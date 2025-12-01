Récits pour enfants sous le franquisme

Announcement

Argumentaire

L’enfance nourrit un grand nombre de travaux et de manifestations scientifiques, depuis l’ouvrage de Philippe Ariès, L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime (1960) et l’émergence des Childhood Studies, jusqu’à aujourd’hui. Nous en voulons pour preuve un colloque tenu en juin 2025 à la Casa de Velázquez, coorganisé par Aliénor Asselot (EHEHI - Casa de Velázquez), María de la Hoz Bermejo (Universidad de Alcalá) et Carolina Miguel Arroyo (Museo Nacional del Romanticismo), sur « À la recherche de l’enfance perdue. Culture visuelle et matérielle de l’enfance à l’époque contemporaine (XVIIIe-XXIe siècle) ». La première séance du séminaire Afreloce-ENS, qui se tiendra le 4 octobre 2025, est consacrée à « La cause des enfants. Humanitaire et politique pendant la guerre d’Espagne (1936-1939) ».

La question de l’enfance pendant le franquisme a nourri, ces dernières années, plusieurs travaux scientifiques, dont deux thèses de doctorat soutenues en Espagne en 2002 et 2016. En 2024, l’historienne Gloria Román Ruiz publie un ouvrage sur l’enfance sous Franco: Los niños de Franco. Entre el control, la pobreza y la picaresca (1939-1969), dans lequel l’enfance est envisagée comme une clé de lecture du franquisme. Outre un objet d’étude passionnant, l’enfance touche le grand public: en 2021 paraît, pour sa septième réédition, Los niños de Franco, du journaliste et réalisateur Xavier Gassió, qui se présente comme un grand livre illustré. Par ailleurs, nombreux sont les ouvrages proposant de revenir sur une année ou une période particulière, avec l’intention de réactiver la mémoire, la nostalgie et les souvenirs des futurs lecteurs. Les ouvrages sur l’enfance sont soignés et se présentent comme des beaux livres à la couverture rigide et au papier glacé, montrant par là une attention particulière sur la figure enfantine.

L’enfance était, sous le franquisme, très étroitement contrôlée. Il existait plusieurs organisations de jeunesse pendant la guerre, toutes inspirées de modèles étrangers déjà existants, dont le système de classification répartissait ses membres selon leur genre et leurs âges. Avec la loi du 6 décembre 1940, ceux-ci ont été réunis au sein du Frente de Juventudes (qui incluait la branche jeunesse de la Sección Femenina), initialement d’affiliation obligatoire pour tous les enfants. Dans les centres du Frente, les plus petits et les jeunes étaient les cibles d’un discours doctrinal permanent. De fait « l’enfance est considérée comme un terrain d’endoctrinement de choix » (Ricci, 2016) et les services de propagande se montrent inventifs, dès la guerre, par des créations de publications de propagande pour garçons et filles (Flechas y Pelayos; Maravillas; ¡Zas!; Bazar). Les jeunes lecteurs avaient la possibilité d’y contribuer sous l’étroite surveillance des rédactions, ce qui constitue un exemple paradigmatique de récit lié à l’enfance dans un contexte de dictature.

Dans le même temps, les enfants avaient aussi accès à des périodiques financés par des éditeurs privés, comme GILSA, dont l’hebdomadaire Chicos paraît en 1938; comme Flechas y Pelayos, mais avec l’intention de « s’éloigner de ces contenus propagandistes offensifs et ennuyeux » (Alary, 2016). Puis, l’arrivée des comics américains et de leurs super-héros, ni chemises bleues ni bérets rouges, oblige les services de propagande à rendre leurs revues plus attractives. Nous y voyons là un interstice, dans cette Espagne d’immédiate après-guerre, où espaces de propagande et d’enfance s’entrecroisent. Les jeunes sous le franquisme étaient-ils des « enfants perdus », selon l’expression de Laila Ripoll, ou existait-il des espaces où l’enfance pouvait s’émanciper du discours doctrinal franquiste ?

Comment la répression des enfants sous le franquisme émerge-t-elle à travers les récits? Comment se traduit-elle dans les narrations pour enfants écrites ou orales, littéraires ou iconographiques, censurées ou non ? Lors de cette journée d’études, nous proposons d’interroger les récits écrits pour les enfants sous le franquisme depuis des méthodologies variées, qui peuvent se croiser. Aussi proposons-nous les angles d’études suivants pour la période franquiste, qui ne se veulent pas exhaustifs :

Littérature et arts

Albums illustrés et journaux intimes

Bande dessinées, romans graphiques, fanzines

Poésie, théâtre, prose ou toute autre forme de littérature

Récits cinématographiques pour enfants: fiction, documentaire, film d’animation sous le franquisme

Comptines, chants et récits oraux de et pour enfants

Les contes de fées, leur traduction et leur censure

Histoire de la littérature infantile et de jeunesse

Civilisation

Dessins, photographies, vidéos et traces graphiques de l’enfance

Mise en récit des objets pour enfants (cartes postales; jouets)

Dire les loisirs, raconter le jeu

Périodiques publiés par le régime franquiste (FET y de las JONS; Acción Católica) et par des éditeurs privés (GILSA, Bruguera)

Censure des récits pour enfants, histoire de la censure franquiste et place de l’Eglise catholique face aux récits d’enfants et pour enfants

Historiographie de l’enfance réprimée, rééduquée; endoctrinement par les récits

Sciences sociales

Psychologie du trauma, analyse psychiatrique des récits et dessins enfantins sous la dictature

Sociologie de la littérature jeunesse sous la dictature (productions par ou pour enfants de prisonniers, par exemple)

Récits d’enfants et pour enfants depuis le prisme anthropologique, éducatif, politique, socio- économique, criminologique, judiciaire, philosophique, religieux, géographique…

Modalités de soumission

Cette manifestation scientifique aura lieu du 2 au 3 février 2026 à l’Université d’Angers. Les propositions de communication (titre et résumé de 8 à 10 lignes) sont à envoyer aux deux adresses suivantes : aurore.ducellier@univ-angers.fr et zoe.stibbe@sorbonne-nouvelle.fr,

avant le 1er décembre 2025.

Elles seront accompagnées d’une notice biobibliographique de 5 ou 6 lignes (nom, prénom, affiliation universitaire et/ou scientifique, thématiques de recherche et publications les plus significatives).

Une réponse à chaque demande sera formulée d’ici le 15 décembre 2025.

Comité d’organisation

Aurore Ducellier (MCF de Littérature espagnole contemporaine, Université d’Angers)

Zoé Stibbe (ATER de Civilisation espagnole contemporaine, Université d’Angers, Doctorante du CREC, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3).

