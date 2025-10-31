Announcement

Présentation

La journée d’études « Lieux d’enfermement au Maroc : mémoires, transmission et valorisation », organisée par le Réseau de Recherche sur les Lieux d’Enfermement au Maroc, le Patrimoine et les Mémoires (2R-LEMPAM), se tiendra le 31 octobre 2025 en format hybride. Cet événement pluridisciplinaire a pour objectif d’explorer les différentes facettes des lieux d’enfermement au Maroc, en particulier durant les années de plomb, à travers les prismes de la mémoire individuelle et collective, de la transmission historique et de la patrimonialisation. Les interventions porteront sur les récits de victimes, les expériences genrées de l’enfermement, la construction des archives, ainsi que les enjeux politiques, sociaux et symboliques liés à la réappropriation de ces espaces de répression. La journée vise donc à nourrir une réflexion sur ces lieux en tant que traces de l’histoire contemporaine du Maroc.

Le Réseau de Recherche sur les Lieux d’Enfermement au Maroc, le Patrimoine et les Mémoires (2R-LEMPAM) a le plaisir de vous convier à sa journée d’études intitulée : « Lieux d’enfermement au Maroc : mémoires, transmission et valorisation ».

Programme

Vendredi 31 octobre 2025 de 13h45 à 19h30 (Heure de Rabat)

13h45 : Mots d’accueil

14h00-14h30 : « Retour sur les lieux d’enfermement secret du désert » Zakaria Rhani , Université Mohammed V de Rabat

, Université Mohammed V de Rabat 14h30-15h00 : « Les fantômes des années de plomb » Naïma Hachad , American University – Washington DC

, American University – Washington DC 15h00-15h30 : « De la disparition forcée à l’emprisonnement. Esquisse d’une sociologie politique de l’expérience d’enfermement au féminin durant les années de plomb au Maroc » Walid Cherqaoui, CNRS/Paris 8

CNRS/Paris 8 15h30-16h : “Women and Political Violence during the Years of Lead in Morocco” Nadia GUESSOUS , Colorado College.

, Colorado College. 16h-16h30 : « Les récits carcéraux et leur constitution en archives par l’IER : les suites d’une enquête ? » Anouk Cohen , Centre Jacques Berque, CNRS

, Centre Jacques Berque, CNRS 16h30-17h : « Abraham Serfaty et la question de la Palestine » Susan Slyomovics, University of California

17h-17h15 : Pause

17h15-17h45 : “Walls do Talk : The Role of Sites of Political Violence in Shaping Public Memory” Fadoua Loudiy , Slippery Rock University of Pennsylvania.

, Slippery Rock University of Pennsylvania. 17h45-18h15 : « Patrimonialisation d’anciens lieux d’enfermement au Maroc : l’exemple de l’ancien centre secret de détention de Derb Moulay Chérif » Anissa Habane , Centre Jacques Berque & Badiha Nahhass , Université Mohammed V de Rabat

, Centre Jacques Berque & , Université Mohammed V de Rabat 18h15-18h45 : « D’un espace matériel à une survie virtuelle : Tazmamart le “site” de tous les traumatismes » Brahim El Guabli , Williams College

, Williams College 18h45-19h00 : Présentation du projet de recherche RAFIKAT Mémoire du militantisme politique féministe des Années de plomb (1970-1980) Marta Hernández García et Lola López Enamorado - Universidad de Sevilla

19h00-19h30 : Discussion générale, croisement des terrains et perspectives de recherche.

Modalités de participation

Organisé en présentiel (accès libre) et à distance.

Lieu d’accès : Centre Jacques Berque, 35 Av. Tariq Ibn Ziyad, Rabat

Lien visio : https://us06web.zoom.us/j/84878355250

Plus d’informations sur le projet 2R-LEMPAM : https://2rlempam.hypotheses.org/