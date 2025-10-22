La Fleur des histoires de Jean Mansel, un trésor de clergie

Announcement

Présentation

Ce colloque international autour de La Fleur des histoires de Jean Mansel coorganisé par Elena Koroleva (ULCO) et Prunelle Deleville (Université de Genève) constitue la première manifestation scientifique consacrée à cette œuvre majeure du XVe siècle, encore largement méconnue et peu étudiée.

« Notable clercq lay demourant a Hesdin en Artois », Jean Mansel (ca. 1400-1473) fit une belle carrière dans l’administration des ducs de Bourgogne en tant que receveur particulier des aides d’Artois, puis receveur général des aides ordinaires d’Artois, du Boulonnais et de Saint-Pol. Ces occupations ne l’empêchèrent pas de s’adonner à l’écriture. Dans les années 1440, il composa La Fleur des histoires, destinée à devenir un best-seller de la seconde moitié du XVe siècle. Souvent désignée comme une histoire universelle, la Fleur déborde les limites d’un genre précis. Cette vaste compilation a pour objectif de raconter l’histoire de l’humanité, de la Création au couronnement de Charles VI (1380), et d’offrir une somme de connaissances encyclopédiques sur les pays et les peuples ; grâce à l’ajout de parties moralisantes et de recueils d’exempla, elle se veut aussi un véritable livre de bonnes mœurs voué à contribuer au progrès spirituel de ses lecteurs. La première version du texte, en trois livres, fut retravaillée et amplifiée au début des années 1460 afin de fournir une matière encore plus riche, cette fois-ci distribuée en quatre livres.

La réussite de l’entreprise ambitieuse de Jean Mansel est indéniable : nous avons conservé plus de cinquante volumes manuscrits de différentes versions du texte. Nombre d’entre eux sont richement enluminés et offrent un programme iconographique complexe. Parmi les possesseurs de ces livres luxueux, on trouve Jacques d’Armagnac, duc de Nemours, Pierre II de Bourbon, le roi Édouard IV d’Angleterre, le roi Louis XII, l’amiral Louis Malet de Graville, le cardinal Georges d’Amboise, le mémorialiste Philippe de Commynes ainsi que des nobles installés dans les provinces du Nord et proches de la cour ducale, comme Philippe de Hornes ou des membres de la famille de Croÿ. Certaines sections de la Fleur – les histoires romaines, le recueil d’exempla ou encore la partie portant sur l’histoire du Hainaut, région natale de l’auteur – ont été extraites du texte et ont circulé indépendamment de l’ensemble, une autre preuve du succès de l’ouvrage de Jean Mansel. Or, son texte est demeuré inédit jusqu’à présent et n’a bénéficié que d’une seule monographie parue il y a quatre-vingt-dix ans.

Le présent colloque permettra de faire connaître plus largement le texte de La Fleur des histoires et ses manuscrits. Conçue dans une perspective interdisciplinaire, la manifestation réunira des spécialistes de plusieurs champs du savoir (langue et littérature médiévales, histoire, histoire de l’art), à la fois des chercheurs confirmés et des jeunes chercheurs travaillant sur l’œuvre de Mansel et ses manuscrits. Les travaux menés dans le cadre de ce colloque viseront aussi à contribuer à l’avancement du projet d’édition critique de La Fleur des histoires (version en trois livres), menée par une équipe internationale composée de onze chercheur.se.s et co-dirigée par Elena Koroleva et Prunelle Deleville (https://fleur.hypotheses.org/equipe).

Programme

Mercredi 22 octobre 2025

12h45 Accueil

13h00 Introduction

13h15 Conférence inaugurale, Jean Devaux (Université Littoral Côte d’Opale), « La culture historique bourguignonne et la chronique des âges du monde »

14h00 Discussion

14h15 Pause

Session 1

14h30 Elena Koroleva (Université Littoral Côte d’Opale), « Anténor, Énée, Brutus : les maleureux Troiens et leur rôle fondateur dans la Fleur des histoires de Jean Mansel »

15h00 Stefano Benenati (Scuola Normale Superiore di Pisa), « Pour les sources de la Fleur des Histoires : les manuscrits de la famille f de l'Alexandre en prose »

15h30 Antoine Brix (Université de Namur), « Aux sources de l'histoire universelle dans la Fleur de Jean Mansel : L'héritage de Vincent de Beauvais »

16h00 Discussion

16h15 Pause

Session 2

16h45 Valeria Russo (Università Ca’ Foscari di Venezia / Université de Fribourg), « Inventer, sauver, admonester : Virgile dans les textes français et leurs sources médiévales »

17h15 Véronique Winand (Université de Liège), « "C'est fini… Ça va peut-être finir !" Les apostilles de la Fleur des histoires au fil de la tradition manuscrite, entre instabilité compositionnelle et indécision auctoriale »

17h45 Discussion

18h00 Clôture de la journée

Jeudi 23 octobre 2025

Session 1

9h00 Prunelle Deleville (Université de Genève), « De la jointure naît le fruit : esthétique et éthique de l’agencement dans les Exemples moraux »

9h30 Priscilla Mourgues (Université Bordeaux Montaigne), « Des exempla aux 'examples' : étude structurelle et narrative du Dialogue de saint Grégoire dans la Fleur des histoires »

10h00 Discussion

10h15 Pause

Session 2

10h30 Elisabetta Barale (Université de Turin), « Les miracles de la Vierge de Jean Mansel : une mise en perspective comparative »

11h00 Thibaut Radomme (Université Jean Monnet Saint-Étienne), « La vie de sainte Claire d'Assise dans la Fleur des histoires de Jean Mansel »

11h30 Discussion

11h45 Déjeuner

Session 3

13h15 Françoise Laurent (Université Clermont Auvergne), « Les récits hagiographiques dans la Fleur des histoires : les enjeux du classement des figures saintes »

13h45 Patrick Brouchier (Aix-Marseille Université), « Le bestiaire sacré dans les Vies de saints (de sainte Félicité à saint Maur) »

14h15 Discussion

14h30 Pause

Session 4

14h45 Valérie Naudet (Aix-Marseille Université), « La parole dans une chronique historique – La Fleur des histoires de Jean Mansel (de Valentinien à Philippe I er ) »

15h15 Catherine Emerson (Université de Galway), « L'esthétique et l'éthique de la violence dans les récits de croisade de la Fleur des histoires et ses illustrations »

15h45 Discussion

16h00 Pause

16h15 Atelier de travail du projet éditorial La Fleur des histoires

Vendredi 24 octobre 2025

Session 1

9h00 Anne Dubois (Université catholique de Louvain), « Illustrer la Fleur des histoires à Bruges au XV e siècle »

9h30 Wout De Cock (Université de Gand), « Mastery and Legacy : Unraveling the Interrelations Between the Master of Thérouanne and Simon Marmion »

10h00 Discussion

10h15 Pause

Session 2

10h45 Léo - Paul Tison (Université de Lille), « La carte et la fabrique de l’histoire. L’exemple de la Fleur des Histoires de Jean Mansel »

11h15 Michiel Verweij (KBR), « "La noblesse des édifices de Romme du temps que elle fut en sa fleur" »

11h45 Discussion et clôture