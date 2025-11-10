Call for papersEthnology, anthropology
Afro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension
Neuvièmes Rencontres des études africaines en France (REAF)
Abstract
À l’occasion de la neuvième édition des Rencontres des études africaines en France (REAF), nous avons le plaisir de vous inviter à soumettre une proposition de communication pour l’atelier « Afro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension ». Cet atelier propose de réfléchir à la pluralité des trajectoires, des appartenances et des imaginaires qui se tissent autour de l’afro-arabité, à l’intersection des mondes nord-africains, moyen-orientaux, subsahariens et afro-diasporiques.
Announcement
Argumentaire
Cet atelier propose de réfléchir à la pluralité des trajectoires, des appartenances et des imaginaires qui se tissent autour de l’afro-arabité, à l’intersection des mondes nord-africains, moyen-orientaux, subsahariens et afro-diasporiques. Il vise à visibiliser et à articuler les recherches émergentes sur les appartenances afro-arabes, tout en explorant les trajectoires historiques de mobilité, de créolisation, de solidarité politique (anticoloniale, panafricaniste, tiers-mondiste), mais aussi à des tensions, hiérarchies raciales et effacements au sein des sociétés arabes et africaines. Loin d’une catégorie homogène, l’afro-arabité est ici envisagée comme une condition relationnelle, située et mouvante, qui engage des processus d’assignation, de revendication, de marginalisation ou de réappropriation. Elle recouvre des réalités diverses :
- Les héritages invisibilisés des populations noires nord-africaines,
- Les luttes antiracistes portées depuis l’Afrique du Nord,
- Les circulations culturelles entre le Maghreb, le Sahel, le Machrek et les Amériques,
- Les recompositions esthétiques dans les musiques, les imaginaires religieux, les performances artistiques ou les récits intimes.
L’atelier souhaite croiser approches historiques, anthropologiques, littéraires, sociologiques et artistiques pour interroger :
- Comment se construisent et se contestent les identifications afro-arabes ?
- Quelles solidarités et fractures apparaissent dans les trajectoires et récits afro-arabes ?
- Comment les littératures, les arts visuels et les archives orales donnent-elles à voir des identités fluides, métisses ou « négociées » ?
- Quels enjeux contemporains — migratoires, géopolitiques, culturels — renouvellent ou problématisent ces appartenances ?
Cet atelier se veut un geste épistémique fort : contribuer à décentrer les études africaines depuis le Nord de l’Afrique, où les recherches sur les Afriques demeurent souvent marginalisées dans les institutions comme dans les imaginaires autour des axes thématiques :
- Figures historiques et trajectoires militantes ;
- Solidarités anticoloniales et panafricaines : convergences et limites ;
- Représentations littéraires, artistiques et cinématographiques des rencontres afro-arabes ;
- Afro-arabité et racisme : hiérarchies internes, colorisme, marginalisation ;
- Dynamiques contemporaines : du Golfe à l’Afrique de l’Est, reconfigurations identitaires et discours officiels ;
- Archives orales, récits autobiographiques, ethnographies des appartenances métisses ou marginalisées ;
- Dynamiques diasporiques qui traversent et redéfinissent l’afro-arabité ;
- Mémoires croisées de la traite et de la colonisation ;
Modalités de contribution
Votre proposition de communication doit inclure un titre, les noms des auteur·rices, leurs affiliations, une brève notice biographique, une bibliographie indicative, cinq mots-clés, ainsi que les adresses électroniques à utiliser pour la correspondance.
La date limite de l’envoi : 10 novembre 2025
et la proposition ne doit pas excéder 500 mots (hors bibliographie). Elle est à envoyer aux deux adresses suivantes : affayarim@gmail.com; faidizineb@gmail.com
Coordinatrices
- Rim Affaya, anthropologue, chercheure postdoctorale (Centre Norbert Elias, Université Mohammed VI Polytechnique)
- Zineb Faidi, doctorante en anthropologie à l’UC Louvain au Laboratoire d’Anthropologie Prospective (LAAP)
Places
- Campus Condorcet
Aubervilliers, France (93)
Date(s)
Attached files
Information source
- Rim Affaya
courriel : affayarim [at] gmail [dot] com
