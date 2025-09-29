Announcement

Présentation

Pour son sixième numéro, la revue RIEDD d’ASPROBIO AGM propose de s’interroger et de faire le point sur les thématiques :

La Pollution de l’eau en période de sécheresse

Riziculture et besoin en eau

La gestion des hydrocarbures au regard de la protection des océans

Gestion de la salinité de l’eau

Gouvernance des quotas de pêche

Les communications pluridisciplinaires sont les bienvenues.

Les communications pourront aborder les sujets déclinés ou tout autre sujet selon les disciplines et méthodes scientifiques.

Elles peuvent traverser plusieurs axes et peuvent englober diverses disciplines.

Modalités de soumission

Noms des éventuels co-auteurs ainsi que leur appartenance institutionnelle

Le titre de la communication

Un résumé de vingt lignes maximum

5 mots clés

Le fichier prédéfini servant à proposer la communication détaillée (20 pages maximum). Ce fichier comporte quelques rubriques à compléter qui serviront ultérieurement à faire le point sur les travaux récents en éducation et formation.

Chaque proposition de communication sera constituée des éléments suivants :

Nom, prénom, statut et adresse de contact de l’auteur

Titre de la communication

Communication

Biographie et éventuellement bibliographie de l’auteur

Afin de faciliter la rédaction des communications, un formulaire est fourni en annexe de l’appel à communication.

Les propositions de communication sont à envoyer par mail à :

asprobio@outlook.fr

sabine.ndzengueamoa@asprobioagmassociation.fr

avant le 28 Février 2026

Responsables scientifiques et d’organisation

Bureau d’ASPROBIO AGM (association pour la protection de la biodiversité et adoption de gestes marqueurs).

Comité éditorial

Sabine Ndzengue Amoa, Directrice de publication ; Consultante juridique ; Conférencière ; Membre des commissions CMDE, CMAP et CEC de l’UICN ; France

Aurélie Mendoza Spinola ; Directrice adjointe de publication ; Docteur en droit public, Membre du WIMS/WIOMSA

Membre associé du Centre de Recherches Juridiques de l’Université de la Réunion

Fatma Ndiaye ; Rédactrice en chef, docteur en droit public ; Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal

Mamy Nirina Rolland Randrianarivelo ; ingénieure Météorologue, membre consultant sur l’Afrique Australe.

Maëlle Nicault ; Membre consultant sur l’Europe et l’outre-mer ; Docteur en urbanisme et aménagement de l’Université de Grenoble.

Comité scientifique

Composition du comité scientifique de la RIEDD :

Keimeni Weladji Rufin Thierry, Docteur en Droit Public ; enseignant à la FSJP de l’Université de Garoua-Cameroun

Ibouraima Yabi, Géographe agroclimatologue, Enseignant chercheur, Univ. Abomey-Calavi ; Benin

Firmin Rossi Chuiton Tene - Docteur en droit ; Université de Dschang, Cameroun

Ndickou Gaye ; Docteur en Sciences et Gestion de l’Environnement/ et en Gouvernance du Littoral ; Département de Géographie (FLSH) ; Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

Mamadou Nientao ; Professeur de Droit international Public, spécialisé en gouvernance des ressources en eau, à l’ Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (Mali)

Mohamed Badalla ; Docteur en Géographie et l’environnement ; Université Ibn Tofail, Maroc

Rose Marie Amoa ; Docteure en Juricomptabilité de Charima University, territoires britanniques d’outre-mer du Royaume-Uni.

Prune Komba ; Docteur en géographie d’Aix-Marseille Université ; Spécialiste en Sciences et technologie en télédétection et géomatique appliquées aux thématiques environnementales

Comité de lecture

Tankoano Boalidioa ; Maître-Assistant en Foresterie et Sciences de Gestion de l’Environnement ; Université Nazi Boni du Burkina Faso

Ulrich Kevin Kianguebeni ; Docteur en droit public ; Docteur en géographie de l’environnement ; Université Marien Ngouabi ; Congo Brazzaville

Meryame Sahi ; Docteure en économie, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, Maroc

Abdel Nasser Issa Pave ; Docteur Ph/D en Droit privé, Enseignant à l’université de Garoua (Cameroun).

Mireille Esther Batjom ; Docteur en Droit public ; Chercheure associée Énergies renouvelables/Gouvernance extractive CARPEM- Centre Africain de Recherche sur les Politiques Energétiques et Minières

Prince Loïque MABA NGOULOUBI ; Docteur en Géographie ; Spécialité : Géographie rurale, Université Denis Sassou Nguesso, République du Congo (Brazzaville).

Secrétariat de rédaction