La gloria de los tatarabuelos/as
Memoria, linaje y ley Memoria, linaje y ley en el proceso de legitimación en el proceso de legitimación de la monarquía de Castilla (siglos XII a XIV)
Published on Tuesday, October 14, 2025
Abstract
Ce colloque international se propose d’explorer la mémoire familiale et les procédés de légitimation mis en place par les monarques castillans et leur entourage entre le XIIe et le XIVe siècles, en interrogeant les raisons et les modalités de la promotion, par les rois et les reines, de représentations d’ordre juridique et/ou symbolique en lien avec l’héritage des aïeux. La réflexion portera sur le fonctionnement et la puissance des mécanismes qui fondent la légitimité du pouvoir et le rendent acceptable et efficient.
Announcement
Présentation
La réflexion portera sur le fonctionnement et la puissance des mécanismes qui fondent la légitimité du pouvoir et le rendent acceptable et efficient. L’accent sera donc mis sur les procédés et les risques de telles pratiques politiques médiévales hispaniques ; notre intérêt se portera sur l’espace social de la cour royale, organisée autour du souverain et de sa famille. La transversalité méthodologique et disciplinaire offrira une vision d’ensemble de la transmission de la légitimité monarchique au sein de la dynastie de Castille, entre 1126 et 1369 (couronnement d’Alphonse VII, et mort de Pierre Ier, respectivement).
Plutôt que la reconstruction d’une lignée agnatique, nous considérons qu’il est possible d’explorer d’autres constellations familiales, d’autres nœuds de mémoire dynastique qui entrelacent des générations lointaines, au-delà des rôles de genre et de la stricte dynamique successorale. Nous privilégions l’analyse de la loi qui s’est progressivement sédimentée pour étayer des mémoires lignagères ; l’étude de la part des femmes dans la consolidation d’une mnémotechnie monarchique ; l’examen des dispositifs, matériels ou immatériels, en lien avec le spectacle du pouvoir. En effet, la langue vernaculaire fut un facteur fondamental dans la configuration de nouveaux systèmes juridiques destinés à l’unification politique et législative de Castille : la loi des aïeuls, considérée par Alphonse VIII et Ferdinand III comme la plus apte à matérialiser des aspirations idéologiques par son caractère traditionnel ne suffit plus à Alphonse X, lequel déploya une recherche presque obsessionnelle d’un nouvel instrument pour l’unification législative du royaume ; les successeurs de ce dernier n’eurent de cesse de se positionner par rapport à cet héritage, qui marqua le devenir de la dynastie de Castille jusqu’à sa disparition en 1369 . L’articulation de politiques de mémoire dans le domaine des arts visuels, principalement à travers la création et/ou la réorganisation de panthéons royaux comme celui de Las Huelgas, a démontré l’importance de Eléonore, Berenguela et Béatrice, parmi d’autres, dans la commémoration du passé à la fin du XIIe et début du XIIIe siècles. L’analyse de la culture matérielle conjuguée à l’étude des sources écrites et des artefacts de cette culture témoignent d’une affirmation active du pouvoir des femmes de la famille royale : on citera les noms de Violante ou de Marie de Molina, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècles ; d’autres noms de femmes viendront s’ajouter à cette lignée de mères, filles et sœurs des souverains. Sans nier les limitations imposées par les structures patriarcales au niveau politique et culturel, les images et artefacts montrent une plus grande négociation et parité dans la construction du pouvoir. Il s’agira par conséquent d’observer ensemble les sources écrites et la culture matérielle, tout en remettant en question une division binaire du pouvoir en termes de genre.
Le colloque sera structuré à partir du critère temporel, auquel on associera des propositions transversales de synthèse, ce qui permettra d’appréhender les réalités étudiées en soulignant les moments de transition et les crises.
Programa
Miércoles 22/10
9h00 Apertura del coloquio
Imperios: pensar la autoridad política y cultural
9h30-11h00
- Hélène Sirantoine, ¿Nuestros ancestros los emperadores? El pasado imperial de Castilla entre la memoria, el olvido y la ficción (s. XII-XIII)
- Tom Nickson, Selective Memory? Alfonso VII’s elusive legacy
Pausa
11h30-13h00
- Rosa M. Rodríguez Porto, Gentil legnaggio: la memoria de Bizancio en la corte de Alfonso X
- Clara Pascual-Argente, Alfonso XI, «par de emperador»
Almuerzo
Redes no-agnáticas: linajes y legitimidades femeninas
14h30-16h00
- Lucy Pick, Lineage and Power: Berenguela of León and Blanche of Castile
- Ghislain Brunel, L’héritage symbolique de Blanche de Castille, reine de France, au sein de la dynastie capétienne
Pausa
16h30-17h15
- Ana Echevarría Arsuaga, Nuestras antepasadas comunes: Urraca y Berenguela en la definición del linaje de María de Molina y Fernando IV
Cena
Jueves 23/10
El recuerdo cercano: la construcción de la memoria familiar
9h30-11h00
- Amaia Arizaleta, «Debent comendari memori litterarum»: el doble prólogo del Forum Conche y la construcción de la memoria de Alfonso VIII de Castilla
- María Judith Feliciano, «Que dio la rreina de Castiella»: tejidos, memoria y legitimidad dinástica en la corte castellana
Pausa
11h30-12h15
- Fernando Arias, Un pasado glorioso y un presente maldito: Alfonso XI y la memoria de los reyes castellanos
Almuerzo y excursion
Viernes 24/10
Las leyes de los godos: el Fuero Juzgo como enlace entre pasado y presente
9h30-11h00
- Carmen del Camino Martínez, Los antepasados. Historia (posible) de un colofón
- Mónica Castillo Lluch, El listado de los reyes godos en el Fuero Juzgo
11h30-13h15
- Charles Mabille, Hacia el stemma codicum del Fuero Juzgo
- Orléane Chioccola y Domitille Gaillard, Edición y datación de manuscritos del Fuero Juzgo con filología digital
- Inés Fernández-Ordóñez, Cuando el nombre se repite en la familia. Historia del antropónimo Pedro
Clausura y almuerzo
Enlace
Zoom: https://unil.zoom.us/j/93855024177
Organización
- Mónica Castillo Lluch (Université de Lausanne)
- Amaia Arizaleta (Université Toulouse Jean Jaurès)
- Rosa M. Rodríguez Porto (Universidade de Santiago de Compostela)
Subjects
- History (Main category)
- Society > Law > Legal history
- Mind and language > Representation > Cultural history
- Society > Political studies > Political history
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Representation > History of art
- Periods > Middle Ages > High and Late Middle Ages
- Zones and regions > Europe > Iberian Peninsula
Places
- Edificio Geopolis – aula GEO-2144 UNIL, Quartier Mouline, 1015 Lausanne
Lausanne, Switzerland (1015)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Wednesday, October 22, 2025
- Thursday, October 23, 2025
- Friday, October 24, 2025
Keywords
- mémoire, lignage, loi, castille, moyen âge
Contact(s)
- Amaia Arizaleta
courriel : amaia [dot] arizaleta [at] icloud [dot] com
