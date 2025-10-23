Announcement

Rencontre de la Revue de l'histoire des religions

Présentation de l'ouvrage discuté

The Patristic Text in the Confessional Age (16th-17th centuries). Erudition, Theology, Censorship, de Jean-Louis Quantin (Brill, 2024).

Longtemps marginalisée, l’étude de la réception des Pères de l’Église est devenue, non seulement un chantier vibrant de la recherche, mais une spécialité à part entière. La toute nouvelle collection Receptio patristica, dirigée par Anthony Grafton et Paolo Sachet, entend accompagner et renforcer ce mouvement. Le volume de Jean-Louis Quantin qui l’inaugure, se situe au croisement d’une double lignée intellectuelle, celle de Bruno Neveu et celle de Pierre Petitmengin, l’histoire des affrontements théologiques, de leur grammaire et de leurs enjeux, d’un côté, l’histoire de la transmission des textes et des pratiques de l’érudition, de l’autre. Il s’agit de replacer la philologie dans son contexte confessionnel et, aussi bien, de restituer aux controverses leur densité textuelle pour éclairer d’une lumière inhabituelle la culture religieuse savante de l’Europe moderne.

Interventions

Avec des interventions de Jean-Louis Quantin, François Dolbeau, Alain Le Boulluec, Matthieu Cassin, Paolo Sachet, Jean-Pascal Gay

Informations pratiques

Le 23 octobre 2025

Collège de France, salle Glowinski

11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris

Entrée libre