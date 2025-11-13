Conference, symposiumLanguage
Literary Translation, Canons and Ideologies: Anthologies and Anthological Forms in Europe during the Second World War (1939–1945)
Traduction littéraire, canons et idéologies : anthologies et formes anthologiques en Europe durant la Seconde Guerre mondiale (1939-45)
Published on Thursday, October 30, 2025
Abstract
Organised as part of the ERC TranslAtWar programme (Nantes Université), this international conference will explore the role of translated literary anthologies produced in Europe during the Second World War. Bringing together scholars in comparative literature, translation studies and cultural history, it will address the aesthetic, ideological and memorial dimensions of anthological practices in times of war.
Announcement
Présentation
Organisé dans le cadre du programme ERC TranslAtWar, dirigé par Christine Lombez (Nantes Université), ce colloque se tiendra à Paris, les 13 et 14 novembre 2025.
Il portera sur les anthologies de littérature en traduction réalisées en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, en interrogeant leurs enjeux esthétiques, idéologiques et mémoriels.
L’événement réunira des chercheuses et chercheurs européens spécialistes de littérature comparée, de traduction littéraire et d’histoire culturelle pour une réflexion collective sur les pratiques anthologiques en contexte de conflit.
Programme
Jeudi 13 Novembre 2025
Centre Universitaire de Norvège à Paris - CUNP - Salle B1-01
- 9h - 9h15 Introduction des 2 jours de Colloque - Christine Lombez
9h30 - 12h Session 1 | Stratégies éditoriales et médiations traductives
Modération : Olivier Brossard (Université Gustave Eiffel)
- 9h30 - 10h15 Les différents rôles des anthologies de textes traduits en polonais pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) Joanna Madejczyk (Université de Wroclaw / Nantes Université)
- 10h15 - 11h Anthologies for the occupied and for the occupier: Notes on Italian-Slovene translational exchanges between 1941 and 1943 Martina Ožbot (Université de Ljubljana)
11h - 11h15 Pause
- 11h15 - 12h Hans (Jean) Gebser and Dichter des spanischen Volkes (1919-1939): history of a ghost translation Nuria Gaso Gomez (Universidad Rey Juan Carlos)
12h15_14h30 Pause déjeuner
14h30 - 17h30 Session 2 | L’anthologie littéraire en traduction comme vecteur idéologique
Modération : Christine Lombez (Nantes Université)
- 14h30 - 15h15 Recueils littéraires dans la Roumanie de la Seconde Guerre Mondiale –entre les enjeux culturels et ceux de propagande Ana Maria Stan (Université de Cluj "Babes Bolyai")
- 15h15 - 16h Les anthologies de la série “Stelle dell’Orsa. Scrittori stranieri” (1939-1943) Lorenzo Medici (Université de Pérouse)
16h - 16h15 Pause
- 16h15 - 17h Between Empire and Occupation : The Case of Two Anthologies of Indonesian Literature Published in the Netherlands during the German Occupation (1940-1945) Claudia Zeller (Sorbonne Université)
- 17h - 17h15 Conclusions de la première journée de colloque
19h Dîner au Bouillon Racine
3 Rue Racine 75006 Paris
Vendredi 14 Novembre 2025
Centre Universitaire de Norvège à Paris - CUNP - Salle B1-01
9h15 - 12h45 Session 3 | Les anthologies de poésie traduite en temps de guerre
Modération : Lucile Arnoux-Farnoux (Université de Tours)
- 9h15 - 10h Le moment Hölderlin : Anthologies de poèmes traduits en français (1942-1943) Christine Lombez (Nantes Université)
- 10h - 10h45 The political agenda behind anthologies of poetry translated in Romania during the Second World War Alexandra Mândra (Université de Cluj "Babes Bolyai" / Nantes Université)
10h45 - 11h Pause
- 11h - 11h45 "Useful for the future” : les anthologies de poésie hongroise publiées en polonais en Hongrie dans les années 1941-1943 Elzbieta Skibinska-Cienska (Université de Wroclaw)
- 11h45 - 12h30 Un florilège contre la guerre ? La sera armoniosa et la dynamisation du canon poétique en Italie Margherita Caputo (Université de Pérouse / Nantes Université)
Pause déjeuner
Session 4 | Circulations intellectuelles et réouvertures culturelles
Modération : Ana Maria Stan (Université de Cluj) 14h30 - 17h
- 14h30 - 15h15 Traduire des fleurs de paix en temps de guerre Magdalini Pappa (Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes / Nantes Université)
- 15h15 - 16h Traduire Maupassant sous l’Occupation : Alberto Savinio et les enjeux d’une réouverture culturelle Eugénia Maria Rossi (Université de Padoue)
16h - 16h15 Pause
- 16h15 - 17h Les Anthologies d’humour international en Roumanie pendant la Deuxième Guerre Mondiale Ligia Tudurachi (Académie Roumaine, Institut de Linguistique et d'Histoire Littéraire “Sextil Pușcariu”)
- 17h - 17h15 Clôture du colloque
Subjects
Places
- 54 boulevard Raspail
Paris, France (75006)
Event attendance modalities
Full online event
Date(s)
- Thursday, November 13, 2025
- Friday, November 14, 2025
Attached files
Keywords
- traduction littéraire, anthologies, seconde guerre mondiale, mémoire, histoire culturelle
Contact(s)
- Christine LOMBEZ
courriel : christine [dot] lombez [at] univ-nantes [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Christine LOMBEZ
courriel : christine [dot] lombez [at] univ-nantes [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Literary Translation, Canons and Ideologies: Anthologies and Anthological Forms in Europe during the Second World War (1939–1945) », Conference, symposium, Calenda, Published on Thursday, October 30, 2025, https://doi.org/10.58079/152jf