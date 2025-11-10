Afro-Arabités : figures, récits et appartenances en tension

Announcement

Argumentaire

Cet atelier propose de réfléchir à la pluralité des trajectoires, des appartenances et des imaginaires qui se tissent autour de l’afro-arabité, à l’intersection des mondes nord-africains, moyen-orientaux, subsahariens et afro-diasporiques. Il vise à visibiliser et à articuler les recherches émergentes sur les appartenances afro-arabes, tout en explorant les trajectoires historiques de mobilité, de créolisation, de solidarité politique (anticoloniale, panafricaniste, tiers-mondiste), mais aussi à des tensions, hiérarchies raciales et effacements au sein des sociétés arabes et africaines. Loin d’une catégorie homogène, l’afro-arabité est ici envisagée comme une condition relationnelle, située et mouvante, qui engage des processus d’assignation, de revendication, de marginalisation ou de réappropriation. Elle recouvre des réalités diverses :

Les héritages invisibilisés des populations noires nord-africaines,

Les luttes antiracistes portées depuis l’Afrique du Nord,

Les circulations culturelles entre le Maghreb, le Sahel, le Machrek et les Amériques,

Les recompositions esthétiques dans les musiques, les imaginaires religieux, les performances artistiques ou les récits intimes.

L’atelier souhaite croiser approches historiques, anthropologiques, littéraires, sociologiques et artistiques pour interroger :

Comment se construisent et se contestent les identifications afro-arabes ?

Quelles solidarités et fractures apparaissent dans les trajectoires et récits afro-arabes ?

Comment les littératures, les arts visuels et les archives orales donnent-elles à voir des identités fluides, métisses ou « négociées » ?

Quels enjeux contemporains — migratoires, géopolitiques, culturels — renouvellent ou problématisent ces appartenances ?

Cet atelier se veut un geste épistémique fort : contribuer à décentrer les études africaines depuis le Nord de l’Afrique, où les recherches sur les Afriques demeurent souvent marginalisées dans les institutions comme dans les imaginaires autour des axes thématiques :

Figures historiques et trajectoires militantes ;

Solidarités anticoloniales et panafricaines : convergences et limites ;

Représentations littéraires, artistiques et cinématographiques des rencontres afro-arabes ;

Afro-arabité et racisme : hiérarchies internes, colorisme, marginalisation ;

Dynamiques contemporaines : du Golfe à l’Afrique de l’Est, reconfigurations identitaires et discours officiels ;

Archives orales, récits autobiographiques, ethnographies des appartenances métisses ou marginalisées ;

Dynamiques diasporiques qui traversent et redéfinissent l’afro-arabité ;

Mémoires croisées de la traite et de la colonisation ;

Modalités de contribution

Votre proposition de communication doit inclure un titre, les noms des auteur·rices, leurs affiliations, une brève notice biographique, une bibliographie indicative, cinq mots-clés, ainsi que les adresses électroniques à utiliser pour la correspondance.

La date limite de l’envoi : 10 novembre 2025

et la proposition ne doit pas excéder 500 mots (hors bibliographie). Elle est à envoyer aux deux adresses suivantes : affayarim@gmail.com; faidizineb@gmail.com

Coordinatrices