La liberté académique dans la démocratie universitaire

Conference, symposiumRepresentation
Published on Monday, October 13, 2025
Abstract
Ce colloque entend explorer les liens qu’entretiennent la liberté académique et la démocratie universitaire. L’université est, en effet, une institution singulière puisqu’elle est la seule à être dirigée par une autorité élue dans le cadre d’un principe d’autogouvernement.
Announcement
Présentation
Ce colloque entend explorer les liens qu’entretiennent la liberté académique et la démocratie universitaire. L’université est, en effet, une institution singulière puisqu’elle est la seule à être dirigée par une autorité élue dans le cadre d’un principe d’autogouvernement. Dès lors la liberté académique n’est-elle pas la condition structurelle de toute authentique université ? Les dispositifs de démocratisation de l’université n’exigent-ils pas une défense accrue de la liberté académique ? À l’inverse, si la liberté académique implique, entre autres réquisits normatifs, l’autonomie institutionnelle de l’université et l’autogouvernement des membres de la communauté académique, n’appelle-t-elle pas le développement d’une démocratie universitaire pour se renforcer ?
Programme
Lundi 17 novembre - 8h30/18h30
Conférence inaugurale - Olivier Beaud Réflexions sur la liberté académique, son actualité et ses limites
- Session 1 - Les fondements de la liberté académique, Quentin Landenne, Susanna Zellini, Jean-Yves Merindol, Cédric Le Cocq
- Session 2 - La consécration juridique de la liberté académique, Vasiliki Kosta, Xavier Delgrange, Jean Bernatchez, Camille Fernandes, Terence Karran, Cécile Laborde
Mardi 18 novembre - 8h45/17h30
- Session 3 - Les limites de la liberté académique, Valeria Pinto, Olivier Leclerc, Laurène Le Cozanet, Cyril Fiorini
- Session 4 - Les libertés académiques face aux sociétés illibérales, Robert Post (visio), Jérôme Heurtaux, Niraja Jayal, Emilie Frenkiel
Conclusions du colloque
Infos pratiques
Programme complet et inscriptions : En savoir plus
Informations et contacts :
- Manon Damestoy
- 02 53 00 93 18
- mission-democratie@univ-nantes.fr
Lieu de rendez-vous
- L’auditorium de l’ensa Nantes
- 6 Quai François Mitterrand
- 44200 Nantes
Une interprétation en anglais/français sera apportée par le logiciel OMIST développé en interne par Nantes Université et basé sur l’IA - sous forme d’un affichage "bandeau écrit" en projection.
Subjects
- Representation (Main category)
- Zones and regions > America
- Zones and regions > Europe
- Zones and regions > Asia > Indian world
- Society > History > Social history
- Mind and language > Education
- Society > Political studies
- Society > Law
Places
- Ecole d'Architecture - Auditorium - 6 quai François Mitterrand, 44300 Nantes
Nantes, France (44)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Monday, November 17, 2025
- Tuesday, November 18, 2025
Keywords
- démocratie, université, libertés académiques, gouvernance, sociétés illibérales
Reference Urls
Information source
- Manon Damestoy
courriel : manon [dot] damestoy [at] univ-nantes [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« La liberté académique dans la démocratie universitaire », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, October 13, 2025, https://doi.org/10.58079/14wbe