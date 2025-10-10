La littérature catalane aux prises avec le deuil

Announcement

Programme

Vendredi 10 octobre

9h : Accueil des participants

9h30 : Ouverture de la journée : Marion Le Corre-Carrasco (co-directrice de l’ILCEA4), Sonia Kerfa (directrice du CERHIS) et Immaculada Fàbregas-Alégret (Présidente de l’Association française des catalanistes)

Modération de la matinée : Immaculada Fàbregas-Alégret (Université Bretagne Sud)

Première session. Expressions du deuil au bas Moyen Âge

10h : Alba Romanyà (École normale supérieure de Lyon), « La persistance du planh troubadouresque au début du XVe siècle »

Discussion

Deuxième session. Deuil au féminin ?

11h : Irene Quintana i Gispert (Université de Gérone), « Converses impossibles: Teresa Pàmies i la memòria dels seus morts »

Discussion

Déjeuner

Modération de l’après-midi : Laurent Gallardo (Université Grenoble Alpes)

Troisième session. Poésie et oralité du deuil

14h30 : Georgina Torra i Guixeras (Université de Gérone), « El dol i la mort en la poesia de Joan Vinyoli ».

Discussion

Pause café

Quatrième session. Raconter le deuil, faire son deuil

15h50 : Cristina Breuil (Université Grenoble Alpes), « Des voix et des deuils : les circonvolutions de l’écriture dans les nouvelles de Joan Enric Barceló, Morir sabent poques coses (2023) »

Discussion

Clôture de la journée d’étude