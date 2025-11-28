Announcement

Argumentaire

Nuudel : migration, déplacement. Ouvrir le dia- du dialogue : penser l’alter et le commun, ce qui désunit et fait rencontre ; ainsi l’élan de Nuudel, nouvelle revue franco-mongole, qui ouvrira chaque semestre le dialogue entre des pensées plurielles de ces deux côtés du monde - qui malgré leur lien diplomatique, ne se rencontre trop peu – ces voix souvent silencieuses ou inouïes, impulsées par une thématique. Naissante, la revue Nuudel lance son premier appel à publication autour du thème « Frontières », à destination des chercheurs, poètes, philosophes, artistes et penseurs de ces deux ciels : la France et la Mongolie.

Frontières, au pluriel. Si les frontières en appellent de prime abord à une réalité territorialisée, et cela est encore plus vrai dans la langue mongole, où le mot хил (frontière), se développe dans le champ lexical de «zone, ère » de « dépendance » et de « protection », de « douanes » ou encore plus prosaïquement de « poteau de frontière », impliquant leur durcissement, leur effacement ou leur nouveau tracé selon des réalités et des enjeux géographiques, politiques et économiques, les frontières sont à la fois des seuils et des lieux de passage, des zones de tension et des espaces de création.

Nous invitons des contributions qui explorent les frontières :

dans les sciences humaines : à travers les enjeux mondiaux des migrations, les conflits, les fractures et les hybridations ;

dans la linguistique et la culture : comme traditions, nomadisme et transhumances qui en appelle à un commun

dans la pensée et l’impensé : entre le rationnel et l’irrationnel, le visible et l’invisible, le soi et l’autre

Et sans doute aussi parce que la frontière s’interroge, les contributions pourront s’ouvrir à une traversée, un nomadisme, un pèlerinage – et plus encore, et peut-être plus justement- une errance, qui aborde et désarmorçe dans sa sente cette frontière des genres.

Modalités de contribution

Les propositions peuvent prendre la forme :

d’articles scientifiques en langue française,

de poèmes ou fragments philosophiques,

d’essais libres ou expérimentaux.

Les propositions, à partir de 1200 mots, devront être envoyées accompagnées d’un curriculum vitae.

Date limite d’envoi des propositions : 28 novembre 2025

Adresse de soumission : nuudel.contribution@outlook.com

Langues acceptées : français et mongol (traduction possible selon les cas)

Il n’est pas nécessaire d’être mongolisant pour envoyer sa proposition.

Cette revue se veut un lieu de dialogue entre les cultures, les disciplines et les sensibilités. Elle accueillera des voix établies comme émergentes, dans un esprit d’ouverture et de résonance. La revue Nuudel est soutenue par l'Université Nationale de Mongolie, l'Agence Régionale Universitaire de la Francophonie et par l'Alliance française d'Oulan-Bator.

Coordinatrices

Mme VALDEZ Laurie - Université Nationale de Mongolie, Département Etudes Européennes (contact : courtois.laurie@laposte.net laurie.c@num.edu.mn

Mme TSETSEGBAYAR – Agence Universitaire de la Francophonie Asie-Pacifique

Évaluation

Les contributions envoyées par courriel seront évaluées selon une grille d’évaluation préétablie qui jugera de l’adéquation à la thématique imposée, de l’originalité de la problématique et de la pensée, de la rigueur de l’approche, et, outre des qualités de style, de la nouveauté et de la pertinence du raisonnement.

Ces évaluations seront effectuées par un comité de lecture restreint composé d’enseignants-chercheurs en sciences humaines, français mongolisants et mongols francophones, et une co-directrice de maison d’édition de poésies et de philosophies du monde.

Les contributions sélectionnées seront ensuite traduites du français vers le mongol et du mongol vers le français selon la langue source par des traducteurs professionnels ayant déjà traduits des textes littéraires, scientifiques et philosophiques, présents à Oulan-Bator.

Des étudiants-stagiaires de l’Université Nationale de Mongolie pourront également contribuer aux traductions sous la correction et la supervision de professionnels.