Boccace. Modèles et héritage culturel d’un classique (1375-2025)

Mercredi 15 octobre

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture

Philippe Vervaecke, Doyen de la Faculté des Langues, Cultures et Sociétés

Véronique Hébrard, Directrice du Centre d’Études en Civilisations, Langues et Lettres Étrangères

Session 1 : Boccace, pont entre passé et modernité

Présidence Anne Robin

9h45-10h10 Giuseppina Brunetti , Università di Bologna, Passages à travers la vie et l’œuvre de Giovanni Boccaccio : ce que l’histoire peut montrer à la littérature, ce que la littérature dit à l’histoire

, Università di Bologna, Passages à travers la vie et l’œuvre de Giovanni Boccaccio : ce que l’histoire peut montrer à la littérature, ce que la littérature dit à l’histoire 10h10-10h35 Teresa Nocita, Università degli Studi dell’Aquila, L’ultima volontà. Giovanni Boccaccio, il Decameron e il codice Hamilton 90

Présidence Maria Cristina Figorilli

10h35-11h00 Ilaria Tufano , Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Il Decameron e le sue fonti. Questioni di metodo e supplementi di indagine

, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Il Decameron e le sue fonti. Questioni di metodo e supplementi di indagine 11h00-11h25 Maria Pia Ellero, Università degli Studi della Basilicata, Cimone, la Fortuna e gli storiografi. Una nuova fonte per Decameron V,1

11h25-12h00 Discussion

Déjeuner (12h00-13h30)

Présidence Teresa Nocita

13h30- 13h55 Raffaella Zanni , Université de Lille, L’héritage des tragédies de Sénèque dans la construction des femmes illustres chez Boccace : entre texte et image

, Université de Lille, L’héritage des tragédies de Sénèque dans la construction des femmes illustres chez Boccace : entre texte et image 13h55-14h40 Conférence Renzo Bragantini, Sapienza Università Roma, I classici di Boccaccio

14h40-15h00 Discussion

Session 2 : fortune litteraire

Fortune italienne

Présidence Massimo Lucarelli

15h00-15h25 Floriana Calitti , Università digitale Pegaso, La lunga durata del mito delle «Tre corone»

, Università digitale Pegaso, La lunga durata del mito delle «Tre corone» 15h25-15h50 Michela Maria Palumbo, Università della Calabria Tessere boccacciane nella costruzione del giardino di Armida Pause (15h50-16h20)

Présidence Enrica Zanin

16h20-16h45 Maria Cristina Figorilli , Università della Calabria, Ancora su Boccaccio nelle novelle di Bandello

, Università della Calabria, Ancora su Boccaccio nelle novelle di Bandello 16h45-17h10 Giovanni Lamberti , Università della Calabria Riusi decameroniani nella novella bandelliana di Pia de’ Tolomei (I, 12)

, Università della Calabria Riusi decameroniani nella novella bandelliana di Pia de’ Tolomei (I, 12) 17h10-18h00 Discussion et actualité de la recherche : Présentation de l’avancement du PRIN The Digital Encyclopedia of Boccaccio’s Decameron (Enrico Moretti, Università Roma III et Chiara Ceccarelli, Università di Napoli Federico Secondo.)

Présentation des volumes récents de l’équipe des organisateurs

Jeudi 16 octobre

Fortune anglaise

Présidence Marie-Madeleine Castellani

9h00-9h25 Fiona Mc Intosh-Varjabedian , Université de Lille ALITHILA, « It is a moral tale vertuous,/ Al be it told somtyme in sondry wyse ». Réécritures chaucériennes : un sens préservé dans la diversité ?

, Université de Lille ALITHILA, « It is a moral tale vertuous,/ Al be it told somtyme in sondry wyse ». Réécritures chaucériennes : un sens préservé dans la diversité ? 9h25-09h50 Richard Hillman, Université de Tours CESR, Boccace « pur et simple » ? Cela s’appliquerait-il à Tout est bien qui finit bien ?

