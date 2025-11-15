Announcement

Université de Naples L’Orientale 4 et 5 décembre 2025

Argumentaire

Les pratiques culinaires transcendent la fonction originaire de nourrir la population pour se muer en une forme de communication voire d’art empreinte de significations culturelles, économiques et identitaires. Les discours qui entourent la gastronomie, qu’ils soient publicitaires, médiatiques ou sociaux, témoignent, aujourd’hui plus que jamais, de sa capacité à mobiliser des communautés, de mettre en valeur des produits, des savoir-faire, des traditions et des croyances voire des idéologies.

La réponse de Roland Barthes en 1961 à la question « Qu’est-ce que la nourriture ? » est clairvoyante : « Ce n’est pas seulement une collection de produits, justiciables d’études statistiques ou diététiques. C’est aussi, et en même temps, un système de communication, un corps d’images, un protocole d’usages, de situations et de conduites » (Barthes 1961, 979).

La journée d’étude portant sur « Gastronomie, langage et marketing : discours de marque et communication sociale dans l’agroalimentaire », s’inscrivant dans le cycle itinérant du DO.Ri.F. « Gastronomie durable et terroirs au prisme des langues-cultures », envisage de faire dialoguer la linguistique, le marketing et la communication sociale afin d’explorer comment le langage gastronomique participe aux dynamiques contemporaines de consommation, de mondialisation et de patrimonialisation.

Nous nous proposons de réfléchir à la manière dont le langage, en tant que code sémiotique complexe qui mobilise des éléments linguistiques, extralinguistiques, symboliques et culturels, s’adapte aux habitudes alimentaires et aux représentations de la nourriture. En effet, le lien entre gastronomie et langage n’a jamais été aussi évident qu’aujourd’hui, une époque marquée par la mondialisation des marchés alimentaires, qui favorise la circulation des produits et des discours associés à leur origine, qualité, marque et leur durabilité. Plusieurs facteurs semblent contribuer à cette situation, dont le rôle croissant des médias numériques, où les pratiques culinaires deviennent des récits transmédiatiques portés par des chefs, des influenceurs et des marques, en particulier dans le contexte des réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Les enjeux de durabilité incitent les producteurs et les consommateurs à repenser leurs pratiques alimentaires à travers des stratégies de storytelling axées sur des valeurs éthiques et écologiques, mais aussi sur le marketing et la gastronomie sensorielle, qui exploitent la dimension multisensorielle de l’expérience alimentaire afin de renforcer l’attrait des produits et leur ancrage mémoriel auprès des consommateurs.

Les échanges interculturels accrus favorisent, quant à eux, une hybridation linguistique et culinaire qui enrichit les langues tout en questionnant les notions d’authenticité et d’appropriation culturelle. Ces phénomènes révèlent la nécessité d’une analyse approfondie du rôle des discours gastronomiques et de leur impact sur les comportements individuels et collectifs. Ils soulignent également la nécessité de replacer la gastronomie dans une réflexion plus large sur les liens entre langage, culture et société. Dans ce contexte de marché mondialisé, caractérisé par une concurrence exacerbée, le discours de marque est un facteur déterminant pour la réussite du produit. En tant que « signe distinctif permettant de repérer et de reconnaître un produit », la marque devient « le lieu de projections et de phénomènes d’appropriations par les consommateurs » (Curbatov 2019 : 112).

Ce colloque se propose d’explorer également l’articulation entre discours gastronomique et stratégies de dénomination, en s’appuyant notamment sur la circulation de l’onomastique commerciale, ainsi que sur les enjeux liés au marketing en matière de naming.

Compte tenu du rôle essentiel que la gastronomie remplit dans le cadre du marketing territorial, des dynamiques de commerce international et de tourisme, une réflexion sur ses implications linguistiques et discursives permettrait d’affronter, entre autres, les questions suivantes : comment le langage façonne-t-il les récits autour de la gastronomie ? Quels rôles jouent les identités culturelles, les slogans publicitaires, la localisation marketing et les récits de marque dans la promotion des produits agroalimentaires ? Comment les enjeux écologiques sont-ils exploités par les stratégies de marketing ? Ces questions, et bien d’autres, seront au cœur de nos réflexions lors de ce colloque.

Une approche interdisciplinaire, encourageant les études théoriques et empiriques, sera privilégiée. Les participants sont invités à mobiliser des méthodologies variées pour analyser les relations entre le marketing et le discours de marque, y compris le droit des marques. D’autres approches pourront s’avérer pertinentes, notamment l’analyse des slogans publicitaires via des études de cas sur les campagnes de marketing dans le secteur agroalimentaire, ou encore des enquêtes sociologiques sur les pratiques alimentaires actuelles. Une analyse linguistique des slogans de marques locales peut par exemple révéler comment le lexique et le marketing territorial servent à ancrer un produit dans une identité régionale ou néo-localiste. De même, une étude des réseaux sociaux peut montrer comment les food bloggers et les influenceurs renouvellent les pratiques discursives autour de la gastronomie.

En nous appuyant sur des approches interdisciplinaires (linguistique, analyse du discours, sémiologie, marketing, littérature, sociologie, etc.), nous cherchons à comprendre comment le discours gastronomique façonne les identités, influence les comportements des consommateurs et se laisse façonner par ces derniers.

Axes thématiques

1. Linguistique et gastronomie :

Études sémiotiques des menus, des recettes, des étiquettes alimentaires telles que le Nutri-score, etc. ;

L’onomastique commerciale et les enjeux liés à la nomination ;

L’impact des migrations linguistiques et culturelles sur la dénomination des produits gastronomiques ;

Traduction et adaptation culturelle dans les guides culinaires, les brochures touristiques et les médias numériques.

2. Discours gastronomiques et stratégies de marque :

Analyse des slogans et des récits utilisés dans la publicité agroalimentaire ;

Étude des marques locales et globales à travers leur storytelling gastronomique ;

Réflexion sur la « gastronomie durable » en tant qu’argument marketing.

3. Langage et identité culinaire :

Le rôle du lexique et des expressions idiomatiques dans la représentation culturelle des produits alimentaires ;

L’hybridation linguistique et culturelle dans le marketing gastronomique ;

Le patrimoine culinaire en tant que marqueur identitaire linguistique et territorial.

4. Communication sociale et gastronomie :

Les discours sociaux et politiques autour de l’alimentation : durabilité, éthique, inclusivité ;

L’influence des médias sociaux et des plateformes numériques dans la diffusion des traditions gastronomiques ;

Les implications des campagnes publicitaires sur la perception des consommateurs.

Soumission des propositions

Les contributions doivent être rédigées en français ou en italien et porter sur l’un des axes proposés. Les propositions, d’environ 500 mots, doivent inclure :

Le titre de la communication.

Une indication claire de l’axe choisi.

Une brève biographie du ou des auteur(s).

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions : 5 novembre 2025

Notification d’acceptation : 15 novembre 2025

Date du colloque : 4 et 5 décembre 2025

Contacts

Les propositions doivent être envoyées à : jaltmanova@unior.it; spiscopo@unior.it

Comité scientifique

Jana Altmanova (Université de Naples L’Orientale)

Alessandra De Chiara (Université de Naples L’Orientale)

Lorenzo Devilla (Université de Sassari)

Enrica Galazzi (Université catholique du Sacré-Cœur)

Sergio Piscopo (Université de Naples L’Orientale)

Micaela Rossi (Université de Gênes)

Loredana Trovato (Université de Messine)

