Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone

Published on Tuesday, October 14, 2025

Abstract

Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (niveau master, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) en Allemagne ou dans un autre pays germanophone dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Announcement

Types d'aides

POUR RÉALISER UN STAGE

Aide à la mobilité René Lasserre

PUBLIC

Masterant.e.s

DURÉE

3 mois maximum (non renouvelable)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes : 

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT

  • un curriculum vitae ;
  • une lettre de motivation étayée qui présente : le projet professionnel du candidat, la structure d’accueil du stage, les missions du stagiaire et les conditions d’immersion dans la culture du pays d’accueil, le tout dans un maximum de deux pages à l’attention du directeur du CIERA,  Nicolas Hubé ;
  • une lettre de recommandation d’un responsable de formation ;
  • une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) du responsable de stage de l’établissement d’accueil précisant la date et la durée du stage, la nature des activités ainsi que les conditions de rémunération. (Cette lettre ne peut être remplacée par la convention de stage) ;
  • une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
  • une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

POUR RÉALISER UN SÉJOUR DE RECHERCHE

Aide à la mobilité jeunes docteur.e.s

PUBLIC

Post-doctorant.e.s

DURÉE

15 jours à 2 mois (renouvelable une fois)

MONTANT

1300 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

  • un curriculum vitae scientifique ;
  • une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé.
  • un bref résumé du travail de thèse (1 à 4 pages)
  • la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
  • le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
  • une attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un.e responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
  • une lettre de recommandation soulignant l’intérêt scientifique du projet de recherche et les éventuelles collaborations possibles. (Ce document ne doit pas nécessairement être rédigé par le ou la directeur/directrice de thèse !) ;
  • une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de réussite ;
  • une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
  • une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

 

Aide doctorale complète

pour les doctorant.e.s ne bénéficiant d'aucun financement

PUBLIC

Doctorant.e.s

DURÉE

6 mois maximum (renouvelable une fois)

MONTANT

1300 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

  • un curriculum vitae scientifique ;
  • une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
  • la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
  • le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
  • une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
  • une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
  • une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
  • une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

 

Aide doctorale partielle

pour les doctorant.e.s bénéficiant déjà d'un financement pour leur travail de thèse

PUBLIC

Doctorant.e.s

DURÉE

4 mois maximum (renouvelable une fois)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes : 

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

  • un curriculum vitae scientifique ;
  • une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
  • la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
  • le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
  • une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
  • une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
  • une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
  • une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

 

Aide à la mobilité pour les étudiant.e.s en master

PUBLIC

Masterant.e.s

DURÉE

3 mois maximum (non renouvelable)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :  

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT

  • un curriculum vitae ;
  • une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
  • la présentation du projet de recherche préalablement situé par rapport à la bibliographie existante (4 à 6 pages) ;
  • le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
  • une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
  • une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
  • une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
  • une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

 

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT EN LIGNE

  • Connectez-vous ou créez votre compte sur le site du CIERA pour renouveler votre inscription pour l’année universitaire en cours. Complétez aussi vos coordonnées.
  • Complétez le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite de la page consacrée au type d'aide auquel vous souhaitez candidater. Il vous sera demandé de mettre votre dossier de candidature sous format PDF en pièce jointe.

 

Comité de sélection

  • Aballea Marion
  • Agard Olivier
  • Battiston Régine
  • Bodenstein Felicity
  • Bolz Lisa
  • Braun Guido
  • Bretschneider Falk
  • Brugière-Zeiss Danielle
  • Capitant David
  • Cerovic Masha
  • Chamayou-Kuhn Cécile
  • Chassagnette Axelle
  • Covindassamy Mandana
  • Craveri Marta
  • Cuny Cécile
  • Delori Mathias
  • Dubois Antonin
  • Elie Marc
  • Faure Nathalie
  • Fertikh Karim
  • Galland-Szymkowiak Mildred
  • Garner Guillaume
  • Godard Simon
  • Guillon Laurence
  • Halpern Charlotte
  • Hildenbrand Sophie
  • Hourcade Emmanuel
  • Hubé Nicolas
  • Klötgen Paul
  • Lagrange Evelyne
  • Laporte Antoine
  • Lebeau Christine
  • Lozac'h Valérie
  • Lühr Viktoria
  • Mailänder Elissa
  • Marx Lisa
  • Massicard Elise
  • Maurer Catherine
  • Moussaoui Nedjma
  • Nicolas-Greciano Marie
  • Schick Sébastien
  • Schlagdenhauffen Régis
  • Syga-Dubois Judith
  • Vinckel-Roisin Hélène
  • Werner Michael
  • Wilhelm Carsten

Date(s)

  • Monday, October 20, 2025

Contact(s)

  • Valentin Boyer
    courriel : valentin [dot] boyer [at] sorbonne-universite [dot] fr

