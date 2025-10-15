Conference, symposiumEarly modern
Published on Friday, October 03, 2025
Les perdants, ces figures qui échappent aux canons héroïques ou triomphants, occupent une place singulière dans l’histoire du cinéma. Des personnages incompris des débuts du cinéma aux figures contemporaines marquées par la défaite ou la quête inaboutie, en passant par les anti-héros subversifs des années 1970, ces personnages cristallisent de nombreux enjeux, notamment sociaux, esthétiques et politiques. L’objectif du colloque est de questionner les modes de représentation des perdants au cinéma à travers les époques et les genres. Quelles figures dominantes émergent ? Quelle place leur est réservée dans les récits cinématographiques ? Comment ces représentations reflètent-elles les mutations sociales, les luttes de pouvoir ou les idéologies (dominantes ou contestataires) ?
Mercredi 15 octobre 2025 - Après-midi
12h30 Accueil des participants & déjeuner
14h00 Introduction
- Caroline Lardy, Hélène Vial (Université Clermont Auvergne)
Session 1 - Géographies de la perte
- 14h15 Laure Abramovici (Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - La figure du cinéaste dans les cinémas de Palestine et d’Israël, ou l’art de ne pas s’atteindre tout à fait
- 14h40 Stanislas de Courville (Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) - Les derniers seront les premiers ? Un Débris de l’Empire de Friedrich Ermler ou la sécularisation de l’espérance dans l’URSS des années 1920
- 15h05 Corentin Le Corre (Université Clermont Auvergne, Nantes Université) - Les victimes du 11 mars 2011 dans le cinéma de Sono Sion
15h30-16h00 Discussion & pause
Session 2 - Politiques de la perte
- 16h00 Mokhtar Belarbi (Université Moulay Ismaïl, Meknès) - Le perdant révolutionnaire dans Il était une fois la révolution de Sergio Leone
- 16h25 Hugo Orain (Université Rennes 2) - Anarchistes à l’écran : images d’une défaite attendue
16h50-17h20 Discussion
18h00 Projection de courts métrages à la Jetée - Place Michel de l’Hospital Entrée libre
Dîner
Jeudi 16 octobre 2025 - Matin
8h30 Accueil des participants
Session 3 - Être perdant dans la sphère intime et sociale
- 9h00 Benjamin Campion (Université de Lille) - Sociopoétique du déclassement dans le cinéma néoréaliste de Zavattini et De Sica
- 9h25 Jacques Marckert (Académie de Créteil) - Florence Foster Jenkins : la reine de l’ennui ?
- 9h50 Baptiste André (Université de Strasbourg) - Ralph Bellamy ou comment perdre avec le sourire
10h15-10h45 Discussion & pause
- 10h45 Eric Gatefin (Université de Tours) - L’amoureux en échec dans la comédie d’auteur française (1990-2024) ou les côtés sombres d’une séduction ratée
- 11h10 Valentin Debatisse (Université Clermont Auvergne) - Qu’a-t-on à gagner quand on a tout perdu ? Ces perdants empreints de superbe et sublimés à l’écran
11h35 Discussion & déjeuner
Jeudi 16 octobre 2025 - Après-midi
Session 4 - Focus Hollywood : illusions et bascules
- 14h00 Florence Oussadi (Académie de Paris) - Quand la transformation du winner en loser réenchante le monde : points de passage et ouvertures du cinéma hollywoodien vers d’autres mondes
- 14h25 Hélène Vial (Université Clermont Auvergne) - Impossibles missions : Tom Cruise et la figure du perdant
14h50-15h20 Discussion & pause
Session 5 - Le perdant et les marges
- 15h20 Merlo Mermet-Bouvier-Hatzfeld (Université Lumière Lyon 2) - « Plus je connais les hommes, plus j’aime mon Rott’« : chiens méchants et marginalités masculines dans le cinéma contemporain
- 15h45 Luca Tsingos (Université Côte d’Azur) - Le white trash dans le cinéma américain moderne
16h10 Discussion & pause
16h40 Conclusion
Caroline Lardy, Hélène Vial
Responsables scientifiques
- Caroline Lardy (UCA, CHEC) Caroline.LARDY@uca.fr
- Hélène Vial (UCA, CELIS) Helene.Vial@uca.fr
- Early modern (Main category)
- Zones and regions > Europe > France
Full on-site event
- Wednesday, October 15, 2025
- Thursday, October 16, 2025
- les perdants, histoire du cinéma, représentation des perdants, époque et genre, récit cinématographique
- Caroline Lardy
courriel : Caroline [dot] Lary [at] uca [dot] fr
- Hélène Vial
courriel : Helene [dot] Vial [at] uca [dot] fr
- Songoulashvili Catherine
courriel : Catherine [dot] Songoulashvili [at] uca [dot] fr
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
