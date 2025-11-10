HomeAfro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension

Afro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension

Neuvièmes Rencontres des études africaines en France (REAF)

*  *  *

Published on Monday, October 27, 2025Monday, October 27, 2025Monday, October 27, 2025Monday, October 27, 2025

Abstract

À l’occasion de la neuvième édition des Rencontres des études africaines en France (REAF), nous avons le plaisir de vous inviter à soumettre une proposition de communication pour l’atelier « Afro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension ». Cet atelier propose de réfléchir à la pluralité des trajectoires, des appartenances et des imaginaires qui se tissent autour de l’afro-arabité, à l’intersection des mondes nord-africains, moyen-orientaux, subsahariens et afro-diasporiques. 

Announcement

Argumentaire

Cet atelier propose de réfléchir à la pluralité des trajectoires, des appartenances et des imaginaires qui se tissent autour de l’afro-arabité, à l’intersection des mondes nord-africains, moyen-orientaux, subsahariens et afro-diasporiques. Il vise à visibiliser et à articuler les recherches émergentes sur les appartenances afro-arabes, tout en explorant les trajectoires historiques de mobilité, de créolisation, de solidarité politique (anticoloniale, panafricaniste, tiers-mondiste), mais aussi à des tensions, hiérarchies raciales et effacements au sein des sociétés arabes et africaines. Loin d’une catégorie homogène, l’afro-arabité est ici envisagée comme une condition relationnelle, située et mouvante, qui engage des processus d’assignation, de revendication, de marginalisation ou de réappropriation. Elle recouvre des réalités diverses :

  • Les héritages invisibilisés des populations noires nord-africaines,
  • Les luttes antiracistes portées depuis l’Afrique du Nord,
  • Les circulations culturelles entre le Maghreb, le Sahel, le Machrek et les Amériques,
  • Les recompositions esthétiques dans les musiques, les imaginaires religieux, les performances artistiques ou les récits intimes.

L’atelier souhaite croiser approches historiques, anthropologiques, littéraires, sociologiques et artistiques pour interroger :

  • Comment se construisent et se contestent les identifications afro-arabes ?
  • Quelles solidarités et fractures apparaissent dans les trajectoires et récits afro-arabes ?
  • Comment les littératures, les arts visuels et les archives orales donnent-elles à voir des identités fluides, métisses ou « négociées » ?
  • Quels enjeux contemporains — migratoires, géopolitiques, culturels — renouvellent ou problématisent ces appartenances ?

Cet atelier se veut un geste épistémique fort : contribuer à décentrer les études africaines depuis le Nord de l’Afrique, où les recherches sur les Afriques demeurent souvent marginalisées dans les institutions comme dans les imaginaires autour des axes thématiques :

  • Figures historiques et trajectoires militantes ;
  • Solidarités anticoloniales et panafricaines : convergences et limites ;
  • Représentations littéraires, artistiques et cinématographiques des rencontres afro-arabes ;
  •  Afro-arabité et racisme : hiérarchies internes, colorisme, marginalisation ;
  • Dynamiques contemporaines : du Golfe à l’Afrique de l’Est, reconfigurations identitaires et discours officiels ;
  • Archives orales, récits autobiographiques, ethnographies des appartenances métisses ou marginalisées ; 
  • Dynamiques diasporiques qui traversent et redéfinissent l’afro-arabité ;
  • Mémoires croisées de la traite et de la colonisation ;

Modalités de contribution

Votre proposition de communication doit inclure un titre, les noms des auteur·rices, leurs affiliations, une brève notice biographique, une bibliographie indicative, cinq mots-clés, ainsi que les adresses électroniques à utiliser pour la correspondance.

La date limite de l’envoi : 10 novembre 2025

et la proposition ne doit pas excéder 500 mots (hors bibliographie). Elle est à envoyer aux deux adresses suivantes : affayarim@gmail.comfaidizineb@gmail.com

Coordinatrices

  • Rim Affaya, anthropologue, chercheure postdoctorale (Centre Norbert Elias, Université Mohammed VI Polytechnique)
  • Zineb Faidi, doctorante en anthropologie à l’UC Louvain au Laboratoire d’Anthropologie Prospective (LAAP)

Places

  • Campus Condorcet
    Aubervilliers, France (93)

Date(s)

  • Monday, November 10, 2025Monday, November 10, 2025Monday, November 10, 2025Monday, November 10, 2025

Attached files

Information source

  • Rim Affaya
    courriel : affayarim [at] gmail [dot] com

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Afro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension », Call for papers, Calenda, Published on Monday, October 27, 2025Monday, October 27, 2025Monday, October 27, 2025Monday, October 27, 2025, https://doi.org/10.58079/151kc

Archive this announcement

  • Google Agenda
  • iCal
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search