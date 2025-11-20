Announcement

Institutions organisatrices

Université d’Alicante

Institut National Universitaire Champollion-Université de Toulouse, GReDD-CEDID (Université Autonome de Barcelone),

Institut Politique et de Gouvernement (Université Carlos Iii de Madrid)

UNED

FRAMESPA (UT2J-CNRS)

Secrétariat d’État à la Mémoire Démocratique (Gouvernement d’Espagne)

Fondation Francisco Largo Caballero

Comité scientifique et organisateur

Manuela Aroca Mohedano (Fondation Francisco Largo Caballero/Université Carlos Iii de Madrid)

Ángel Herrerín López (UNED - Madrid)

Carme Molinero (Université Autonome de Barcelone)

Mónica Moreno Seco (Université d’Alicante)

Bruno Vargas (Institut National Universitaire Jean-François Champollion – Université de Toulouse)

Présentation

Cinquante ans après la mort du dictateur Francisco Franco, les Universités d’Alicante, Champollion (campus d’Albi), Autonome de Barcelone, Carlos Iii de Madrid, UNED, et la Fondation Francisco Largo Caballero organisent un symposium international qui se tiendra les 20 et 21 novembre à Alicante, puis à Albi les 26 et 27 novembre.

Pendant quatre jours, dix-sept spécialistes se pencheront sur les mouvements politiques, syndicaux, sociaux et culturels qui ont œuvré pour une Espagne démocratique et pleinement intégrée à l’Europe occidentale. Ils s’intéresseront à la fois aux dynamiques présentes en Espagne et en France, où résidaient une grande partie des exilés de la guerre civile, ainsi que les formations politiques et syndicales opposées à la dictature.

Nous avons pensé qu’un demi-siècle après la disparition du dictateur, le moment est venu de se remémorer et d’analyser le long chemin parcouru par ces hommes et ces femmes. Malgré la répression politique, sociale, économique et culturelle, l’opposition démocratique n’a jamais cessé le combat. Ce fut une lutte menée des deux côtés des Pyrénées et qui accompagna les changements qui se faisaient jour aussi bien en Espagne qu’en France.

Notre recherche rappellera et examinera le parcours des organisations et des mouvements qui formèrent l’antifranquisme tout au long de la dictature franquiste entre 1939 et 1977. Lors des journées d’Alicante, nous étudierons les années qui vont de l’instauration de la dictature en 1939 jusqu’à 1956. Á partir de cette date, les caractéristiques de l’antifranquisme héritées de la Guerre civile disparurent pour faire place progressivement à un nouveau modèle de résistance qui se prolongea jusqu’en 1977. Des changements - objet de notre seconde partie à Albi -, qui se traduisirent également par de nouvelles relations entre l’intérieur et l’exil avec, notamment, l’apparition de mouvements sociaux qui rejoignirent le camp de l’antifranquisme.

Ces dernières décennies, un nombre considérable d’ouvrages est paru sur les différents partis, syndicats et sur les acteurs de cette Espagne démocratique qui lutta contre la dictature. Néanmoins, nous avons pensé que nous devions apporter un éclairage sur la relation entre l’antifranquisme de part et d’autre des Pyrénées, et plus particulièrement entre l’Espagne et la France.

Ainsi, notre symposium international a pour objectif d’établir un bilan et en même temps d’ouvrir de nouvelles perspectives sur l’ensemble de ces mouvements ayant accompagné l’Espagne clandestine qui, soutenue par l’Espagne exilée en France, posa les premières pierres de la nouvelle démocratie espagnole.

L’approche méthodologique proposée consistera à aborder l’opposition au régime franquiste à travers l’analyse des différentes familles politiques et syndicales, sans oublier les nouveaux mouvements sociaux nés pendant les années soixante. Nous avons donc structuré les quatre journées autour des deux périodes évoquées précédemment et des pratiques développées par les différents groupes politiques et syndicaux aussi bien en France qu’en Espagne. Un éclairage tout particulier sera mis sur la relation intérieur-extérieur, ainsi que sur les permanences et les changements dans les discours et les pratiques mises en œuvre par l’antifranquisme. En ce sens, nous mettrons l’accent lors des journées albigeoises sur le nouveau mouvement ouvrier, les mouvements associatifs et culturels propres à l’opposition démocratique à la dictature franquiste.

