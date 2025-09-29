Published on Monday, September 29, 2025
Abstract
Pour son sixième numéro, la Revue internationale sur l’eau et le développement durable (RIEDD) de l’Association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs (ASPROBIO AGM) propose de s’interroger entre autres sur les thématiques : La Pollution de l’eau en période de sécheresse ; Riziculture et besoin en eau ; La gestion des hydrocarbures au regard de la protection des océans ; Gestion de la salinité de l’eau ; Gouvernance des quotas de pêche. La revue invite par conséquent à explorer et questionner ces thématiques sous tous leurs aspects.
Announcement
Présentation
Pour son sixième numéro, la revue RIEDD d’ASPROBIO AGM propose de s’interroger et de faire le point sur les thématiques :
- La Pollution de l’eau en période de sécheresse
- Riziculture et besoin en eau
- La gestion des hydrocarbures au regard de la protection des océans
- Gestion de la salinité de l’eau
- Gouvernance des quotas de pêche
Les communications pluridisciplinaires sont les bienvenues.
Les communications pourront aborder les sujets déclinés ou tout autre sujet selon les disciplines et méthodes scientifiques.
Elles peuvent traverser plusieurs axes et peuvent englober diverses disciplines.
Modalités de soumission
- Noms des éventuels co-auteurs ainsi que leur appartenance institutionnelle
- Le titre de la communication
- Un résumé de vingt lignes maximum
- 5 mots clés
- Le fichier prédéfini servant à proposer la communication détaillée (20 pages maximum). Ce fichier comporte quelques rubriques à compléter qui serviront ultérieurement à faire le point sur les travaux récents en éducation et formation.
Chaque proposition de communication sera constituée des éléments suivants :
- Nom, prénom, statut et adresse de contact de l’auteur
- Titre de la communication
- Communication
- Biographie et éventuellement bibliographie de l’auteur
Afin de faciliter la rédaction des communications, un formulaire est fourni en annexe de l’appel à communication.
Les propositions de communication sont à envoyer par mail à :
- asprobio@outlook.fr
- sabine.ndzengueamoa@asprobioagmassociation.fr
avant le 28 Février 2026
Responsables scientifiques et d’organisation
- Bureau d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs).
Comité éditorial
- Sabine Ndzengue Amoa, Directrice de publication ; Consultante juridique ; Conférencière ; Membre des commissions CMDE, CMAP et CEC de l’UICN ; France
- Aurélie Mendoza Spinola ; Directrice adjointe de publication ; Docteur en droit public, Membre du WIMS/WIOMSA
Membre associé du Centre de Recherches Juridiques de l’Université de la Réunion
- Fatma Ndiaye ; Rédactrice en chef, docteur en droit public ; Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal
- Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo ; ingénieure Météorologue, membre consultant sur l’Afrique Australe.
- Maëlle Nicault ; Membre consultant sur l’Europe et l’outre-mer ; Docteur en urbanisme et aménagement de l’Université de Grenoble.
Comité scientifique
Composition du comité scientifique de la RIEDD :
- Keimeni Weladji Rufin Thierry, Docteur en Droit Public ; enseignant à la FSJP de l’Université de Garoua-Cameroun
- Ibouraima Yabi, Géographe agroclimatologue, Enseignant chercheur, Univ. Abomey-Calavi ; Benin
- Firmin Rossi Chuiton Tene - Docteur en droit ; Université de Dschang, Cameroun
- Ndickou Gaye ; Docteur en Sciences et Gestion de l’Environnement/ et en Gouvernance du Littoral ; Département de Géographie (FLSH) ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- Mamadou Nientao ; Professeur de Droit international Public, spécialisé en gouvernance des ressources en eau, à l’ Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (Mali)
- Mohamed Badalla ; Docteur en Géographie et l’environnement ; Université Ibn Tofail, Maroc
- Rose Marie Amoa ; Docteure en Juricomptabilité de Charima University, territoires britanniques d’outre-mer du Royaume-Uni.
- Prune Komba ; Docteur en géographie d’Aix-Marseille Université ; Spécialiste en Sciences et technologie en télédétection et géomatique appliquées aux thématiques environnementales
Comité de lecture
- Tankoano Boalidioa ; Maître-Assistant en Foresterie et Sciences de Gestion de l’Environnement ; Université Nazi Boni du Burkina Faso
- Ulrich Kevin Kianguebeni ; Docteur en droit public ; Docteur en géographie de l’environnement ; Université Marien Ngouabi ; Congo Brazzaville
- Meryame Sahi ; Docteure en économie, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc
- Abdel Nasser Issa Pave ; Docteur Ph/D en Droit privé, Enseignant à l’université de Garoua (Cameroun).
- Mireille Esther Batjom ; Docteur en Droit public ; Chercheure associée Énergies renouvelables/Gouvernance extractive CARPEM- Centre Africain de Recherche sur les Politiques Energétiques et Minières
- Prince Loïque MABA NGOULOUBI ; Docteur en Géographie ; Spécialité : Géographie rurale, Université Denis Sassou Nguesso, République du Congo (Brazzaville).
Secrétariat de rédaction
- Saliou Babello, Expert-Consultant en Droit des Industries Extractives
Subjects
- Africa (Main category)
- Society > Sociology
- Zones and regions > America
- Zones and regions > Asia
- Zones and regions > Europe
- Zones and regions > Oceania
- Society > Law
Places
- Paris, France (75)
Date(s)
- Saturday, February 28, 2026
Attached files
Keywords
- eau, sécheresse, océans, salinité, changement climatique, pollution, riziculture
Contact(s)
- Fatma Ndiaye
courriel : fatmandiaye [at] asprobioagmassociation [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Sabine Ndzengue Amoa
courriel : sabine [dot] ndzengueamoa [at] asprobioagmassociation [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« RIEDD-Revue internationale sur l’eau et le développement durable - Varia », Call for papers, Calenda, Published on Monday, September 29, 2025, https://doi.org/10.58079/14ror