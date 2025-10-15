Stage d’initiation au tabellionage médiéval et moderne

Announcement

Nous organisons une nouvelle session du Stage d’initiation au tabellionage normand médiéval et moderne du mardi 4 au vendredi 7 novembre 2025, sur le site des Archives départementales de la SeineMaritime.

Présentation

Le tabellionage est le nom donné au notariat dans la France du Nord. Les tabellions ont conservé la mémoire des actes dans des registres qui restent encore peu utilisés. Les précédentes sessions du stage tabellionage commencent à porter leurs fruits, avec la parution prochaine d’un ouvrage sous la direction de Lydwine Scordia, Le Tabellionage pour les Nuls, mais cette source très riche reste d’un abord complexe. Historiens et juristes médiévistes et modernistes, déjà initiés au tabellionage, regrettent que certaines difficultés structurelles et formelles des actes, pourtant rédigés en français, privent les chercheurs de cette source. Le Stage d’initiation a pour but de fournir aux stagiaires les clés d’entrée en tabellionage et leur montrer la richesse des registres à travers des cas concrets. Le choix des Archives départementales de la SeineMaritime (site Grammont) s’explique par l’importance de la ville de Rouen et le nombre des registres conservés (1360-1587). Le Stage d’initiation portera sur les tabellionages des cinq fonds normands (SeineMaritime, Calvados, Manche, Orne et Eure).

Le Stage est destiné aux historiens et juristes (master et doctorat) travaillant sur les métiers, les familles, la société, l’occupation des espaces urbains et ruraux, le bâti, les croyances, les relations entre Normands et Anglais sous la monarchie lancastrienne… du Moyen Âge aux Temps modernes. Différents thèmes seront abordés à travers des exposés magistraux et des ateliers : historique du tabellionage, présentation des registres, codicologie, la chaîne d’écritures des tabellions, études de cas concrets et exercices en ateliers, etc. . Le programme est en pièce jointe.

Modalités de candidature

Pour des raisons matérielles, nous limitons le nombre des stagiaires à une douzaine. Nous vous serions reconnaissants de demander à vos étudiants en Master 1 ou 2 ou en thèse de se préinscrire avant le 15 octobre 2025 auprès de boris.bove@univ-rouen.fr. Ils recevront une réponse dans la semaine du 15 oct. Grâce aux ADSM et au GRHis (Groupe de Recherche d’Histoire, université de Rouen Normandie), les déjeuners des quatre journées du Stage d’initiation sont pris en charge.

Le bulletin d'inscription à remplir et le programme sont donnés en pièce jointe.

Équipe d’organisation du stage

Boris Bove, Lydwine Scordia (GRHis) et Marie Groult (ADSM)