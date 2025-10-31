Study daysHistory
Lieux d’enfermement au Maroc
Mémoires, transmission et valorisation
Published on Tuesday, October 14, 2025
Abstract
Cet événement pluridisciplinaire a pour objectif d’explorer les différentes facettes des lieux d’enfermement au Maroc, en particulier durant les années de plomb, à travers les prismes de la mémoire individuelle et collective, de la transmission historique et de la patrimonialisation. Les interventions porteront sur les récits de victimes, les expériences genrées de l’enfermement, la construction des archives, ainsi que les enjeux politiques, sociaux et symboliques liés à la réappropriation de ces espaces de répression. La journée vise donc à nourrir une réflexion sur ces lieux en tant que traces de l’histoire contemporaine du Maroc.
Announcement
Présentation
Le Réseau de Recherche sur les Lieux d’Enfermement au Maroc, le Patrimoine et les Mémoires (2R-LEMPAM) a le plaisir de vous convier à sa journée d’études intitulée : « Lieux d’enfermement au Maroc : mémoires, transmission et valorisation ».
Programme
Vendredi 31 octobre 2025 de 13h45 à 19h30 (Heure de Rabat)
13h45 : Mots d’accueil
- 14h00-14h30 : « Retour sur les lieux d’enfermement secret du désert » Zakaria Rhani, Université Mohammed V de Rabat
- 14h30-15h00 : « Les fantômes des années de plomb » Naïma Hachad, American University – Washington DC
- 15h00-15h30 : « De la disparition forcée à l’emprisonnement. Esquisse d’une sociologie politique de l’expérience d’enfermement au féminin durant les années de plomb au Maroc » Walid Cherqaoui, CNRS/Paris 8
- 15h30-16h : “Women and Political Violence during the Years of Lead in Morocco” Nadia GUESSOUS, Colorado College.
- 16h-16h30 : « Les récits carcéraux et leur constitution en archives par l’IER : les suites d’une enquête ? » Anouk Cohen, Centre Jacques Berque, CNRS
- 16h30-17h : « Abraham Serfaty et la question de la Palestine » Susan Slyomovics, University of California
17h-17h15 : Pause
- 17h15-17h45 : “Walls do Talk : The Role of Sites of Political Violence in Shaping Public Memory” Fadoua Loudiy, Slippery Rock University of Pennsylvania.
- 17h45-18h15 : « Patrimonialisation d’anciens lieux d’enfermement au Maroc : l’exemple de l’ancien centre secret de détention de Derb Moulay Chérif » Anissa Habane, Centre Jacques Berque & Badiha Nahhass, Université Mohammed V de Rabat
- 18h15-18h45 : « D’un espace matériel à une survie virtuelle : Tazmamart le “site” de tous les traumatismes » Brahim El Guabli, Williams College
- 18h45-19h00 : Présentation du projet de recherche RAFIKAT Mémoire du militantisme politique féministe des Années de plomb (1970-1980) Marta Hernández García et Lola López Enamorado - Universidad de Sevilla
19h00-19h30 : Discussion générale, croisement des terrains et perspectives de recherche.
Modalités de participation
Organisé en présentiel (accès libre) et à distance.
Lieu d’accès : Centre Jacques Berque, 35 Av. Tariq Ibn Ziyad, Rabat
Lien visio : https://us06web.zoom.us/j/84878355250
Plus d’informations sur le projet 2R-LEMPAM : https://2rlempam.hypotheses.org/
Places
- Centre Jacques Berque, 35 Av. Tariq Ibn Ziyad, Rabat
Rabat, Kingdom of Morocco
Date(s)
- Friday, October 31, 2025
Keywords
- enfermement, patrimoine, mémoires, années de plomb, maroc
