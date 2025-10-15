Circulation des études décoloniales entre le Brésil et la France

Announcement

Argumentaire

Le débat sur la pensée décoloniale latino-américaine, bien que présent en français depuis une vingtaine d'années, a récemment fait l'objet de controverses. Selon Stéphane Dufoix (2023, 07) : " Depuis six ans, l'usage des termes "décolonial" ou "décolonialisme" s'accroît en France, dans le discours médiatique et plus récemment dans le discours politique ". Le décolonial apparaît identifié par les groupes conservateurs et d'extrême-droite avec des termes inventés par ces mêmes détracteurs, tels qu’Islamo-Gauchisme, Communautarisme ou Wokisme. Or, sur le continent américain, ce courant s'est avéré être l'un des plus dynamiques et enrichissants, faisant bouger les champs intellectuels des différents pays du continent, malgré les critiques scientifiques dont il a fait l'objet.

Bien que le courant décolonial identifié au groupe Modernidad/Colonialidad date des années 1990 répandu à partir des États-Unis, l’Amérique Latine - ou L’Améfrique Ladine (González, 1988) ou encore Abya Yala- a produit une longue tradition de critique de la modernité, du colonialisme et de leur permanence (colonialités), termes chers aux décoloniaux. De même, si le courant décolonial universitaire est surtout représenté par des chercheurs et des chercheuses de langue espagnole, les intellectuels brésiliens discutent également de ces thèmes depuis au moins un siècle.

Ce séminaire de recherche est issu des réflexions réalisées par les membres du laboratoire MARGE depuis 2021 à travers des financements de recherche Bourgeon – voir quelques résultats - à propos des circulations du post-colonial et du décolonial entre différents systèmes linguistiques (anglais, français, espagnol et portugais). Il a été également inspiré de notre participation au Séminaire Décolonial et Universel, organisé par le laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) et la MSH Bordeaux, depuis 2022.

Au cours de ces recherches et travaux conjoints, nous avons constaté la difficulté de travailler avec le Brésil en tant que pays qui dialogue, critique et participe à la critique décoloniale latino-américaine, mais qui n'est pas présent à l'origine de ses formulations, quoique des intellectuels brésiliens comme Lélia Gonzalez, Paulo Freire, Milton Santos soient frequement cités. Sa place originale dans la production de connaissances critiques du colonialisme, de ses conséquences et de ses permanences nous semble être donc un sujet suffisamment complexe et intéressant pour répondre à la polarité couramment observée en France en réaction aux études décoloniales.

Il vise, lors de sa première année, à étudier la place du Brésil dans la circulation de ce que l'on appelle en France la "pensée décoloniale latino-américaine", terme emprunté à l'ouvrage du même nom de Quiroz et Colin (2023). Dans le cadre de ce séminaire bilingue, nous nous efforcerons de toujours inviter des participants et participantes brésiliens et français à prendre part au dialogue.

Programme

15 octobre 2025

Pour cette première séance hibride, à avoir lieu le 15 octobre 2025, nous invitons l'historien Michel Cahen (CNRS – LAM Bordeaux) à discuter de son ouvrage Colonialité : plaidoyer pour la précision d’un concept, et le sociologue Paulo Henrique Martins (Université Fédérale de Pernambuco), dont le livre Teoria crítica da colonialidade sera également discuté par le groupe (voir lien d'accès sur l'affiche).

26 novembre 2025

La deuxième séance aura lieu le 26 novembre 2025, avec la présence de Raisa Inocêncio (Université fédérale de Rio de Janeiro - UFRJ) et Sébastien Lefebvre (Université Gaston Berger), qui aborderont le dernier numéro de la Revue d'études décoloniales, ainsi que Luana Antunes (Université de l'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne - Unilab), qui nous présentera le parcours et l'importance de l'intellectuelle brésilienne Lélia Gonzalez.

Pour l'année 2026 nous discuterons de la contribution de la pensée amérindienne brésilienne et quebécoise à la littérature et à la pensée critique contemporaine (séances à venir).

Bibliographie

1. BARBOSA, Cibele. Escrita histórica e geopolítica da raça: a recepção de Gilberto Freyre na França. São Paulo: Global, 2023.

2. BOIDIN, Capucine ; LÓPEZ, Fátima Hurtado. Dossier. La philosophie de la libération et le tournant colonial. Caihers des Amériques Latines, n° 62, vol. 03, 2009.

3. BOIDIN, Capucine ; BESSONE Magali, Penser avec les études décoloniales latinoaméricaines et caribéennes, à paraître 2025.

4. BOIDIN, Capucine. « Études décoloniales », Dictionnaire Politique de l’Amérique Latine, Paris, Éditions de l’IHEAL, 2024, p. 218-223. Accessible ici : https://books.openedition.org/iheal/14367?lang=fr

5. BORGHI, Rachele. Décolonialité et privilège. Villejuif : Éd. Daronnes 2021.

6. BRAGA, Rui ; CAHEN, Michel. « Preâmbulo ». In :_______. (Org). Para além do pós(-)colonial. São Paulo: Alameda, 2018, p. 09-30.

