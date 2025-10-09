Giovanna Marini : musique, écriture, politique

Conference, symposiumEthnology, anthropology
Published on Wednesday, October 01, 2025
Abstract
Giovanna Marini (1937-2024) est « la voix chantée » du mouvement populaire italien, mêlant tradition et innovation, car elle ne fut pas seulement une excellente interprète mais aussi une compositrice remarquable. Ce colloque international interdisciplinaire lui rend hommage en explorant les différentes facettes de sa production, son interprétation en spectacle et son travail de transmission. En plus des communications des intervenants universitaires italiens et français, seront présentés des documents filmiques tournés lors d’entretiens ou de spectacles, qui permettront au public d’écouter sa voix.
Announcement
Présentation
Giovanna Marini (1937-2024) est « la voix chantée » du mouvement populaire italien, mêlant tradition et innovation, car elle ne fut pas seulement une excellente interprète mais aussi une compositrice remarquable. Ce colloque international interdisciplinaire lui rend hommage en explorant les différentes facettes de sa production, son interprétation en spectacle et son travail de transmission. En plus des communications des intervenants universitaires italiens et français, seront présentés des documents filmiques tournés lors d’entretiens ou de spectacles, qui permettront au public d’écouter sa voix. Par ailleurs, dans le sillage de son engagement dans la transmission du chant populaire italien, plusieurs de ses anciens élèves et collaborateurs-trices animeront des ateliers de chant clôturant chaque journée du colloque.
Programme
Jeudi 9 octobre 2025
09h00 Accueil des participants
09h30 Silvia Paggi Université Côte d’Azur-LIRCES, Ouverture des travaux et introduction
10h00
Modération : Raffaele Pinelli Université Côte d’Azur-LIRCES
- Ignazio Macchiarella Università di Cagliari, Cercavo dei suoni, ho trovato delle persone. Giovanna e la ricerca
- Valter Colle Nota édition et production, Udine, La lezione di Giovanna. La necessità della testimonianza
- Stefano Arrighetti, Istituto Ernesto de Martino, Sesto fiorentino, L’Istituto Ernesto de Martino e il fondo Giovanna Marini
11h30 Présentation de son film “Giovanna Marini. Le vie del canto” (1990, 32’)
- Renato Morelli Réalisateur, Trento
12h00 Pause-déjeuner
14h00
Modération : Manuela Bertone Université Côte d’Azur-LIRCES
- Alessandro Carrera University of Houston, Vi parlo dell’America, sessant’anni dopo
- Paolo Dal Molin Università di Cagliari, Fatti politici e musica politica tra colto e popolare: Giovanna Marini e Luigi Nono
- Clementina Casula Università di Cagliari, La chitarra di Giovanna Marini, strumento di emancipazione sociale e dialogo culturale
15h30 Pause-café
16h00 La polyphonie au service du monologue : la musique de Giovanna Marini pour “Fabbrica” d’Ascanio Celestini
Modération : Isabelle Felici Université de Montpellier Paul-Valéry-ReSO
- Céline Pruvost Université de Picardie Jules Verne-CERCLL
- Giovanna Marini autrice
- Katherine Doig Université de Strasbourg-LiLPa
17h00 Atelier : La transmission du chant dans le sillage de Giovanna Marini
- Xavier Rebut Chanteur, compositeur et directeur d’ensembles, Arles, Giovanna, une pédagogie épique
Vendredi 10 octobre 2025
09h30 Accueil des participants
10h00
Modération : Silvia Paggi Université Côte d’Azur-LIRCES
- Antonio Fanelli Sapienza Università di Roma, Boston, il Molise e la filologia. Il dialogo epistolare di Giovanna Marini con Alberto Mario Cirese
- Roberto Calabretto Università di Udine, Giovanna Marini e “I Turcs tàl Friul” di Pier Paolo Pasolini
- Jonathan Larcher Université́ Paris Nanterre-HAR, Les oeuvres musicales de Giovanna Marini pour les films de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi
12h00 Pause-déjeuner
14h00
Modération : Raffaele Pinelli Université Côte d’Azur-LIRCES
- Luciana Manca Chercheuse indépendante et chanteuse, Lecce, La “bottega” di Giovanna Marini: didattica del canto di tradizione orale nel Coro dei Modi del Canto Contadino.
- Laura Centemeri CNRS-EHESS Paris, À l’écoute des devenirs sociaux du geste vocal du chant paysan italien: l’héritage de Giovanna Marini entre critique sociale et quête de résonance
- Francesca Ferri Compositrice et directrice musicale, Roma, “Nell’invisibile è la nostra creatività̀ e progettualità̀”. Contributo sull’eredità artistica e pedagogica di Giovanna Marini a partire dalle sue “Troiane”
15h30 Pause-café
16h00
- Anna Andreotti Comédienne, metteur en scène, chanteuse et musicienne, Montreuil, Présentation des documents vidéo réalisés avec René Baratta :
“Giovanna Marini : Souvenirs d’un stage de formation” (2024, 28’)
“Interview de Giovanna Marini” (2024, 28’)
17h00 Atelier : La transmission du chant dans le sillage de Giovanna Marini
- Eléonore Bovon Autrice, compositrice, interprète, Marseille, Vox populi. L’engagement dans le chant
18h00 Silvia Paggi Université Côte d’Azur-LIRCES, Clôture des travaux
Places
- Salle des conférences 031 - Campus universitaire Saint Jean d'Angély, 25 avenue F. Mitterrand
Nice, France (06)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Thursday, October 09, 2025
- Friday, October 10, 2025
Keywords
- giovanna marini, folk music revival, chanson, musique, france, italie, ethnomusicologie, anthropologie de la musique
