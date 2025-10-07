Announcement

Argumentaire

Tout ne se passe pas toujours comme prévu dans le travail mené au sein des structures de l’intervention sociale (au sens large) qui accompagnent du public. Dans certains cas, les difficultés rencontrées lors de l’accompagnement sont associées à l’idée qu’il existerait, au-delà de la singularité de chaque situation, des catégories de personnes accompagnées « rétives »,« complexes », « incasables », etc. Ce sont celles et ceux que nous proposons de regrouper icisous le label de « mauvais publics ».

Si cette expression n’est pas utilisée par les professionnel.les de l’accompagnement social, médical ou éducatif, elle nous semble pertinente pour l’analyse pour au moins deux raisons :

Elle permet la comparaison entre une grande diversité de situations, d’institutions et de secteurs d’activité,

Son usage, délibérément provoquant, conduit à expliciter les jeux de pouvoirs et les formes de normativité qui traversent les relations d’accompagnement ;

Comment ces « mauvais publics » sont-ils définis ? Par quels processus ? Quelles sont les catégories mobilisées (ethnoculturelles, psychiatriques, médicales, etc. selon les milieux professionnels) ? Qu’en font les acteur.rices de terrain ? Comment ceux-ci adaptent leur pratique/leur cadre d’intervention ? Et de l’autre côté, comment ceux ainsi désignés font-ils avec ces étiquettes et leurs effets ? Sous quelles conditions parviennent-ils à tisser un lien avec ceux qui les « accompagnent » ? Ou, inversement, fuient la prise en charge ou la font échouer ? Ces relations heurtées avec l’institution, ces échappées, blocages, refus ou soustractions de la part des personnes accompagnées mettent à l’épreuve les formes courantes del ’accompagnement et, ce faisant, mettent à jour les logiques sociales plus générales de normalisation et de domination qui les traversent, mais aussi la négociation, le bricolage etl’inventivité qui s’y déploient.

Programme

9h : Accueil café

9h30 : Mot de bienvenue de Christophe Verron , Directeur général de l’ARIFTS des Pays-de-la-Loire

, Directeur général de l’ARIFTS des Pays-de-la-Loire 9h45 : Présentation du collectif et introduction de la journée, Alexandra Clavé-Mercier (2PS/Université Catholique de l’Ouest, CITERES/Université de Tours), Gérald Houdeville (2PS/Université Catholique de l’Ouest, Cens/Université de Nantes, CED/Université de Bordeaux)

(2PS/Université Catholique de l’Ouest, CITERES/Université de Tours), (2PS/Université Catholique de l’Ouest, Cens/Université de Nantes, CED/Université de Bordeaux) 10h15 : Retour sur expérimentations : réceptions de la notion de « mauvais publics » chez des travailleurs sociaux en formation, David Puaud (LAP, IRTS Poitou-Charentes), Yves-Marie Le Ber (GEPPS, Angers), Pierre-Yves Chiron (2PS, ARIFTS Angers)

(LAP, IRTS Poitou-Charentes), (GEPPS, Angers), (2PS, ARIFTS Angers) 10h45 : Roms et gens du voyage : le « bon mauvais public » ? Martin Olivera (LAVUE, Université Paris 8)

11h15 : pause

11h30 : Autrices de violences conjugales : le « mauvais bon public » ? Pascale Moulévrier (CENS, Nantes Université), Nicolas Rafin (CENS, Nantes Université)

(CENS, Nantes Université), (CENS, Nantes Université) 12h : synthèse par Delphine Bruggeman, responsable de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance et de la lutte contre les violences intrafamiliales, Département du Nord+ échanges

12h30 : pause déjeuner

14h30 : Aux marges de l'école : les alternatives éducatives comme observatoires des « mauvais publics » scolaires, Florence Bouillon (LAVUE, Université Paris 8), Benjamin Denecheau (LIRTES, Université Paris Est Créteil), Julien Long (CRHIA, Nantes Université)

(LAVUE, Université Paris 8), (LIRTES, Université Paris Est Créteil), (CRHIA, Nantes Université) 15h15 : Les enfants placés en situation de handicap : des mauvais publics au carré, Olivier Mandonnet , directeur départemental (Vendée) de l’observatoire de la protection de l’enfance et des étudiants du Master sciences sociales et criminologie de Nantes Université

, directeur départemental (Vendée) de l’observatoire de la protection de l’enfance et des étudiants du Master sciences sociales et criminologie de Nantes Université 16h : synthèse par Delphine Bruggeman, responsable de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance et de la lutte contre les violences intrafamiliales, Département du Nord

+ bilan et perspectives