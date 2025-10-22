La gloria de los tatarabuelos/as

Announcement

Présentation

La réflexion portera sur le fonctionnement et la puissance des mécanismes qui fondent la légitimité du pouvoir et le rendent acceptable et efficient. L’accent sera donc mis sur les procédés et les risques de telles pratiques politiques médiévales hispaniques ; notre intérêt se portera sur l’espace social de la cour royale, organisée autour du souverain et de sa famille. La transversalité méthodologique et disciplinaire offrira une vision d’ensemble de la transmission de la légitimité monarchique au sein de la dynastie de Castille, entre 1126 et 1369 (couronnement d’Alphonse VII, et mort de Pierre Ier, respectivement).

Plutôt que la reconstruction d’une lignée agnatique, nous considérons qu’il est possible d’explorer d’autres constellations familiales, d’autres nœuds de mémoire dynastique qui entrelacent des générations lointaines, au-delà des rôles de genre et de la stricte dynamique successorale. Nous privilégions l’analyse de la loi qui s’est progressivement sédimentée pour étayer des mémoires lignagères ; l’étude de la part des femmes dans la consolidation d’une mnémotechnie monarchique ; l’examen des dispositifs, matériels ou immatériels, en lien avec le spectacle du pouvoir. En effet, la langue vernaculaire fut un facteur fondamental dans la configuration de nouveaux systèmes juridiques destinés à l’unification politique et législative de Castille : la loi des aïeuls, considérée par Alphonse VIII et Ferdinand III comme la plus apte à matérialiser des aspirations idéolo­giques par son caractère traditionnel ne suffit plus à Alphonse X, lequel déploya une recherche presque obsessionnelle d’un nouvel instrument pour l’unification législative du royaume ; les successeurs de ce dernier n’eurent de cesse de se positionner par rapport à cet héritage, qui marqua le devenir de la dynastie de Castille jusqu’à sa disparition en 1369 . L’articulation de politiques de mémoire dans le domaine des arts visuels, principalement à travers la création et/ou la réorganisation de panthéons royaux comme celui de Las Huelgas, a démontré l’importance de Eléonore, Berenguela et Béatrice, parmi d’autres, dans la commémoration du passé à la fin du XIIe et début du XIIIe siècles. L’analyse de la culture matérielle conjuguée à l’étude des sources écrites et des artefacts de cette culture témoignent d’une affirmation active du pouvoir des femmes de la famille royale : on citera les noms de Violante ou de Marie de Molina, à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècles ; d’autres noms de femmes viendront s’ajouter à cette lignée de mères, filles et sœurs des souverains. Sans nier les limitations imposées par les structures patriarcales au niveau politique et culturel, les images et artefacts montrent une plus grande négociation et parité dans la construction du pouvoir. Il s’agira par conséquent d’observer ensemble les sources écrites et la culture matérielle, tout en remettant en question une division binaire du pouvoir en termes de genre.

Le colloque sera structuré à partir du critère temporel, auquel on associera des propositions transversales de synthèse, ce qui permettra d’appréhender les réalités étudiées en soulignant les moments de transition et les crises.

Programa

Miércoles 22/10

9h00 Apertura del coloquio

Imperios: pensar la autoridad política y cultural

9h30-11h00

Hélène Sirantoine , ¿Nuestros ancestros los emperadores? El pasado imperial de Castilla entre la memoria, el olvido y la ficción (s. XII-XIII)

, ¿Nuestros ancestros los emperadores? El pasado imperial de Castilla entre la memoria, el olvido y la ficción (s. XII-XIII) Tom Nickson, Selective Memory? Alfonso VII’s elusive legacy

Pausa

11h30-13h00

Rosa M. Rodríguez Porto , Gentil legnaggio: la memoria de Bizancio en la corte de Alfonso X

, Gentil legnaggio: la memoria de Bizancio en la corte de Alfonso X Clara Pascual-Argente, Alfonso XI, «par de emperador»

Almuerzo

Redes no-agnáticas: linajes y legitimidades femeninas

14h30-16h00

Lucy Pick , Lineage and Power: Berenguela of León and Blanche of Castile

, Lineage and Power: Berenguela of León and Blanche of Castile Ghislain Brunel, L’héritage symbolique de Blanche de Castille, reine de France, au sein de la dynastie capétienne

Pausa

16h30-17h15

Ana Echevarría Arsuaga, Nuestras antepasadas comunes: Urraca y Berenguela en la definición del linaje de María de Molina y Fernando IV

Cena

Jueves 23/10

El recuerdo cercano: la construcción de la memoria familiar

9h30-11h00

Amaia Arizaleta , «Debent comendari memori litterarum»: el doble prólogo del Forum Conche y la construcción de la memoria de Alfonso VIII de Castilla

, «Debent comendari memori litterarum»: el doble prólogo del Forum Conche y la construcción de la memoria de Alfonso VIII de Castilla María Judith Feliciano, «Que dio la rreina de Castiella»: tejidos, memoria y legitimidad dinástica en la corte castellana

Pausa

11h30-12h15

Fernando Arias, Un pasado glorioso y un presente maldito: Alfonso XI y la memoria de los reyes castellanos

Almuerzo y excursion

Viernes 24/10

Las leyes de los godos: el Fuero Juzgo como enlace entre pasado y presente

9h30-11h00

Carmen del Camino Martínez, Los antepasados. Historia (posible) de un colofón

Los antepasados. Historia (posible) de un colofón Mónica Castillo Lluch, El listado de los reyes godos en el Fuero Juzgo

11h30-13h15

Charles Mabille , Hacia el stemma codicum del Fuero Juzgo

, Hacia el stemma codicum del Fuero Juzgo Orléane Chioccola y Domitille Gaillard , Edición y datación de manuscritos del Fuero Juzgo con filología digital

, Edición y datación de manuscritos del Fuero Juzgo con filología digital Inés Fernández-Ordóñez, Cuando el nombre se repite en la familia. Historia del antropónimo Pedro

Clausura y almuerzo

Enlace

Zoom: https://unil.zoom.us/j/93855024177

Organización