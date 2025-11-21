Sarah Lipksa (1882-1973) une artiste pluridisciplinaire en ses réseaux

Announcement

Présentation

Peintre, sculptrice, décoratrice, styliste, Sarah Lipska (1882-1973) est une artiste inclassable qui évolue dans les milieux des Ballets russes des années 1910 et 1920, de « l’art déco », de la mode, de l’architecture intérieur etc.

En mettant l’accent sur les collaborations et sur l’écosystème artistique de Lipska, cette focale large permettra d’apporter des éclairages variés sur l’œuvre de cette artiste inclassable.

Le musée d’art et d’histoire de Meudon et le musée Sainte-Croix de Poitiers s’associent en 2025-2026 dans un projet commun de valorisation du travail de l’artiste d’origine polonaise Sarah Lipska (Mława, 1882 – Paris, 1973). Soutenu par l’Institut polonais de Paris, ce projet se décline en deux expositions distinctes : la première se tenant à Meudon du 18 septembre 2025 au 22 février 2026, la seconde à Poitiers du 3 avril 2026 au 27 septembre 2026. Ces expositions sont lauréates du label « Exposition d’intérêt national » décerné par le ministère de la Culture.

Dans le cadre de cette première rétrospective d’ampleur en France, le musée d’art et d’histoire de Meudon, le musée Sainte-Croix de Poitiers et l’Institut polonais organisent conjointement le 21 novembre 2025, à Meudon, une journée d’étude qui explorera les multiples facettes du travail de Sarah Lipska à travers les réseaux dans lesquels elle s’est inscrite. En mettant l’accent sur les collaborations et sur l’écosystème artistique de Lipska, cette focale large permettra d’apporter des éclairages variés sur l’œuvre de cette artiste inclassable.

Programme

Vendredi 21 novembre

Présentation et modération par Natalia Barbarska, Camille Belvèze, Manon Lecaplain et Marianne Lombardi

9h15-9h45 – Accueil café

Salons d’honneurs du Potager du Dauphin

9h45-10h20 – Introductions

Ville de Meudon et Institut Polonais de Paris

Lipska dans tous ses éclats : de la collection à l’exposition

Camille Belvèze, conservatrice responsable des collections beaux-arts, arts décoratifs et ethnographie aux musées de Poitiers et Manon Lecaplain, conservatrice du patrimoine et directrice des musées de Poitiers

10h20-11h20 – Session 1 : De l’artiste à son réseau

Sarah Lipska (1882-1973) : pour un état de la recherche, Ewa Ziembińska , docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie

, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie Les artistes polonais à Paris dans la première moitié du XXe siècle – la topographie des réseaux, Ewa Bobrowska, Terra Foundation for American Art et chercheuse indépendante, docteure en histoire de l’art (Université Paris Panthéon-Sorbonne) et psychologue (Université Jagellonne), spécialiste de l’art du XIXe et du XXe siècles

11h20-12h20 – Session 2 : « Lipska artiste décorateur »

Les femmes artistes à l’Exposition de 1925 : stratégies de reconnaissances et réseaux, Julie Faure , conservatrice en chef du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France

, conservatrice en chef du patrimoine, service Patrimoines et Inventaire de la Région Ile-de-France La « patronne de l’art moderne » : itinéraire de la collectionneuse et marchande Marie Cuttoli dans les années 1920, Laura Pirkelbauer, doctorante en histoire de l’art à l’EPHE, autrice d’une thèse en cours de finalisation qui porte sur les activités artistiques et commerciales de Marie Cuttoli

12h20-14h – Pause déjeuner

Une salle est mise à disposition des participant(e)s pour déjeuner (commerces disponibles à proximité).

14h00-15h30 – Table-ronde : Commanditaires, amis, artistes – Sarah Lipska à Paris

Helena Rubinstein, l’impératrice de la beauté, Dorota Sniezek , responsables des collections ethnographiques du musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) et co-commissaire de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » (mahJ, 2019)

, responsables des collections ethnographiques du musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ) et co-commissaire de l’exposition « Helena Rubinstein. L’aventure de la beauté » (mahJ, 2019) « Monsieur Antoine », Ewa Ziembińska , docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie

, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie Bakst et Lipska, une collaboration amicale et fructueuse, Stéphane Barsacq, écrivain, critique d’art et éditeur et co-commissaire de l’exposition « Bakst : des ballets russes à la haute couture » (Bibliothèque-musée de l’Opéra, 2016-2017)

16h00-17h15 : Visite de l’exposition au Musée d’art et d’histoire de Meudon (10 min à pied) suivie d’un moment convivial

Par Marianne Lombardi, responsable du Musée d’art et d’histoire de Meudon et commissaire de l’exposition et Ewa Ziembińska, docteure en histoire de l’art et conservatrice en chef du Musée de la sculpture Xavier Dunikowski à Varsovie, commissaire scientifique de l’exposition

Modalités de participation

Inscriptions conseillées : contact.musee@mairie-meudon.fr - 01 46 23 87 13

Accès au Potager du Dauphin : 15 rue Porto Riche – 92190 Meudon