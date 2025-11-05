Conference, symposiumHistory
Les dépôts d’objets métalliques en contexte archéologique dans les provinces gauloises et limitrophes durant l’Antiquité tardive
Published on Wednesday, October 08, 2025
Abstract
Le colloque portera sur les dépôts d’objets métalliques en contexte archéologique durant l’Antiquité tardive dans les provinces gauloises et limitrophes. Entre le IIIe et le VIe siècle, de nombreux lots d’objets sont enfouis de manière intentionnelle. Il peut s’agir de monnaies ou de dépôts d’outils, de vaisselle métallique, de statuettes ou de statues, voire d’armes. Cette pratique de dépôts d’objet a fait l’objet de plusieurs interprétations : enfouissements « de peur » durant des périodes de troubles, pratiques de thésaurisation, de recyclage ou pour certains d’entre eux, de dépôts de clôture de sanctuaire. Ce colloque a pour objectif de discuter de la nature et de l’interprétation de ces ensembles et une attention particulière sera portée aux contextes de découverte.
Announcement
COLLOQUE ATEG IX
Argumentaire
Le colloque portera sur les dépôts d’objets métalliques en contexte archéologique durant l’Antiquité tardive dans les provinces gauloises et limitrophes.
Entre le IIIe et le VIe s., la documentation archéologique révèle en effet de nombreux lots d’objets enfouis de manière intentionnelle. Les plus fréquents sont des ensembles de monnaies (“dépôts monétaires”), mais on rencontre aussi des dépôts d’outils, de vaisselle métallique, de statuettes ou de statues, voire d’armes. Ces dépôts peuvent être composites et associer plusieurs des éléments énumérés. Certains contiennent des objets entiers et d’autres une proportion importante voire prépondérante d’objets fragmentés. Leur contexte de découverte est extrêmement varié (sites urbains, établissements agricoles, sanctuaires, mais aussi contextes isolés en milieu rural).
Cette pratique de dépôts d’objet a fait l’objet de plusieurs interprétations : enfouissements “de peur” (Angstdepoten) durant des périodes de troubles, pratiques de thésaurisation, de recyclage ou pour certains d’entre eux, de dépôts de clôture de sanctuaire. Plus récemment, sous l’influence des travaux des protohistorien.ne.s, il a aussi été envisagé qu’il s’agisse d’enfouissements de nature cultuelle ou symbolique. L’interprétation de ces ensembles reste cependant encore discutée.
Ce colloque a ainsi pour objectif de discuter de la nature et de l’interprétation de ces ensembles, qu’ils aient été déposés à des fins de thésaurisation, de récupération ou rituelles. Une attention particulière sera portée aux contextes de découverte.
Ce colloque s’intéressera aux dépôts comportant uniquement des objets métalliques et à ceux qui associent des objets métalliques et de d’autres type de matériaux, qu’ils s’agissent de dépôt simple (avec un seul type d’objets) ou complexe (avec plusieurs catégories fonctionnelles d’objets déposés), en milieu terrestre ou humide entre le IIIe s. et le VIe s. dans les Gaules et dans les provinces voisines (Germanie, Hispanie, Italie, Bretagne).
Programme
Mercredi 5 novembre 2025
MILC, Université Lyon 2, Lyon
- 13h00 – Accueil et mot de bienvenue
- 14h00 – 14h40 Conférence inaugurale de S. Martin-Kilcher, Universität Bern Dépositions – dépôts – trésors du IIIe au Ve siècle à partir de l'exemple des objets métalliques: pour les hommes, les dieux et Dieu. Observations et questions relatives à l'interprétation d’un type particulier de découvertes archéologiques
Enfouir pour offrir ou protéger ?
- 15h00 – 15h20 R. Perruche, UMR 6249 Chrono-environnement ; P. Nouvel, Université de Bourgogne, UMR 6298 Artehis ; K. Charrier, UMR 6298 Artehis, Le trésor du sanctuaire de Couan / Cobannus (Nièvre).
- 15h30 – 15h50 N. Paridaens, Université libre de Bruxelles, Une cachette d’objets de valeur des années 260 ap. J.-C. dans une villa de la cité des Nerviens (Merbes-le-Château, Belgique)
16h00 – 16h30 Pause
- 16h30 – 16h50 T. Silvino, DAVL, UMR 5138 ArAr ; Y. Teyssonneyre, SRA ; UMR 5138 ArAr ; A. Creuzieux, DAVL ; G. Grange, Éveha ; R. Nicot, Éveha; L. Robin, Éveha, UMR 5138 ArAr, Le dépôt de l’ouvrage atypique des Sarrasinières (Rillieux-la-Pape, Rhône). Un dépôt de fermeture d’une galerie en bordure du Rhône ?
