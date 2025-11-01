Les sciences de la nature et les éducations différenciées

Announcement

Le dossier thématique 2026 de l’ARSE vise à interroger les liens entre les différents courants de l’éducation nouvelle et l’enseignement des sciences de la nature : comment ces approches ont pensé un enseignement des sciences qui cherche à observer, décrire, et expliquer la nature ? Ont-elles développé des méthodes particulières en marge des prescriptions scolaires officielles ? Ces méthodes s’appuient-elles sur des objets didactiques singuliers ? Quel(s) statut(s) et quel(s) rôle(s) a-t-on voulu faire jouer aux contenus d’enseignement des sciences de la nature ? Ce numéro de l'ARSE a pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces questions et de susciter de nouvelles réflexions sur l’enseignement « non ordinaire » des sciences de la nature à l’école, du XIXe siècles à nos jours, en France comme à l’étranger.

L’introduction d’un enseignement obligatoire des sciences dans les programmes de l’école primaire en France est une innovation importante de la loi du 28 mars 1882. En effet, l’article premier de la loi Guizot (28 juin 1833) ne prévoyait que des enseignements de sciences physiques et d’histoire naturelle applicables aux usages de la vie, uniquement pour l’instruction primaire supérieure. Quant à l’article 23 de la loi Falloux (15 mars 1850), il les fait, certes, entrer dans l’enseignement primaire, mais facultativement. La place des sciences naturelles dans les programmes obligatoires de l’école primaire est donc une nouveauté qui n’est pas dépourvue d’enjeux en ce début de IIIe République.

Dénoncée pour son insalubrité et ses conditions d’enseignement spartiates, l’école voit dans le milieu naturel une solution à ces difficultés. Des leçons, en dehors des murs de la classe, sont imaginées pour répondre à cette ambition partagée de voir l’école se rapprocher de la vie. Un « enseignement de la nature par la nature », tel était le maître mot des instituteurs excursionnistes qui voyaient dans les promenades et les découvertes qu’elles permettaient, la possibilité de concevoir un programme scolaire entièrement fondé sur les richesses naturelles.

En cette seconde moitié du XIXe siècle, les projets préconisant l’avènement d’une ère nouvelle, fondée sur une éducation qui le serait tout autant, apparaissent dans les journaux quand ils ne sont pas l’objet d’ouvrages qui rencontrent alors un certain succès d’estime. Cette « éducation nouvelle », dont les contours semblent perméables aux idées avant-gardistes de son temps, trouve un écho dans les milieux aisés. Les écoles nouvelles, fer de lance de cette éducation particulariste d’inspiration anglo-saxonne réservée aux élites sociales, revendiquent l’importance du milieu naturel en s’implantant notamment à la campagne.

Convaincus que l’étude scientifique de l’enfant doit être à l’origine d’une science de l’éducation digne de ce nom, nombreux sont celles et ceux qui adhérent à une « éducation nouvelle » qui entend remédier aux différentes carences et autres handicaps qui nuisent au développement de l’enfant. Cette approche qui accueille de nombreux « médecins éducateurs » (O. Decroly, M. Montessori, etc.) pose les fondements d’une éducation que nous retrouvons aujourd’hui dans les approches éducatives dites « inclusives » en milieu scolaire. À la même époque, des pédagogues français (C. Freinet, R. Cousinet, B. Profit, H. Bouchet, etc.) contribuent également à l’avènement d’une éducation nouvelle fondée sur une pédagogie au plus près des besoins et des intérêts enfantins attirant ainsi l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité de repenser les programmes scolaires dans ce sens.

