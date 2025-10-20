Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone

Announcement

POUR RÉALISER UN STAGE

PUBLIC

Masterant.e.s

DURÉE

3 mois maximum (non renouvelable)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT

un curriculum vitae ;

une lettre de motivation étayée qui présente : le projet professionnel du candidat, la structure d’accueil du stage, les missions du stagiaire et les conditions d’immersion dans la culture du pays d’accueil, le tout dans un maximum de deux pages à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

une lettre de recommandation d’un responsable de formation ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) du responsable de stage de l’établissement d’accueil précisant la date et la durée du stage, la nature des activités ainsi que les conditions de rémunération. (Cette lettre ne peut être remplacée par la convention de stage) ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

POUR RÉALISER UN SÉJOUR DE RECHERCHE

PUBLIC

Post-doctorant.e.s

DURÉE

15 jours à 2 mois (renouvelable une fois)

MONTANT

1300 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

un curriculum vitae scientifique ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé.

un bref résumé du travail de thèse (1 à 4 pages)

la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un.e responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une lettre de recommandation soulignant l’intérêt scientifique du projet de recherche et les éventuelles collaborations possibles. (Ce document ne doit pas nécessairement être rédigé par le ou la directeur/directrice de thèse !) ;

une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de réussite ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

pour les doctorant.e.s ne bénéficiant d'aucun financement

PUBLIC

Doctorant.e.s

DURÉE

6 mois maximum (renouvelable une fois)

MONTANT

1300 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

un curriculum vitae scientifique ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une lettre de recommandation du directeur de recherche ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

pour les doctorant.e.s bénéficiant déjà d'un financement pour leur travail de thèse

PUBLIC

Doctorant.e.s

DURÉE

4 mois maximum (renouvelable une fois)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

un curriculum vitae scientifique ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une lettre de recommandation du directeur de recherche ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

PUBLIC

Masterant.e.s

DURÉE

3 mois maximum (non renouvelable)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT

un curriculum vitae ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

la présentation du projet de recherche préalablement situé par rapport à la bibliographie existante (4 à 6 pages) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une lettre de recommandation du directeur de recherche ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.