- 17h00 – 17h20 T. Silvino, DAVL, UMR 5138 ArAr ; Y. Teyssonneyre, SRA ; UMR 5138 ArAr ; G. Grange, Éveha ; R. Nicot, Éveha, Le cas d'un remarquable assemblage de mobilier daté du IVe s. à Vienne (Isère) : Quelle portée donner au dépôt de la place Saint-Maurice ?
- 17h30 – 17h50 F. Heimerl, J. Geiß, et J. Beuren, Universität Trier, Découvertes métalliques de Bas-Empire dans la Moselle à Trèves. Déposition, composition et chronologie
Jeudi 6 novembre 2025
MILC, Université Lyon 2, Lyon
- 9h30 – 9h35 H. Delhoofs (Dir.), Éveha,UMR 5138 ArAr ; J. Bouchet, Éveha, UMR 6298 ArTeHis / UMR 5648 Ciham ; D. Champeaux, Éveha, UMR 7041 ArScAn ; K. Charrier, UMR 6298 ArTeHis ; A. Desbos, Éveha, UMR 5138 ArAr ; C. Duval, Éveha, UMR 6298 ArTeHis ; S. Jaquemard, Éveha ; J. Mousset, Éveha ; R. Nicot, Éveha ; L. Robin, Éveha, UMR 5138 ArAr ; M.-A. Thierry, Éveha, UMR 6273 Craham, Identification d’un vaste édifice lié à des activités cultuelles (milieu du IIe s. - fin du IVe s. ap. J.-C.) en périphérie sud de l’agglomération secondaire de Chantenay-Saint-Imbert (Nièvre)
- 9h40 – 9h45 A. Habasque Sudour, Archéologie Alsace, UMR 7044 Archimède ; Fr. Schneikert, Archéologie Alsace, Deux dépôts de l’Antiquité tardive trouvés à Châtenois (Bas-Rhin)
- 9h50 – 9h55 V. Louineau, UMR 7302 CESCM, Université de Poitiers ; E. Ciesielski Inrap NAOM, UMR 5138 ArAr ; C. Vacher, Inrap, La sépulture de Châtelaillon (17). Un dépôt composite d’objets à la fin de l’Antiquité
- 10h00 – 10h05 P. Wech DRAC / SRA Normandie, UMR 7041 ArScAn ; S. Zeller, Mission archéologique départementale de l'Eure, Cuillères en dépôt ? De la vaisselle en argent à Évreux (27)
- 10h10 – 10h15 A. Burgevin, Inrap, UMR 6249 ChronoEnvironnement ; J. Javelle, Archeodunum, UMR 5138 Arar, Un dépôt d'outils au lieu-dit "Ormes de Chevanne" (Yonne)
- 10h20 – 10h25 A. Despratx, archéologue ; A. Corrochano, Éveha, UMR 5608 TRACES ; collab. A. Gaillard, ACTER, UMR 5608 TRACES, Un dépôt de sept outils aratoires en fer découverts à Cépie dans l’Aude
10h30 – 11h00 Pause
Enfouir pour stocker ?
