La liberté académique dans la démocratie universitaire

Announcement

Présentation

Ce colloque entend explorer les liens qu’entretiennent la liberté académique et la démocratie universitaire. L’université est, en effet, une institution singulière puisqu’elle est la seule à être dirigée par une autorité élue dans le cadre d’un principe d’autogouvernement. Dès lors la liberté académique n’est-elle pas la condition structurelle de toute authentique université ? Les dispositifs de démocratisation de l’université n’exigent-ils pas une défense accrue de la liberté académique ? À l’inverse, si la liberté académique implique, entre autres réquisits normatifs, l’autonomie institutionnelle de l’université et l’autogouvernement des membres de la communauté académique, n’appelle-t-elle pas le développement d’une démocratie universitaire pour se renforcer ?

Programme

Lundi 17 novembre - 8h30/18h30

Conférence inaugurale - Olivier Beaud Réflexions sur la liberté académique, son actualité et ses limites

Session 1 - Les fondements de la liberté académique, Quentin Landenne , Susanna Zellini , Jean-Yves Merindol , Cédric Le Cocq

, , , Session 2 - La consécration juridique de la liberté académique, Vasiliki Kosta, Xavier Delgrange, Jean Bernatchez, Camille Fernandes, Terence Karran, Cécile Laborde

Mardi 18 novembre - 8h45/17h30

Session 3 - Les limites de la liberté académique, Valeria Pinto , Olivier Leclerc , Laurène Le Cozanet , Cyril Fiorini

, , , Session 4 - Les libertés académiques face aux sociétés illibérales, Robert Post (visio), Jérôme Heurtaux, Niraja Jayal, Emilie Frenkiel

Conclusions du colloque

Infos pratiques

Programme complet et inscriptions : En savoir plus

Informations et contacts :

Manon Damestoy

02 53 00 93 18

mission-democratie@univ-nantes.fr

Lieu de rendez-vous

L’auditorium de l’ensa Nantes

6 Quai François Mitterrand

44200 Nantes

Une interprétation en anglais/français sera apportée par le logiciel OMIST développé en interne par Nantes Université et basé sur l’IA - sous forme d’un affichage "bandeau écrit" en projection.