7. CADAHIA, Luciana ; CORONEL, Valeria. « Le département du décolonialisme. Magazine La Guillotina (en ligne), 16/04/2023. Accessible ici : https://jacobinlat.com/2023/04/the-department-of-decolonialism/

8. CAHEN, Michel & DE MATOS, Patrícia (eds), « New Perspectives on Luso-Tropicalism », dossier dans la revue Portuguese Studies Review, XXVI (1), décembre 2018.

9. CAHEN, Michel. Colonialité : plaidoyer pour la précision d’un concept. Paris : Kartala, 2023.

10. CAHEN, Michel. Introdução - o que a colonialidade pode ser e o que não pode ser: uma abordagem “pós-poscolonial” da subalternidade. In __________ & Braga,Ruy. Para além do pós(-)colonial. São Paulo : Alameda : 2018, 31-73.

11. CARDOSO, Cláudia Pons. « A Lélia de Almeida Gonzalez, précurseuse du féminisme Noir au Brésil ", Les Cahiers du CEDREF, Traduction de Jules Falquet, n°2O, 2015. Accessible ici : https://journals-openedition-org.ezscd.univ-lyon3.fr/cedref/774#quotation

12. CARNIEL, Fagner ; LACRUZ, Adonai José ; AMERICO, Bruno Luiz; MATHIAS, Meire. « Estudos decoloniais nos circuitos hegemônicos da produção acadêmica brasileira », Cadernos EBAPE.BR, vol. 22, n°6, Rio de Janeiro, 2024, 01-18.

13. COLIN, Philippe ; QUIROZ, Lissell. Pensées décoloniales : introduction aux théories critiques en Amérique latine. Paris : Zones, 2023 DUFOIX, Stéphane. Décolonial. Paris : Anamosa, 2023.

14. COLLECTIF. Pour une critique de la raison décoloniale : sur une contre-révolution intellectuelle. Paris : Éditions L'Échapée, 2024.

15. CONTARINI, Silvia ; JOUBERT, Claire ; MOURA, Jean-Marc. Penser la différence culturelle du colonial au mondial : une anthologie transculturelle. Paris : éditions Mimésis, 2019.

16. COUTO, Déjanirah, ENDERS, Armelle & LEONARD, Yves (eds), « Lusotropicalisme : Idéologie coloniales et identités nationale dans les mondes lusophones », dossier in Lusotopie, vol. 4, 1997, <https://www.persee.fr/issue/luso_1257-0273_1997_num_4_1>.

17. CUSICANQUI, Silvia Rivera. Ch'ixinakax utxiwa. Une réflexion sur les pratiques et les discours décolonisateurs. Buenos Aires : Tinta Limón, 2010.

18. 25. DUFOIX, Stéphane. Décolonial. Paris: Anamosa, 2023.

26. FALQUET, Jules. Généalogies du féminisme décolonial : en l'honneur de María Lugones ". Multitudes, n°84, vol. 03, p. 68-77, 2021.

19. FAUSTINO, Deivison. Frantz Fanon: um revolucionário, particularmente negro. São Paulo: Ciclo Contínuo, 2018

20. ___________. “Revisitando a recepção de Frantz Fanon: o ativismo negro brasileiro e os diálogos transnacionais em torno da negritude”. Lua Nova Revista de Cultura e Política, no. 109: 303-331, 2020. https://doi.org/10.1590/0102-303331/109,

21. __________. Frantz Fanon e as encruzilhadas: teoria, política e subjetividade. São Paulo: Uso, 2022.

22. FIGUEIREDO, Eurídice. « Le féminisme noir au Brésil en dialogue avec le féminisme noir aux États-Unis et le féminisme décolonial latino-américain », Conceptos, n°05, 2022, p. 91-106.

23. GODET, Rita. A alteridade ameríndia na ficção contemporânea nas Américas: Brasil, Argentina e Quebec. Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 2013.

24. GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 92/93, p. 69-82, jan./jun. 1988.

25. GROSFOGUEL, Ramón. « Les implications des altérités épistémiques dasn la rédéfinition du capitalisme global : transmodernité, pensée frontalière et colonialité globale. Multitudes, n° 26, vol. 3, p. 51-74.

26. HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

27. MANERA, Giulia. « Djamila Ribeiro et la place des féminismes noirs au Brésil. » Études littéraires africaines, numéro 51, 2021, p. 127–143.

28. MARTINS Paulo Henrique. Teoria crítica da colonialidade. Rio de Janeiro : Ateliê de Humanidades, 2019.

29. MERKEL, Ian William. Terms of exchange: Brazilian intellectuals and the remaking of the French social science. Thèse de doctorat d’histoire, New York University, 2018.

30. NASCIMENTO, Abdias. O Brasil na mira do pan-africanismo. Obras completas col. I. Salvador: CEAO/UFBA, 2001.

31. QUIJANO, Aníbal. Colonialité et modernité/rationalité. Perú Indígena, n° 13, vol.29, p. 11-20, 1992. Accessible ici: https://www.lavaca.org/wp-content/uploads/2016/04/quijano.pdf

32. ROCHA et al. Decolonialidade a partir do Brasil. 9 Vol. São Paulo: Dialétcia, 2020.

33. SANTOS, Boaventura de Sousa. 2003. "Between Prospero and Caliban : colonialism, postcolonialism and inter-identity", Novos Estudos Cebrap, n° 66 : 23-52.

34. VERGÈS, Françoise. Un féminisme décolonial. Paris : la Fabrique éditions, 2019.