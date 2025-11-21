Sarah Lipksa (1882-1973) une artiste pluridisciplinaire en ses réseaux

Study daysEarly modern
Abstract
Peintre, sculptrice, décoratrice, styliste, Sarah Lipska (1882-1973) est une artiste inclassable qui évolue dans les milieux des Ballets russes des années 1910 et 1920, de « l'art déco », de la mode, de l'architecture intérieur etc. En mettant l'accent sur les collaborations et sur l'écosystème artistique de Lipska, cette focale large permettra d'apporter des éclairages variés sur l'œuvre de cette artiste inclassable.
Announcement
Présentation
Peintre, sculptrice, décoratrice, styliste, Sarah Lipska (1882-1973) est une artiste inclassable qui évolue dans les milieux des Ballets russes des années 1910 et 1920, de « l’art déco », de la mode, de l’architecture intérieur etc.
En mettant l’accent sur les collaborations et sur l’écosystème artistique de Lipska, cette focale large permettra d’apporter des éclairages variés sur l’œuvre de cette artiste inclassable.
Le musée d’art et d’histoire de Meudon et le musée Sainte-Croix de Poitiers s’associent en 2025-2026 dans un projet commun de valorisation du travail de l’artiste d’origine polonaise Sarah Lipska (Mława, 1882 – Paris, 1973). Soutenu par l’Institut polonais de Paris, ce projet se décline en deux expositions distinctes : la première se tenant à Meudon du 18 septembre 2025 au 22 février 2026, la seconde à Poitiers du 3 avril 2026 au 27 septembre 2026. Ces expositions sont lauréates du label « Exposition d’intérêt national » décerné par le ministère de la Culture.
Dans le cadre de cette première rétrospective d’ampleur en France, le musée d’art et d’histoire de Meudon, le musée Sainte-Croix de Poitiers et l’Institut polonais organisent conjointement le 21 novembre 2025, à Meudon, une journée d’étude qui explorera les multiples facettes du travail de Sarah Lipska à travers les réseaux dans lesquels elle s’est inscrite. En mettant l’accent sur les collaborations et sur l’écosystème artistique de Lipska, cette focale large permettra d’apporter des éclairages variés sur l’œuvre de cette artiste inclassable.
Programme
Vendredi 21 novembre
Présentation et modération par Natalia Barbarska, Camille Belvèze, Manon Lecaplain et Marianne Lombardi
9h15-9h45 – Accueil café
Salons d’honneurs du Potager du Dauphin
9h45-10h20 – Introductions
Ville de Meudon et Institut Polonais de Paris
Lipska dans tous ses éclats : de la collection à l’exposition
- Camille Belvèze, conservatrice responsable des collections beaux-arts, arts décoratifs et ethnographie aux musées de Poitiers et Manon Lecaplain, conservatrice du patrimoine et directrice des musées de Poitiers
10h20-11h20 – Session 1 : De l’artiste à son réseau
- Sarah Lipska (1882-1973) : pour un état de la recherche, Ewa Ziembińska, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie
- Les artistes polonais à Paris dans la première moitié du XXe siècle – la topographie des réseaux, Ewa Bobrowska, Terra Foundation for American Art et chercheuse indépendante, docteure en histoire de l’art (Université Paris Panthéon-Sorbonne) et psychologue (Université Jagellonne), spécialiste de l’art du XIXe et du XXe siècles
11h20-12h20 – Session 2 : « Lipska artiste décorateur »
- Les femmes artistes à l’Exposition de 1925 : stratégies de reconnaissances et réseaux, Julie Faure, conservatrice en chef du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France
- La « patronne de l’art moderne » : itinéraire de la collectionneuse et marchande Marie Cuttoli dans les années 1920, Laura Pirkelbauer, doctorante en histoire de l’art à l’EPHE, autrice d’une thèse en cours de finalisation qui porte sur les activités artistiques et commerciales de Marie Cuttoli
12h20-14h – Pause déjeuner
Une salle est mise à disposition des participant(e)s pour déjeuner (commerces disponibles à proximité).
14h00-15h30 – Table-ronde : Commanditaires, amis, artistes – Sarah Lipska à Paris
- Helena Rubinstein, l’impératrice de la beauté, Dorota Sniezek, responsables des collections ethnographiques du musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) et co-commissaire de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » (mahJ, 2019)
- « Monsieur Antoine », Ewa Ziembińska, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie
- Bakst et Lipska, une collaboration amicale et fructueuse, Stéphane Barsacq, écrivain, critique d’art et éditeur et co-commissaire de l’exposition « Bakst : des ballets russes à la haute couture » (Bibliothèque-musée de l’Opéra, 2016-2017)
16h00-17h15 : Visite de l’exposition au Musée d’art et d’histoire de Meudon (10 min à pied) suivie d’un moment convivial
- Par Marianne Lombardi, responsable du Musée d’art et d’histoire de Meudon et commissaire de l’exposition et Ewa Ziembińska, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie, commissaire scientifique de l’exposition
Modalités de participation
Inscriptions conseillées : contact.musee@mairie-meudon.fr - 01 46 23 87 13
Accès au Potager du Dauphin : 15 rue Porto Riche – 92190 Meudon
- LIGNE N : Gare de Meudon-Bellevue ou de Meudon (10 minutes de marche ou bus). Les deux gares sont à équidistance du Potager du Dauphin.
- RER C : Meudon-Val Fleury (15 minutes de marche ou bus 169).
- Parkings à proximité.
Subjects
Places
- Site du Potager du Dauphin - 15 Rue Porto Riche
Meudon, France (92)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
Friday, November 21, 2025
Attached files
Keywords
- Arts décoratifs, ballets, mode, sylisme, sculpture, peinture
Contact(s)
Marianne Lombardi
courriel : marianne [dot] lombardi [at] mairie-meudon [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Marianne Lombardi
courriel : marianne [dot] lombardi [at] mairie-meudon [dot] fr
License
To cite this announcement
