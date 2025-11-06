Announcement

L’utilisation des outils d’intelligences artificielles (IA) dans les procédés production et de distribution des contenus informationnels est en plein essor partout dans le monde. Celle-ci s’accompagne d’une forte dépendance des médias aux infrastructures (Van der Vlist et al. 2024) et dispositifs socio-numériques des plateformes, dont les Gafam[1] (Ndiaye, 2022), et d’autres nouveaux acteurs.

En amont du processus en cours d’intégration de ces IA dans les pratiques informationnelles, se pose la question de l’usage de nouveaux outils d’aide rédactionnels par les praticiens. En aval, se pose déjà celle de l’utilisation, par les agents d’IA, de contenus d’information produits par les médias et journalistes pour la génération de résultats de recherche sur l’actualité et la culture générale. Dans les deux cas, le processus révèle des enjeux de conjonction entre la production de contenus informationnels, les IA et les plateformes numériques (Simon, 2023).

Dans les contextes médiatiques africains (Frère, 2020 ; Benaziz et al., 2021), si les IA ne bénéficient pas encore d’une intégration systématique et assumée au procédés éditoriaux dans les rédactions, elles demeurent toutefois des possibilités éditoriales et techniques explorées, voire exploitées (Waliyu, 2023 ; Umeora, 2025). Les réalités sociohistorique, politique et socioéconomique des champs journalistiques locaux influencent sans doute leur adoption par les médias (De la Brosse, 2013 ; Faye, 2008).

Aussi, déjà partagés entre la quête de viabilité des modèles économiques de leurs médias en ligne (Seck-Sarr, 2017 ; Waliyu, 2023) et une régulation quasi absente des activités concurrentielles d’infomédiation des plateformes numériques sur le marché de la publicité en ligne (Ngono, 2021), les rédactions africaines abordent sobrement le virage des intelligences artificielles. Pour autant, les défis sont grands : notamment en interne, en termes d’optimisation des équipes et pratiques rédactionnelles ; mais aussi à l’externe, en termes de correspondance des contenus aux attentes diverses de publics en proie à la désinformation (Libaert et al., 2025).

Dans cette perspective, une réflexion générale sur les usages des intelligences africaines dans les champs journalistiques africains par le prisme des pratiques et des réalités conjoncturelles prend tout son sens. Trois entrées analytiques, qui se veulent complémentaires, ont été privilégiées pour cette conférence en ligne.

Axe 1 : Contexte, acteurs, productions et outils

Les contextes de production de l’information divergent selon les réalités et constructions socio-historiques et politiques locales africaines. Ceux-ci agissent pourtant sur les stratégies des différents acteurs médiatiques (Loum et Sarr, 2018), qu’ils soient journalistes ou pas, et contribuent à la structuration de la production de l’information dans (et hors) le champ journalistique. Les propositions sous cet axe pourraient mettre en lumière les éléments de contextes localisés, qui sont déterminants dans le processus d’appropriation des IA par les producteurs (indifférenciés) de contenus informationnels, à travers l’analyse des paysages médiatiques. Elles pourraient également analyser les outils éditoriaux et acteurs mobilisés aux différentes étapes rédactionnelles, ainsi que les productions elles-mêmes (modalités, typologie, formes, etc.).

Axe 2 : Impacts et régulations

En contribuant à façonner le fond et la forme de l’information par leur intervention dans le procédé éditorial, les IA impactent aussi la production du discours informatif (Charaudeau, 2011). Elles influencent alors, à la fois, l’organisation interne des structures rédactionnelles (Diakopoulos et al., 2024), que celles-ci soient journalistiques ou non, et peuvent également entraîner des répercussions d’ordre politique, social, voire sociétal via l’impact de l’information sur la construction des opinions dans l’espace public. Sous cet axe, les propositions pourraient explorer la manifestation des impacts des IA sur les pratiques informationnelles africaines localisées. Dans la même logique, elles pourraient analyser les caractéristiques de la régulation des contenus en ligne et les politiques publiques afférentes, en lien avec l’explosion des contenus générés par IA et l’ère contemporaine de désinformation et de post-vérité (Colon, 2020).

Axe 3 : Éthique et formation

Comme ce fut le cas avec l’avènement de l’Internet (Aw, 2013), l’usages des IA dans les pratiques informationnelles révèle des défis éthiques, de déontologie et de professionnalisation du journalisme (Ruellan, 2007) dans un contexte global africain déjà marqué par la mutation en cours des identités professionnelles des praticiens de l’information (Frère, 2020). Si les rédactions et associations de journalistes formalisent ou souscrivent à des chartes éthiques pour réglementer leurs rapports aux IA, l’appropriation effective de ces dernières mériterait d’être analysée ; bien plus lorsqu’il s’agit de contenus informationnels produits par des non-journalistes. Les propositions dans cet axe pourraient donc analyser les positionnements éthiques et déontologiques des différents acteurs de l’information face aux IA. Elles pourraient également interroger la qualité et les degrés de formation (Umeora, 2025) de ceux-ci au regard des enjeux actuels.

