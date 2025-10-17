Femmes, écriture, parenté (XVIe-XVIIIe siècles)

Announcement

Présentation

Avec ce webinaire nous voudrions prolonger la journée « Autrices dans leur parenté » (Dijon, avril 2024 L. Giavarini et E. Roussel org.) et préparer de nouvelles journées qui auront lieu fin 2026 ou début 2027. Nous pensons en effet que la fabrication des « autrices », qui a permis et permet de desserrer la liste d’un panthéon littéraire très masculin, ne peut être que le premier temps militant des travaux sur les femmes, sous peine de reconduire, en leur nom, les opérations de dés-historicisation et les interventions sur les écrits du passé que Foucault a réunies sous l’expression de « fonction auteur ».

Si la famille a bien été, comme l’a notamment montré Nathalie Freidel dans Le Temps des écriveuses (2021), le cadre principal d’apprentissage de l’écriture pour les femmes de la haute noblesse, à une époque où elles n’allaient ni à l’école ni à l’université, toutes les femmes qui écrivaient et travaillaient sur l’imprimé n’ont pas été des autrices à proprement parler. Les logiques de la parenté – publier la réputation familiale, conserver et transmettre des biens, transmettre le nom, se perpétuer – conduisent à réfléchir à la pluralité de leurs actions avec l’écriture.

Prenant ainsi la famille ou la parenté large comme un contexte pertinent des actions d’écriture et de publication des femmes, nous proposons d’examiner les formes de leur participation à la littératie d’Ancien Régime, les raisons qui ont fait d’elles des éditrices, des collaboratrices, des correspondantes, des héritières d’un savoir qui pouvait passer par les femmes ou les hommes, mais aussi des productrices de nouveaux savoirs.

Chaque séance du webinaire aura lieu un vendredi de 14h à 16h, et sera prise en charge par un·e intervenant·e, chargé·e de présenter un dossier et de déployer les questions qu’il permet de poser. Le webinaire servira de préparation à un colloque final, probablement début 2027, qui remettra également en perspective les travaux de la première journée d’études.

Informations utiles

Pour obtenir un lien de connexion, s’adresser à :

laurence.giavarini[at]u-bourgogne.fr

laure.depretto[at]univ-orleans.fr

Programme

17 octobre 2025, 14h-16h

Laure Depretto (université d’Orléans) : « Sévigné, vol. 11 & 12 : les écrits familiaux dans l’édition Monmerqué (1862) ».

(université d’Orléans) : « Sévigné, vol. 11 & 12 : les écrits familiaux dans l’édition Monmerqué (1862) ». Laurence Giavarini (université de Bourgogne Europe) : « Femmes savantes en famille : les filles de Charles Patin ».

14 novembre 2025, 14h-16h

Yohann Deguin (université de Rouen) : « Sororités hanovriennes : autorité, alliances et pouvoir dans la parenté de Sophie de Hanovre ».

19 décembre 2025, 14h-16h

Mathilde Bombart (université de Lyon 2) : « Femmes de… les correspondantes de Peiresc ».

16 janvier 2026, 14-16h

Fanny Boutinet (université de Perpignan) : « Vocation familiale, vocation spirituelle ? L’œuvre éditoriale de Françoise-Marguerite de Joncoux ».

13 mars 2026, 14-16h

Marion Bally (université de Rennes 2) : « “Ne pas s’en Tuyller” : de Belle van Tuyll à Isabelle de Charrière. Refus d’héritage, stratégies matrimoniales et nom de plume ».

(université de Rennes 2) : « “Ne pas s’en Tuyller” : de Belle van Tuyll à Isabelle de Charrière. Refus d’héritage, stratégies matrimoniales et nom de plume ». Bidossessi M. Hounkponou (université de Bourgogne Europe) : « Les femmes de l’abbé Papillon ».

17 avril 2026, 14-16h

Edwige Keller-Rahbé (université de Lyon 2) : « Écrire et publier au sein de l’imprimerie familiale : Charlotte Hénault (ca. 1650), Marguerite Bramereau (1655) et Marguerite Léonard (1679) ».

Organisation