Announcement

Présentation

Organisé dans le cadre du programme ERC TranslAtWar, dirigé par Christine Lombez (Nantes Université), ce colloque se tiendra à Paris, les 13 et 14 novembre 2025.

Il portera sur les anthologies de littérature en traduction réalisées en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, en interrogeant leurs enjeux esthétiques, idéologiques et mémoriels.

L’événement réunira des chercheuses et chercheurs européens spécialistes de littérature comparée, de traduction littéraire et d’histoire culturelle pour une réflexion collective sur les pratiques anthologiques en contexte de conflit.

Programme

Jeudi 13 Novembre 2025

Centre Universitaire de Norvège à Paris - CUNP - Salle B1-01

9h - 9h15 Introduction des 2 jours de Colloque - Christine Lombez

9h30 - 12h Session 1 | Stratégies éditoriales et médiations traductives

Modération : Olivier Brossard (Université Gustave Eiffel)

9h30 - 10h15 Les différents rôles des anthologies de textes traduits en polonais pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) Joanna Madejczyk (Université de Wroclaw / Nantes Université)

(Université de Wroclaw / Nantes Université) 10h15 - 11h Anthologies for the occupied and for the occupier: Notes on Italian-Slovene translational exchanges between 1941 and 1943 Martina Ožbot (Université de Ljubljana)

11h - 11h15 Pause

11h15 - 12h Hans (Jean) Gebser and Dichter des spanischen Volkes (1919-1939): history of a ghost translation Nuria Gaso Gomez (Universidad Rey Juan Carlos)

12h15_14h30 Pause déjeuner

14h30 - 17h30 Session 2 | L’anthologie littéraire en traduction comme vecteur idéologique

Modération : Christine Lombez (Nantes Université)

14h30 - 15h15 Recueils littéraires dans la Roumanie de la Seconde Guerre Mondiale –entre les enjeux culturels et ceux de propagande Ana Maria Stan (Université de Cluj "Babes Bolyai")

(Université de Cluj "Babes Bolyai") 15h15 - 16h Les anthologies de la série “Stelle dell’Orsa. Scrittori stranieri” (1939-1943) Lorenzo Medici (Université de Pérouse)

16h - 16h15 Pause

16h15 - 17h Between Empire and Occupation : The Case of Two Anthologies of Indonesian Literature Published in the Netherlands during the German Occupation (1940-1945) Claudia Zeller (Sorbonne Université)

(Sorbonne Université) 17h - 17h15 Conclusions de la première journée de colloque

19h Dîner au Bouillon Racine

3 Rue Racine 75006 Paris

Vendredi 14 Novembre 2025

Centre Universitaire de Norvège à Paris - CUNP - Salle B1-01

9h15 - 12h45 Session 3 | Les anthologies de poésie traduite en temps de guerre

Modération : Lucile Arnoux-Farnoux (Université de Tours)

9h15 - 10h Le moment Hölderlin : Anthologies de poèmes traduits en français (1942-1943) Christine Lombez (Nantes Université)

(Nantes Université) 10h - 10h45 The political agenda behind anthologies of poetry translated in Romania during the Second World War Alexandra Mândra (Université de Cluj "Babes Bolyai" / Nantes Université)

10h45 - 11h Pause

11h - 11h45 "Useful for the future” : les anthologies de poésie hongroise publiées en polonais en Hongrie dans les années 1941-1943 Elzbieta Skibinska-Cienska (Université de Wroclaw)

(Université de Wroclaw) 11h45 - 12h30 Un florilège contre la guerre ? La sera armoniosa et la dynamisation du canon poétique en Italie Margherita Caputo (Université de Pérouse / Nantes Université)

Pause déjeuner

Session 4 | Circulations intellectuelles et réouvertures culturelles

Modération : Ana Maria Stan (Université de Cluj) 14h30 - 17h

14h30 - 15h15 Traduire des fleurs de paix en temps de guerre Magdalini Pappa (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes / Nantes Université)

(Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes / Nantes Université) 15h15 - 16h Traduire Maupassant sous l’Occupation : Alberto Savinio et les enjeux d’une réouverture culturelle Eugénia Maria Rossi (Université de Padoue)

16h - 16h15 Pause