituelle la culture religieuse savante de l’Europe moderne.

Interventions

Avec des interventions de Jean-Louis Quantin, François Dolbeau, Alain Le Boulluec, Matthieu Cassin, Paolo Sachet, Jean-Pascal Gay

Informations pratiques

Le 23 octobre 2025

Collège de France, salle Glowinski

11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris

Entrée libre

Places

  • Salle Glowinski, de 15h30 à 18h30 - 11 place Marcelin Berthelot
    Paris, France (75005)

Event attendance modalities

Full on-site event


Date(s)

  • Thursday, October 23, 2025

Keywords

  • patristique, réception des Pères, théologie

Contact(s)

  • Frédéric GABRIEL
    courriel : frederic [dot] gabriel [at] gmail [dot] com

Reference Urls

Information source

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Rencontre autour de « The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries) » de Jean-Louis Quantin », Miscellaneous information, Calenda, Published on Wednesday, September 24, 2025, https://doi.org/10.58079/14qhh

