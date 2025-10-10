La littérature catalane aux prises avec le deuil

Study daysRepresentation
Published on Wednesday, September 24, 2025
Abstract
Comment l’écriture affronte-t-elle les affres du deuil ? Cette journée d’étude propose d’explorer les formes par lesquelles la littérature catalane, du Moyen Âge à nos jours, s’empare de cette question pour en faire un lieu de réflexion intime, politique et culturel. Il s’agira ainsi d’interroger la puissance de la littérature face à la perte, ses moyens de symbolisation et ses limites, ainsi que la manière dont elle crée un effet de rémanence quand s’ouvre un « trou dans le réel ».
Announcement
Programme
Vendredi 10 octobre
9h : Accueil des participants
9h30 : Ouverture de la journée : Marion Le Corre-Carrasco (co-directrice de l’ILCEA4), Sonia Kerfa (directrice du CERHIS) et Immaculada Fàbregas-Alégret (Présidente de l’Association française des catalanistes)
Modération de la matinée : Immaculada Fàbregas-Alégret (Université Bretagne Sud)
Première session. Expressions du deuil au bas Moyen Âge
- 10h : Alba Romanyà (École normale supérieure de Lyon), « La persistance du planh troubadouresque au début du XVe siècle »
- 10h20 : François-Xavier Guerry (Université Clermont Auvergne), « Tirant lo Blanc ou le noir mis au rebut. Le deuil comme antivaleur chevaleresque »
Discussion
Deuxième session. Deuil au féminin ?
- 11h : Irene Quintana i Gispert (Université de Gérone), « Converses impossibles: Teresa Pàmies i la memòria dels seus morts »
- 11h20 : Nadège Bresse (Sorbonne Université), « La voix endeuillée ou l’écriture du deuil maternel dans la littérature féminine catalane contemporaine »
Discussion
Déjeuner
Modération de l’après-midi : Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes)
Troisième session. Poésie et oralité du deuil
- 14h30 : Georgina Torra i Guixeras (Université de Gérone), « El dol i la mort en la poesia de Joan Vinyoli ».
- 14h50 : Samantha Christ (Université Bordeaux Montaigne), « Chanter le deuil : Combat del somni (1937) de Josep Janés »
Discussion
Pause café
Quatrième session. Raconter le deuil, faire son deuil
- 15h50 : Cristina Breuil (Université Grenoble Alpes), « Des voix et des deuils : les circonvolutions de l’écriture dans les nouvelles de Joan Enric Barceló, Morir sabent poques coses (2023) »
- 16h10 : Marie Gourgues (Université de Lille), « Temporalité de l’encore et vertige de l’entre-deux : du traitement homodiégétique du deuil dans Aprendre a parlar amb les plantes de Marta Orriols »
Discussion
Clôture de la journée d’étude
Places
- INSPÉ, bâtiment Bergès, Salle D208 - 1025 rue de la piscine
Gières, France (38)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Friday, October 10, 2025
Keywords
- littérature catalane, deuil
Contact(s)
- Laurent Gallardo
courriel : laurent [dot] gallardo [at] univ-grenoble-alpes [dot] fr
Information source
- François-Xavier Guerry
courriel : f-xavier [dot] guerry [at] uca [dot] fr
