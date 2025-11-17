HomeLa liberté académique dans la démocratie universitaire

La liberté académique dans la démocratie universitaire

Published on Monday, October 13, 2025

Abstract

Ce colloque entend explorer les liens qu'entretiennent la liberté académique et la démocratie universitaire. L'université est, en effet, une institution singulière puisqu'elle est la seule à être dirigée par une autorité élue dans le cadre d'un principe d'autogouvernement.

Announcement

Présentation

Ce colloque entend explorer les liens qu’entretiennent la liberté académique et la démocratie universitaire. L’université est, en effet, une institution singulière puisqu’elle est la seule à être dirigée par une autorité élue dans le cadre d’un principe d’autogouvernement. Dès lors la liberté académique n’est-elle pas la condition structurelle de toute authentique université ? Les dispositifs de démocratisation de l’université n’exigent-ils pas une défense accrue de la liberté académique ? À l’inverse, si la liberté académique implique, entre autres réquisits normatifs, l’autonomie institutionnelle de l’université et l’autogouvernement des membres de la communauté académique, n’appelle-t-elle pas le développement d’une démocratie universitaire pour se renforcer ?

Programme

Lundi 17 novembre - 8h30/18h30

Conférence inaugurale - Olivier Beaud Réflexions sur la liberté académique, son actualité et ses limites

  • Session 1 - Les fondements de la liberté académique, Quentin Landenne, Susanna Zellini, Jean-Yves Merindol, Cédric Le Cocq
  • Session 2 - La consécration juridique de la liberté académique, Vasiliki Kosta, Xavier Delgrange, Jean Bernatchez, Camille Fernandes, Terence Karran, Cécile Laborde

Mardi 18 novembre - 8h45/17h30

  • Session 3 - Les limites de la liberté académique, Valeria Pinto, Olivier Leclerc, Laurène Le Cozanet, Cyril Fiorini
  • Session 4 - Les libertés académiques face aux sociétés illibérales, Robert Post (visio), Jérôme Heurtaux, Niraja Jayal, Emilie Frenkiel

Conclusions du colloque

Infos pratiques

Programme complet et inscriptions : En savoir plus

Informations et contacts :

Lieu de rendez-vous

  • L’auditorium de l’ensa Nantes
  • 6 Quai François Mitterrand
  • 44200 Nantes

Une interprétation en anglais/français sera apportée par le logiciel OMIST développé en interne par Nantes Université et basé sur l’IA - sous forme d’un affichage "bandeau écrit" en projection.

Places

  • Ecole d'Architecture - Auditorium - 6 quai François Mitterrand, 44300 Nantes
    Nantes, France (44)

Event attendance modalities

Hybrid event (on site and online)


Date(s)

  • Monday, November 17, 2025
  • Tuesday, November 18, 2025

Keywords

  • démocratie, université, libertés académiques, gouvernance, sociétés illibérales

Information source

  • Manon Damestoy
    courriel : manon [dot] damestoy [at] univ-nantes [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« La liberté académique dans la démocratie universitaire », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, October 13, 2025, https://doi.org/10.58079/14wbe

