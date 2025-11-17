Comment repenser l’Italie antique ?

Abstract

Ce colloque s’inscrit dans une démarche méthodologique très actuelle dans les recherches sur l’Italie ancienne. En effet, traditionnellement, les études sur l’Italie antique sont marquées par un important cloisonnement des thématiques de recherche et des disciplines, issues de traditions académiques ancrées dans le temps. L’étruscologie, l’étude de la Rome républicaine, celle du monde magno-grec et celle des sociétés dites « pré-romaines » forment ainsi des domaines d’étude généralement distincts, qui ne communiquent et ne se nourrissent que trop peu. De même, l’histoire de l’art, l’archéologie, l’épigraphie et la linguistique restent trop souvent les disciplines de quelques spécialistes, qui gagneraient à dialoguer davantage.

Par ailleurs, l’Italie dite « pré-romaine » a longtemps été abordée dans la perspective des études sur les deux civilisations classiques que sont la République romaine et le monde grec colonial, avec un point de vue extérieur et un regard souvent essentialisant. Le colloque s’inscrit dans la démarche scientifique qui amène à repenser les études des sociétés de l’Italie antique, dans une perspective de décloisonnement disciplinaire et méthodologique.

Il impliquera des chercheur.se.s de renommée internationale et des doctorant.e.s ou jeunes docteur.e.s spécialistes des peuples italiques.