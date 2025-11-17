HomeComment repenser l’Italie antique ?

Comment repenser l’Italie antique ?

Constructions historiographiques et décloisonnement méthodologique

*  *  *

Published on Wednesday, October 29, 2025

Abstract

Ce colloque s’inscrit dans une démarche méthodologique très actuelle dans les recherches sur l’Italie ancienne. En effet, traditionnellement, les études sur l’Italie antique sont marquées par un important cloisonnement des thématiques de recherche et des disciplines, issues de traditions académiques ancrées dans le temps. L’étruscologie, l’étude de la Rome républicaine, celle du monde magno-grec et celle des sociétés dites « pré-romaines » forment ainsi des domaines d’étude généralement distincts, qui ne communiquent et ne se nourrissent que trop peu. De même, l’histoire de l’art, l’archéologie, l’épigraphie et la linguistique restent trop souvent les disciplines de quelques spécialistes, qui gagneraient à dialoguer davantage.

Par ailleurs, l’Italie dite « pré-romaine » a longtemps été abordée dans la perspective des études sur les deux civilisations classiques que sont la République romaine et le monde grec colonial, avec un point de vue extérieur et un regard souvent essentialisant. Le colloque s’inscrit dans la démarche scientifique qui amène à repenser les études des sociétés de l’Italie antique, dans une perspective de décloisonnement disciplinaire et méthodologique.

Il impliquera des chercheur.se.s de renommée internationale et des doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s spécialistes des peuples italiques.

Announcement

Programme

Lundi 17 novembre

14h00 Accueil

  • 14h15 Introduction : Décloisonner l’Italie antique, réﬂexions terminologiques et méthodologiques - Viviane Léger Pirus, Sorbonne Université / Université libre de Bruxelles, Paulin Vataire, Université Lumière - Lyon 2 / École française de Rome

Historiographie des peuples de l'Italie antique : bilan et perspectives

Présidente de séance : Marie-Laurence Haack, Université de Picardie Jules-Verne

  • 14h45 « Lorsqu’il y eut conscience italique, elle pythagorisa » (J. Carcopino) : comment le pythagorisme a-t-il été considéré comme un phénomène essen>el du middle-ground italien ? - CorenLn Voisin, Université de Strasbourg
  • 15h15 Alle origini del culto del Genius nell’Italia antica - ValenLna Belﬁore, Musei Archeologici Nazionali di ChieL - DRMN Abruzzo

15h45 Pause

  • 16h00 Les peuples italiques sont-ils d’éternels montagnards ? La ville préromaine entre modèles interprétatifs et réalités archéologiques - Lucas Aniceto, Institut Catholique de Paris

16h30 Discussions de la séance

Mardi 18 novembre

Témoins archéologiques et matériels

Président de séance : Stéphane Bourdin, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne

  • 8h30 La parure de Spina, ou le reﬂet du goût singulier d’un port multiculturel en paysage padan (VIe-IVe s. av. n. è.) - Candice Morin, Université de Tours / Sapienza Università di Roma
  • 9h00 Aux marges du Latium : la miniaturisa>on, un phénomène en réseau - Euan Wall, Université Paris-I Panthéon-Sorbonne
  • 9h30 Il Pi_ore della Danzatrice di Berlino: la nascita del fenomeno epigraﬁco sui vasi apuli a ﬁgure rosse - Luana Tesoro, Università di Udine / Università Ca’ Foscari di Venezia

10h00 Discussions de la séance

10h45 Pause

Anthroponymie

Président de séance : Paolo Poccez, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

  • 11h00 Les Cocceii de Rome à la Messapie : combiner les sources, varier les échelles, redéﬁnir les frontières - Emmanuel Dupraz, École Pratique des Hautes Études-PSL / Université libre de Bruxelles
  • 11h30 Étudier la notion de propriété dans le mariage étrusque : le cas des inscriptions d’aﬀranchi.es en Étrurie septentrionale à l’époque hellénistique - Léa van Hulle - Tabacchi, École Pratique des Hautes Études-PSL / Università degli Studi Roma Tre

12h00 Discussions de la séance

12h45 Pause déjeuner

Définition des identités locales

Président de séance : Emmanuel Dupraz, École Pratique des Hautes Études-PSL / Université libre de Bruxelles

  • 14h00 Paestum : l’identità multipla di una città dell’Italia meridionale - Davide Morelli, Université catholique de Louvain
  • 14h30 Expansion gauloise vers le Sud ou expansion romaine vers le Nord ? Une relecture des sources sur la pénétration romaine en Italie septentrionale (IIIe-milieu IIe siècle av. n. è.) - Barbara Spigola, membre associée au Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Europe Italie

15h00 Pause

  • 15h15 Mobilità personale, reti sociali e comunità di consumatori fra élite etrusco-italiche (VII-VI sec. a. C.). Una prospehva trans-mediterranea - Robinson Peter Krämer, Universität Wien

15h45 Discussions de la séance

16h30 Conclusions

  • Olivier Alfonsi, membre associé au Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Europe Italie

Organisation

  • Olivier Alfonsi, chercheur associé LUHCIE
  • Viviane Léger Pirus, Sorbonne Université et Université libre de Bruxelles
  • Paulin Vataire, Université Lumière Lyon 2 et École française de Rome

