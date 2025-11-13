Des « arts de penser » les mathématiques : l’ethnomathématique

Announcement

Qu’a-t-on à gagner sur le plan épistémologique à élargir notre point de vue sur les mathématiques en y incluant l’ensemble des activités à caractère « arithmétique », « géométrique », ou encore « algorithmique » (tressage, divination, navigation, jeux, musique, etc.), pratiquées dans le passé et/ou de nos jours dans diverses sociétés ? Le séminaire abordera cette question centrale de l’ethnomathématique en présentant, comme les années précédentes, différentes réflexions en cours dans le domaine et les tendances qui structurent ce jeune champ interdisciplinaire. Mais une partie importante du programme sera consacrée cette année à un travail d’envergure que nous menons à partir des exposés qui ont été proposés dans le cadre de ce séminaire depuis plus de dix ans. Ce travail collectif a pour objectif la préparation d’un ouvrage de synthèse sur l’ethnomathématique. Celui-ci abordera les questions matérielles liées aux pratiques concrètes (comme le tissage, le tressage ou la musique). Mais il traitera également des questions plus théoriques et épistémologiques, à l’heure du développement de la pensée décoloniale, sur l’universalité des capacités de raisonnement et les formes qu’elle prend, au-delà des biais induits par l’approche comparative, dans la multitude des cultures.

13 novembre 2025 : Marc Chemillier, Éric Vandendriessche, Sophie Desrosiers , « Introduction »

20 novembre 2025 : Marc Chemillier, Éric Vandendriessche, Sophie Desrosiers « Réflexions sur l'ethnomathématique (1) : Gestes »

27 novembre 2025 : Marc Chemillier, Éric Vandendriessche, Sophie Desrosiers, « Réflexions sur l'ethnomathématique (2) : Mots, langue »

4 décembre 2025 : « Éducation culturellement située »

Attention : Modification du lieu et de l’horaire : 14h30-18h30, salle A4_32, 54 bd Raspail 75006 Paris

Pierre Metsan (Université nationale de Vanuatu), « Intégration des savoirs et pratiques culturels en contexte scolaire au Vanuatu : défis et perspectives »

Fidy Heritiana Andrianarivony (doctorant, Université de Montpellier & Université de Fianarantsoa, Madagascar), « Étude exploratoire des impacts du bilinguisme français-malagasy sur les compétences des élèves dans les démonstrations en mathématiques »

11 décembre 2025 : Marc Chemillier, Éric Vandendriessche, Sophie Desrosiers , « Réflexions sur l'ethnomathématique (3) : Formalisation, simulation »

18 décembre 2025, : Marc Chemillier, Éric Vandendriessche, Sophie Desrosiers , « Réflexions sur l'ethnomathématique (4) : Cosmologies, manières de penser »

8 janvier 2026 : Luc Tiennot (Université de Mayotte), « Les solo ne sont pas des wari »

15 janvier 2026 : Luc Tiennot (Université de Mayotte), « Les solo ne sont pas tous les mêmes »

22 janvier 2026 : Anne-Sophie Calinon (Université de Franche Compté), « L'enseignement des mathématiques aux élèves allophones : interroger l'apport d'une perspective ethnomathématique pour reconnaître les savoirs situés »

29 janvier 2026, Julie Brumberg-Chaumont (CNRS, LEM), « Le concept de "logique naturelle" : émergences médiévales et conséquences modernes »

5 févier 2026 : Alban Da Silva (Université Laval), « Ethnomathématiques et cognition 4E : le cas du dessin sur le sable du Vanuatu »

Programme complet (avec résumés et références) : https://ehess.modelisationsavoirs.fr/ethnomath/ethnomath25-26/ethnomath25-26.html