Programme

20 novembre 2025

10h00 Inauguration par les représentant.es des institutions partenaires, en présence de M. Fernando Martínez López , Secrétaire d’État à la Mémoire Démocratique

, Secrétaire d’État à la Mémoire Démocratique 10h30 Présentation du symposium, Mónica Moreno (Université d’Alicante)

11h00-14h00 Session1

Modération : Rosa Ana Gutiérrez Lloret (Université d’Alicante)

11h00 La famille socialiste contre le premier franquisme (1939-1956) - Manuela Aroca Mohedano (FFLC/Université Carlos Iii de Madrid)

12h00 Pause

12h30 Les communistes sous le premier franquisme - Fernando Hernández Sánchez (Université Autonome de Madrid)

13h30 Débat

14h00-16h00 Déjeuner

16h00-19h00 Session2

Modération : Bárbara Ortuño Martínez (Université d’Alicante)

16h00 Les institutions et les partis politiques républicains - Alicia Alted Vigil (UNED)

(UNED) 17h00 Le Mouvement Libertaire. Projets antifranquistes en Espagne et en France pendant les années quarante. - Ángel Herrerín López (UNED)

18h00 Débat

21 novembre 2025

10h00-14h00 Session3

Modération : Emilio La Parra López (Université d’Alicante)

10h00 Hommage à Francisco Martínez López « El Quico »

11h00 La Résistance au franquisme des deux côtés de la frontière. Guérilleros et maquis (1936-1952) - Mercedes Yusta (Université Paris 8)

12h00 Pause

12h30 Le franquisme au prisme des résistances quotidiennes - Ana Cabana Iglesia (Université de Santiago de Compostela)

13h30 Débat

14h00-16h00 Déjeuner

16h00-19h00 Session 4

Modération : Miguel Díaz Sánchez (Université d’Alicante)

16h00 La résistance des nationalismes galicien, basque et catalan : contre la nation franquiste - Francesc Vilanova i Vila-Abadal (Université Autonome de Barcelone)

(Université Autonome de Barcelone) 17h00h Permanences et ruptures dans l’antifranquisme et ses cultures politiques (1939-1956) - Rubén Vega García (Université d’Oviedo)

18h00h Débat général

22 novembre 2025

Visite des lieux de mémoire d’Alicante

26 novembre 2025

09h00 Inauguration par les représentant.es des institutions partenaires, en présence de M. Fernando Martínez López, Secrétaire d’État à la Mémoire Démocratique

09h30 Présentation du symposium, Bruno Vargas (INU Champollion-Université de Toulouse, FRAMESPA)

9h45-12h30 Session1

Modération : François Godicheau (Université Toulouse - Jean Jaurès, FRAMESPA)

09h45 Le Psoe et l’UGT (1956-1977) : Résister et œuvrer pour la démocratie - Bruno Vargas (INU Champollion, Université de Toulouse, FRAMESPA)

10h45 Pause

11h00 Les communistes : vers un « parti de masses » dans la clandestinité - Carme Molinero (Université Autonome de Barcelone)

12h00-12h30 Débat

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-17h30 Session 2

Modération : Ángel Herrerín López (UNED)

14h00 Les anarchistes de 1956 à 1977 : entre le conformisme, la lutte armée et la rénovation - Óscar Freán Hernández (Université Lumière - Lyon 2)

(Université Lumière - Lyon 2) 15h00 La singularité du (second) antifranquisme basque (et les nationalismes catalan et galicien) - Antonio Rivera Blanco (Université du Pays Basque) 16 :00h Pause

(Université du Pays Basque) 16 :00h Pause 16h15h Les catholiques au sein du mouvement antifranquiste - Enrique Berzal de la Rosa (Université de Valladolid)

17h15 Débat

27 novembre 2025

9h00-12h30 Session3

Modération : Jean-François Berdah (Université Toulouse – Jean Jaurès, FRAMESPA)

09h00 La gauche radicale en Espagne dans les années soixante et soixante-dix. Une approche contextuelle - Juan Andrade Blanco (Université Complutense de Madrid)

10h00 Pause

10h30 Les travailleurs contre Franco. Le mouvement ouvrier (1956-1977) - Pere Ysàs (Université Autonome de Barcelone)

11h30 Débat

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-17h30 Session4

Modération : Manuela Aroca Mohedano (FFLC/ Université Carlos Iii de Madrid)

14h00 Les mouvements sociaux : apprentissage démocratique et protestation antifranquiste - Mónica Moreno Seco (Université d’Alicante)

(Université d’Alicante) 15h00 Apports et germes d’une culture antifranquiste étouffée - Alberto Carrillo Linares (Université de Séville)

16h00 Pause

16h30 Débat général

17h00 Clôture du symposium : Mónica Moreno et Bruno Vargas

28 Novembre2025