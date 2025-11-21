Les œuvres des saisons automne et hiver du musée Marly

Announcement

Conférences d'automne autour de la commode du comte de Provence, par Daniel De Loose, 1771

Acquise en vente aux enchères à Drouot le 30 avril dernier, cette commode vient rejoindre son pendant déjà présent dans les collections du musée du Domaine royal de Marly. Cette paire, attribuée à l’ébéniste Daniel de Loose, avait été livrée au château de Marly en 1771 et inventoriée en 1788 dans la chambre du comte de Provence, avant d’être dispersée lors des ventes révolutionnaires. Sa facture soignée, les éléments de son décor « Transition », entre le style Louis XV et l’émergence d’un vocabulaire néoclassique, en font un élément de compréhension de la culture de cour dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, entre art et politique, recherche de confort et démonstration à la fois d’un goût raffiné et d’un pouvoir ostentatoire.

Vendredi 14 novembre

à 15h

Le mobilier aux XVIIe et XVIIIe siècles au château de Marly, Conférence de Monsieur Stéhpane Castelluccio, directeur de recherche au CNRS au centre André Castel de Sorbonne Université

Cette conférence aborde le sujet du décor d’intérieur et du mobilier des XVIIe et XVIIIe siècle en France, et plus spécifiquement au château de Marly. Stéphane Castelluccio, directeur de recherche au CNRS au centre André Chastel de Sorbonne Université, présentera l’empreinte laissée par les différents monarques ayant séjourné au château. Il abordera ici plus particulièrement la paire de commodes du comte et de la comtesse de Provence, réalisée pour meubler leurs appartements.

Réservation en ligne

Vendredi 21 novembre

à 15h

Conférence de Monsieur Nicolas Crétois, responsable de l’atelier ébénisterie-restauration du château de Versailles « Art et savoir-faire : restaurer le patrimoine mobilier »

Cette visite vous propose de rencontrer un professionnel spécialisé dans la restauration de mobilier patrimonial. Nicolas Crétois est responsable de l’atelier ébénisterie-restauration du château de Versailles et accrédité pour intervenir sur les collections des Musées de France. Il vous présentera les commodes du comte de Provence, et vous fera découvrir les techniques, outils et matériaux employés par les artisans de l’époque pour leur réalisation.

L’intervention se déroulera en deux temps : un premier en salle de conférence avec diffusion d’un diaporama montrant notamment des éléments de détails visibles lors de l’ouverture de la commode ; un second devant l’œuvre avec manipulation par Nicolas Crétois des tiroirs pour démonstration au public et réponse aux questions.

Réservation en ligne.

Conférence d'hiver autour du Planisphère céleste méridional, Philippe de la Hire,1705 (épreuve de 1775) :

Sous Louis XIV, l’astronomie prend un essor important avec la création de la nouvelle Académie royale des Sciences et de l’Observatoire de Paris. Philippe de La Hire (1640-1718) fut l’un des membres de cette académie et associé à l’Observatoire. Auteur des Tabulae astronomicae et de la Description et explication des globes qui sont placés dans les pavillons du château de Marly, par ordre de Sa Majesté, il a dessiné un planisphère céleste septentrional et un planisphère céleste méridional. Outre son apport scientifique, cette dernière œuvre conservée au musée met en valeur la recherche artistique autour des constellations illustrées et colorées par l’artiste et démontre à la fois un goût raffiné et un pouvoir ostentatoire.

Vendredi 20 mars

à 15h

Aleth Tisseau des Escotais, directrice adjointe de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris "Les astronomes du roi"

Aleth Tisseau des Escotais, directrice adjointe de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, intervient ici pour présenter sous un œil scientifique et historique la carte céleste de Philippe de la Hire, et faire état des évolutions de la connaissance en astronomie aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Réservation en ligne

