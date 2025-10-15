Conference, symposiumRepresentation
Published on Wednesday, September 24, 2025
Abstract
Les bandes dessinées intéressent diverses disciplines telles que l’histoire, la sociologie, la littérature, l’art et les travaux se multiplient. Prise dans cette dynamique, la première moitié des années 2020 est marquée par une prépondérance de certaines thématiques et de certaines approches : exploration du patrimoine, intérêt pour la « bande dessinée du réel », redécouverte du caractère matériel de la bande dessinée, approche sociologique du champ de la bande dessinée, développement de la recherche-création, entre autres. Comment regarde-t-on l’objet « bande dessinée » en 2025 ?
Announcement
Présentation
Par bien des aspects et notamment sous l’influence des Cultural Studies, les années 2010 ont permis à la bande dessinée de conquérir une certaine légitimité à l’université. L’objet bande dessinée intéresse diverses disciplines telles que l’histoire, la sociologie, la littérature, l’art, etc, et les travaux se multiplient. Prise dans cette dynamique, la première moitié des années 2020 est marquée par une prépondérance de certaines thématiques et de certaines approches : exploration du patrimoine, intérêt pour la « bande dessinée du réel », redécouverte du caractère matériel de la bande dessinée, approche sociologique du champ de la bande dessinée, développement de la recherche-création, entre autres. Le colloque « Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée » organisé par le CRIMEL (Université de Reims Champagne-Ardenne) propose d’établir une cartographie de ces tendances en répondant à la question : comment regarde-t-on l’objet « bande dessinée » en 2025 ?
Programme
Mercredi 15 octobre, IUT de Troyes
11h00-12h30
Gaëtan le Coarer (artiste-chercheur associé CITu-Paragraphe, Université Paris 8 / IUT d’Angoulême), intervention auprès des étudiants du BUT 1 MMI.
Jeudi 16 octobre, Villa Douce, Reims
9h30 – Accueil, café
10h00-10h15 – Mot d’introduction, Anthony Rageul (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)
10h15-12h00 Session 1 / Méthodologie, épistémologie : rencontres des disciplines, des territoires, des luttes
- Rémi Illi (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne), « La bande dessinée au service de l’histoire : L’exemple de Vercingétorix »
- Ammar Kandeel (IREMAM, Aix-Marseille Université / EUME, Forum Transregionale Studien, Berlin), « Le régime transnational de la bande dessinée de reportage sur la Palestine : Enjeux épistémiques d’une production déterritorialisée »
- Myriam Macé (Université de Brême), « Aborder la bande dessinée autobiographique au féminin : vers une approche intersectionnelle »
12h00-13h30 – Déjeuner
13h30-14h45 Session 2 / Conférence plénière
- Gaëtan le Coarer (artiste-chercheur associé CITu-Paragraphe, Université Paris 8 / IUT d’Angoulême), « Exploration spatiale en bande dessinée à l’aire des GenAI, VSI et des réalités mixtes »
14h45-15h15 – Pause / Démonstration de l’œuvre An Domhan par Gaëtan le Coarer
15h15-16h30 Session 3 / Recherche-création en bande dessinée
- Johanna Schipper (EESI, Angoulême / ARTES, Université Bordeaux Montaigne / autrice), « Existe-t-il un degré zéro de la bande dessinée ? »
- Sabine Teyssonneyre (FoReLLiS, Université de Poitiers / artiste), « Qu’est ce que l’art dans un monde magique : ouvertures des possibles de la recherche en BD par les formes de la recherche création »
16h30 – Visite de la cathédrale puis dîner en ville (réservés aux intervenants)
Vendredi 17 octobre, Villa Douce, Reims
8h45 – Accueil, café
9h00-10h15 Session 4 / Médiation des savoirs et « bande dessinée du réel »
- Patricia C. García Ocaña (CREC, Université Sorbonne Nouvelle), « Travailler sur la bande dessinée mémorielle espagnole : trouver sa place dans l’interdisciplinarité »
- Pascal Robert (ELICO / Enssib, Villeurbane), « Médiation explicite et médiation implicite des savoirs : essai de typologie sur la bande dessinée franco-belge »
10h15-10h45, Pause / Démonstration de l’œuvre An Domhan par Gaëtan le Coarer
10h45-12h00
- Laurent Callegarin (IRAA, Université de Pau et des pays de l’Adour) et Vincent Lefebvre (illustrateur), « Ébullition(s). Le cahier illustré de la recherche. »
- Thomas Alam (CERAPS, Université de Lille) et Nicolas Bué (CERAPS, Université d’Artois), « Comment les BD de SHS sont-elles reçues ? »
12h00-13h30 – Déjeuner
13h30-14h45 Session 5 / Table ronde « Penser la bande dessinée dans des espaces non académiques »
Avec : Sabine Teyssonneyre (FoReLLiS, Université de Poitiers / artiste), L.L. de Mars (artiste-chercheur indépendant / PCCBA éditions), Xavier Guilbert (rédacteur en chef de Du9)
14h45-15h00 – Pause
15h00-16h45 Session 6 / Objet médiatique et éditorial
- Kévin Le Bruchec (LabSIC / ICCA, Université Sorbonne Paris Nord), « Esquisse de la critique de bande dessinée à l’époque contemporaine »
- Jean-Matthieu Méon (Crem, Université de Lorraine), « Les logiques instrumentales de la patrimonialisation: La gestion éditoriale et narrative du patrimoine Marvel »
- Camille de Singly (EBABX, Bordeaux), « Édition, réédition, reddition. Comment la réédition transforme et parfois altère la bande dessinée »
16h45-17h00 – Conclusions.
Comité scientifique
Sylvain Aquatias (GRESCO, Université de Limoges)
Laurent Gerbier (InTRu, Université de Tours)
Alexis Lévrier (CRIMEL, Université de Reims Champagne-Ardenne)
Pascal Robert (Enssib, Villeurbanne)
Camille de Singly (Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux)
Olivier Stucky (post-doctorant sous contrat FNS, Université de Lausanne)
Contact : anthony.rageul@univ-reims.fr
Subjects
- Representation (Main category)
- Mind and language > Representation > Cultural history
- Mind and language > Representation > History of art
- Society > Ethnology, anthropology > Cultural anthropology
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Information > History and sociology of the book
- Mind and language > Representation > Visual studies
- Mind and language > Information > History and sociology of the media
Places
- Villa Douce, 9 bd de la Paix
Reims, France (51)
- IUT, 9 Rue Quebec, 10430 Rosières-près-Troyes
Troyes, France (10)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, October 15, 2025
- Thursday, October 16, 2025
- Friday, October 17, 2025
Contact(s)
- Anthony Rageul
courriel : anthony [dot] rageul [at] univ-reims [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Anthony Rageul
courriel : anthony [dot] rageul [at] univ-reims [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Actualités et perspectives de la recherche en bande dessinée », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, September 24, 2025, https://doi.org/10.58079/14qmj