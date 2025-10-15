Abstract

Les perdants, ces figures qui échappent aux canons héroïques ou triomphants, occupent une place singulière dans l’histoire du cinéma. Des personnages incompris des débuts du cinéma aux figures contemporaines marquées par la défaite ou la quête inaboutie, en passant par les anti-héros subversifs des années 1970, ces personnages cristallisent de nombreux enjeux, notamment sociaux, esthétiques et politiques. L’objectif du colloque est de questionner les modes de représentation des perdants au cinéma à travers les époques et les genres. Quelles figures dominantes émergent ? Quelle place leur est réservée dans les récits cinématographiques ? Comment ces représentations reflètent-elles les mutations sociales, les luttes de pouvoir ou les idéologies (dominantes ou contestataires) ?