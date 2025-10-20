Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone

Scholarship, prize and job offerEurope
Published on Tuesday, October 14, 2025
Abstract
Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (niveau master, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) en Allemagne ou dans un autre pays germanophone dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Announcement
Types d'aides
POUR RÉALISER UN STAGE
Aide à la mobilité René Lasserre
PUBLIC
Masterant.e.s
DURÉE
3 mois maximum (non renouvelable)
MONTANT
650 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation étayée qui présente : le projet professionnel du candidat, la structure d’accueil du stage, les missions du stagiaire et les conditions d’immersion dans la culture du pays d’accueil, le tout dans un maximum de deux pages à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- une lettre de recommandation d’un responsable de formation ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) du responsable de stage de l’établissement d’accueil précisant la date et la durée du stage, la nature des activités ainsi que les conditions de rémunération. (Cette lettre ne peut être remplacée par la convention de stage) ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.
POUR RÉALISER UN SÉJOUR DE RECHERCHE
Aide à la mobilité jeunes docteur.e.s
PUBLIC
Post-doctorant.e.s
DURÉE
15 jours à 2 mois (renouvelable une fois)
MONTANT
1300 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT
- un curriculum vitae scientifique ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé.
- un bref résumé du travail de thèse (1 à 4 pages)
- la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un.e responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une lettre de recommandation soulignant l’intérêt scientifique du projet de recherche et les éventuelles collaborations possibles. (Ce document ne doit pas nécessairement être rédigé par le ou la directeur/directrice de thèse !) ;
- une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de réussite ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.
Aide doctorale complète
pour les doctorant.e.s ne bénéficiant d'aucun financement
PUBLIC
Doctorant.e.s
DURÉE
6 mois maximum (renouvelable une fois)
MONTANT
1300 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT
- un curriculum vitae scientifique ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.
Aide doctorale partielle
pour les doctorant.e.s bénéficiant déjà d'un financement pour leur travail de thèse
PUBLIC
Doctorant.e.s
DURÉE
4 mois maximum (renouvelable une fois)
MONTANT
650 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT
- un curriculum vitae scientifique ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.
Aide à la mobilité pour les étudiant.e.s en master
PUBLIC
Masterant.e.s
DURÉE
3 mois maximum (non renouvelable)
MONTANT
650 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- la présentation du projet de recherche préalablement situé par rapport à la bibliographie existante (4 à 6 pages) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus.
EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT EN LIGNE
- Connectez-vous ou créez votre compte sur le site du CIERA pour renouveler votre inscription pour l’année universitaire en cours. Complétez aussi vos coordonnées.
- Complétez le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite de la page consacrée au type d'aide auquel vous souhaitez candidater. Il vous sera demandé de mettre votre dossier de candidature sous format PDF en pièce jointe.
Comité de sélection
Subjects
- Europe (Main category)
- Society > Ethnology, anthropology
- Society > Geography
- Society > History
- Society > Economics
- Society > Political studies
- Zones and regions > Europe > Germanic world
- Society > Law
Date(s)
- Monday, October 20, 2025
Contact(s)
- Valentin Boyer
courriel : valentin [dot] boyer [at] sorbonne-universite [dot] fr
