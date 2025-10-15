Boccace. Modèles et héritage culturel d’un classique (1375-2025)

Conference, symposiumThought
Published on Tuesday, October 14, 2025
Abstract
Colloque international organisé à l'occasion des 650 ans de la mort de Boccace.
Announcement
Programme
Mercredi 15 octobre
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture
Philippe Vervaecke, Doyen de la Faculté des Langues, Cultures et Sociétés
Véronique Hébrard, Directrice du Centre d’Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères
Session 1 : Boccace, pont entre passé et modernité
Présidence Anne Robin
- 9h45-10h10 Giuseppina Brunetti, Università di Bologna, Passages à travers la vie et l’œuvre de Giovanni Boccaccio : ce que l’histoire peut montrer à la littérature, ce que la littérature dit à l’histoire
- 10h10-10h35 Teresa Nocita, Università degli Studi dell’Aquila, L’ultima volontà. Giovanni Boccaccio, il Decameron e il codice Hamilton 90
Présidence Maria Cristina Figorilli
- 10h35-11h00 Ilaria Tufano, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Il Decameron e le sue fonti. Questioni di metodo e supplementi di indagine
- 11h00-11h25 Maria Pia Ellero, Università degli Studi della Basilicata, Cimone, la Fortuna e gli storiografi. Una nuova fonte per Decameron V,1
11h25-12h00 Discussion
Déjeuner (12h00-13h30)
Présidence Teresa Nocita
- 13h30- 13h55 Raffaella Zanni, Université de Lille, L’héritage des tragédies de Sénèque dans la construction des femmes illustres chez Boccace : entre texte et image
- 13h55-14h40 Conférence Renzo Bragantini, Sapienza Università Roma, I classici di Boccaccio
14h40-15h00 Discussion
Session 2 : fortune litteraire
Fortune italienne
Présidence Massimo Lucarelli
- 15h00-15h25 Floriana Calitti, Università digitale Pegaso, La lunga durata del mito delle «Tre corone»
- 15h25-15h50 Michela Maria Palumbo, Università della Calabria Tessere boccacciane nella costruzione del giardino di Armida Pause (15h50-16h20)
Présidence Enrica Zanin
- 16h20-16h45 Maria Cristina Figorilli, Università della Calabria, Ancora su Boccaccio nelle novelle di Bandello
- 16h45-17h10 Giovanni Lamberti, Università della Calabria Riusi decameroniani nella novella bandelliana di Pia de’ Tolomei (I, 12)
- 17h10-18h00 Discussion et actualité de la recherche : Présentation de l’avancement du PRIN The Digital Encyclopedia of Boccaccio’s Decameron (Enrico Moretti, Università Roma III et Chiara Ceccarelli, Università di Napoli Federico Secondo.)
Présentation des volumes récents de l’équipe des organisateurs
Jeudi 16 octobre
Fortune anglaise
Présidence Marie-Madeleine Castellani
- 9h00-9h25 Fiona Mc Intosh-Varjabedian, Université de Lille ALITHILA, « It is a moral tale vertuous,/ Al be it told somtyme in sondry wyse ». Réécritures chaucériennes : un sens préservé dans la diversité ?
- 9h25-09h50 Richard Hillman, Université de Tours CESR, Boccace « pur et simple » ? Cela s’appliquerait-il à Tout est bien qui finit bien ?
9h50-10h05 Discussion
Pause (10h05-10h35)
Fortune des œuvres
Présidence Anne Robin
- 10h35-11h00 Véronique Winand, Université de Liège, La Griseldis de Jean Mansel
- 11h00-11h25 Lucie De Los Santos, Université de Lille CECILLE, Les traductions françaises du Trattatello in laude di Dante
- 11h25-11h50 Samuele Autorino, Université de Lille CECILLE, Da Guido a Boccaccio, da Boccaccio a Guido. Interferenze boccacciane in alcuni volgarizzamenti della Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne
11h50-12h05 Discussion
Déjeuner (12h05-13h45)
Fortune féminine
Présidence Pénélope Cartelet
- 13h45-14h10 Giulia Parma, ERC Advanced Grant AGRELITA-Université de Caen Normandie, Des femmes ‘flegmatiques’ et des hommes ‘colériques’ : les nymphes et leur rapport avec les dieux selon l’interprétation ‘physique’ des Genealogie.
- 14h10-14h35 Louise Dehondt, Université de Caen Normandie LASLAR, La surprise de l’amour : de Fiammetta à Marianne
Présidence Renzo Bragantini
- 14h35-15h20 Conférence de Mme Elissa Weaver, University of Chicago, Modelli ed eredità culturale del «picciolo libretto» di Giovanni Boccaccio 15h20-15h35 Discussion Pause (15h35-16h05)
Session 3 : intermédialité
Présidence Jean-Philippe Bareil
- 16h05-16h30 Luca Fiorentini, Sapienza Università Roma,
Le Decameron de Pasolini
- 16h30-16h55 Giuseppe Noto, Università di Torino, Il Boccaccio di Dario Fo
- 16h55-17h20 Donato Pirovano, Università degli Studi di Milano, La nudità nel Decameron
- 17h20-17h45 Sara Ferrilli, Università per stranieri di Siena, L’eredità di Boccaccio nei Cento giuochi liberali, et d’ingegno di Innocenzo Ringhieri
17h45-18h00 Discussion
Vendredi 17 octobre
Présidence Raffaealla Zanni
- 9h00-9h25 Marcello Ciccuto, Università di Pisa, Le parole dipinte dell’Amorosa Visione. Modelli e aree culturali
- 9h25-9h50 Clarisse Evrard, Membre associé Aix Marseille Université TELEMMe, « Boccaccio addomesticato » : des usages domestiques des fictions boccaciennes dans la peinture du Quattrocento
9h50-10h05 Discussion
Pause (10h05-10h35)
Session 4 : enseignements moraux, sociaux et politiques de Boccace
Présidence Laurent Baggioni
- 10h35-11h00 Gur Zak, Université hébraïque de Jérusalem, Boccaccio tra ira e mansuetudine: un caso di filologia e politica delle emozioni
- 11h00-11h25 Massimo Lucarelli, Université de Caen Normandie LASLAR, « Il vaut mieux faire et se repentir après » : la thématique pénitentielle dans le Décaméron
- 11h25-11h50 Monica Storini, Sapienza Università Roma, Il Corbaccio e la letteratura misogina: fonti, modelli, trasmissione
- 11h50-12h15 Enrica Zanin, Université de Strasbourg, La ricezione del Decameron: dal canone alla censura
12h15-13h00 Discussion et clôture du colloque
Déjeuner (13h00-14h00)
Modalités de participation
Les personnes désirant suivre le colloque à distance doivent s'inscrire auprès de : samuele.autorino@univ-lille.fr, anne.robin@univ-lille.fr, raffaella.zanni@univ-lille.fr