9h50-10h05 Discussion

Pause (10h05-10h35)

Fortune des œuvres

Présidence Anne Robin

10h35-11h00 Véronique Winand , Université de Liège, La Griseldis de Jean Mansel

, Université de Liège, La Griseldis de Jean Mansel 11h00-11h25 Lucie De Los Santos , Université de Lille CECILLE, Les traductions françaises du Trattatello in laude di Dante

, Université de Lille CECILLE, Les traductions françaises du Trattatello in laude di Dante 11h25-11h50 Samuele Autorino, Université de Lille CECILLE, Da Guido a Boccaccio, da Boccaccio a Guido. Interferenze boccacciane in alcuni volgarizzamenti della Historia destructionis Troiae di Guido delle Colonne

11h50-12h05 Discussion

Déjeuner (12h05-13h45)

Fortune féminine

Présidence Pénélope Cartelet

13h45-14h10 Giulia Parma , ERC Advanced Grant AGRELITA-Université de Caen Normandie, Des femmes ‘flegmatiques’ et des hommes ‘colériques’ : les nymphes et leur rapport avec les dieux selon l’interprétation ‘physique’ des Genealogie.

, ERC Advanced Grant AGRELITA-Université de Caen Normandie, Des femmes ‘flegmatiques’ et des hommes ‘colériques’ : les nymphes et leur rapport avec les dieux selon l’interprétation ‘physique’ des Genealogie. 14h10-14h35 Louise Dehondt, Université de Caen Normandie LASLAR, La surprise de l’amour : de Fiammetta à Marianne

Présidence Renzo Bragantini

14h35-15h20 Conférence de Mme Elissa Weaver, University of Chicago, Modelli ed eredità culturale del «picciolo libretto» di Giovanni Boccaccio 15h20-15h35 Discussion Pause (15h35-16h05)

Session 3 : intermédialité

Présidence Jean-Philippe Bareil

16h05-16h30 Luca Fiorentini, Sapienza Università Roma,

Le Decameron de Pasolini

16h30-16h55 Giuseppe Noto , Università di Torino, Il Boccaccio di Dario Fo

, Università di Torino, Il Boccaccio di Dario Fo 16h55-17h20 Donato Pirovano , Università degli Studi di Milano, La nudità nel Decameron

, Università degli Studi di Milano, La nudità nel Decameron 17h20-17h45 Sara Ferrilli, Università per stranieri di Siena, L’eredità di Boccaccio nei Cento giuochi liberali, et d’ingegno di Innocenzo Ringhieri

17h45-18h00 Discussion

Vendredi 17 octobre

Présidence Raffaealla Zanni

9h00-9h25 Marcello Ciccuto , Università di Pisa, Le parole dipinte dell’Amorosa Visione. Modelli e aree culturali

, Università di Pisa, Le parole dipinte dell’Amorosa Visione. Modelli e aree culturali 9h25-9h50 Clarisse Evrard, Membre associé Aix Marseille Université TELEMMe, « Boccaccio addomesticato » : des usages domestiques des fictions boccaciennes dans la peinture du Quattrocento

9h50-10h05 Discussion

Pause (10h05-10h35)

Session 4 : enseignements moraux, sociaux et politiques de Boccace

Présidence Laurent Baggioni

10h35-11h00 Gur Zak , Université hébraïque de Jérusalem, Boccaccio tra ira e mansuetudine: un caso di filologia e politica delle emozioni

, Université hébraïque de Jérusalem, Boccaccio tra ira e mansuetudine: un caso di filologia e politica delle emozioni 11h00-11h25 Massimo Lucarelli , Université de Caen Normandie LASLAR, « Il vaut mieux faire et se repentir après » : la thématique pénitentielle dans le Décaméron

, Université de Caen Normandie LASLAR, « Il vaut mieux faire et se repentir après » : la thématique pénitentielle dans le Décaméron 11h25-11h50 Monica Storini , Sapienza Università Roma, Il Corbaccio e la letteratura misogina: fonti, modelli, trasmissione

, Sapienza Università Roma, Il Corbaccio e la letteratura misogina: fonti, modelli, trasmissione 11h50-12h15 Enrica Zanin, Université de Strasbourg, La ricezione del Decameron: dal canone alla censura

12h15-13h00 Discussion et clôture du colloque

Déjeuner (13h00-14h00)

Modalités de participation

Les personnes désirant suivre le colloque à distance doivent s’inscrire auprès de : samuele.autorino@univ-lille.fr, anne.robin@univ-lille.fr, raffaella.zanni@univ-lille.fr