- 11h00 – 11h20 A. Nowakowski, Musée et sites archéologiques d’Alsace Bossue - La Villa, UMR 7044 Archimède ; M. Calbris, UMR 7324 Citeres ; A. Nüsslein, CNRS, UMR 7044 Archimède ; P. Nüsslein, Société de recherches archéologiques de l’Alsace Bossue. Les dépôts tardo-antiques de l’établissement rural du Gurtelbach à Dehlingen (67)
- 11h30 – 11h50 W. Buttler, Univ. Lyon2 ; B. Helly, UMR 5138 ArAr ; J. Rossignol, Dir. de l’archéologie - Chartres métropole, Un dépôt d’objets métalliques retrouvé à Condate (Seyssel, 74)
12h00 – 14h00 Pause déjeuner
- 14h00 – 14h20 G. Huitorel, Service départemental d’archéologie de Seine-et-Marne, UMR 7041 ArScAn ; F. Rigault, Société archéologique de Touquin ; G. Pagès, CNRS, IFPO, UMIFRE 6, CNRS MEAE, UAR 3135 ; A. Disser, CNRS, CEA centre de Saclay ; Labo. Archéomatériaux et Prévision de l’Altération, UMR 7065 IRAMAT, UMR 3685 NIMBE ; D. Poilane, Archéolab’Céram, GREAC, UMR 7041 ArScAn, Ciseaux, plane, serpettes, masse métallique…étude et analyse archéométrique d’un dépôt de l’Antiquité tardive sur le site des Noues à Lumigny-Nesles-Ormeaux (77)
- 14h30 – 14h50 L.Trommenschlager, BnF ; M. Blet-Lemarquand, UMR Iramat ; A. Bodet, UMR Archéoscience P. Fetet, Escles-Archéologie et M. Pieters, CARA. À quoi peut bien servir de re-déposer un ensemble monétaire tétrarchique à l’époque magnentienne ? L’inventivité des faux monnayeurs à Martinvelle (88)
- 15h00 – 15h05 P. Petit, Inrap, UMR 6273 CRAHAM, Deux dépôts métalliques du IVe siècle en territoire calète (Petit-Caux, 76)
- 15h10 – 15h15 Y. Rabasté, Inrap ; J.-P. Reboul, ENS Ulm / ASSAAM ; M. Brunet, Inrap, UMR 6298 ARTEHIS ; N. Garnier, Lng, UMR 8546 Aoroc, Un service à vin disparate retrouvé sur le site d’Argentomagus
15h20 – 15h50 Pause
Synthèses régionales : enfouir dans l’ouest de la Gaule
- 15h50 – 16h10 I. Bertrand, Musées municipaux de Chauvigny (86), UR 15071 HeRMA ; P.-A. Besombes, Drac-SRA Bretagne ; I. Bollard-Raineau, Drac-SRA des Pays de la Loire, UMR 8164 HALMA ; S. Bossard, Chercheur associé LARA-UMR 6566 CReAAH ; S. Corson, Historial de la Vendée ; F. Labaune-Jean, Inrap, UMR 6566 CReAAH ; S. Martin, Chercheur associé HeRMA, UR 15071 Université de Poitiers ; M. Monteil, Nantes Université, LARA-UMR 6566 CReAAH, Dépôts d’objets et dépôts de monnaies des IIIe-VIe s. : un bilan interrégional pour l’ouest et le centre-ouest de la Gaule
- 16h20 – 16h40 L. Fournier, Inrap ; M.-P. Chambon-Fournier, Inrap, UMR ArScAn 7041 et D. Schmit, Éveha, Quelques exemples de dépôts métalliques tardo-antiques en région Centre-Val de Loire
- 16h50 – 17h10 T. Balbin-Estanguet, Université Bordeaux Montaigne, UMR 5607 Ausonius, Les dépôts monétaires non funéraires du sud-ouest de la Gaule : contenu, composition, contexte (fin du IVe - début du VIe s.)
Vendredi 7 novembre 2025
MILC, Université Lyon 2, Lyon
Synthèses régionales : enfouir dans l’est de la Gaule et en Germanie
- 9h30 – 9h50 M. Kasprzyk, Inrap, UMR 6298 ARTEHIS ; S. Ritz, Inrap UMR 6298 ARTEHIS, G. Brkojewitsch, Metz Métropole, UMR 7299 CCJ, Les dépôts d’objets métalliques de l’Antiquité tardive dans l’est de la France (Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est)
- 10h00 – 10h20 P. Henrich et J. Seespeck, Rheinisches Landesmuseum Trier, Les dépôts d’objets métalliques de l’Antiquité tardive dans les régions mosellanes et rhénanes
10h30 – 11h00 Pause
Actualités de la recherche sur l’Antiquité tardive
- 11h00 – 11h05 D. Champeaux, Éveha, UMR 7041 ArScAn ; L. Androuin, EPHE, UMR 8210 ANHIMA ; Y. Labaune, Service Archéologique de la Ville d’Autun, UMR 6892 ArTeHis ; A. Bolle, Inrap, UMR 7302 CESCM; J. Devevey, Inrap, UMR 6249 Chrono-Environnement, Le dépôt du puits 3 d’Auxerre Vaulabelle (89), vases miniatures et figurines en terre cuite : relecture d’un corpus
- 11h10 – 11h15 A. Nobile, Université de Bordeaux, UMR 5607 Ausonius, L’évolution de l’habitat à Bordeaux durant l’Antiquité tardive
- 11h20 – 11h25 M. Zeni, Université Lyon 2, Les réoccupations funéraires des ruines et les sépultures en contexte d’habitat à Lyon (IVe - Xe s.) - Approche typologique et topographique
- 11h30 – 11h35 A. Burgevin, Inrap, UMR 6249 ChronoEnvironnement, Auxerre, Sainte-Nitasse, redécouverte d’un établissement rural antique
11h40 – 12h30 – Conclusion du colloque
