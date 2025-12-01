Announcement

Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società 12-13/03/2026

Argomento

Il seminario “Comunità coloniali” nel Mediterraneo tra l’Unità e l’occupazione della Libia intende affrontare il tema, ancora relativamente poco esplorato, delle comunità italiane all’estero, con particolare attenzione al mondo mediterraneo nel periodo compreso tra l’unificazione nazionale e l’occupazione della Libia. Al centro della riflessione vi è il rapporto stretto, non solo cronologico, tra la dinamica migratoria che ha caratterizzato i primi decenni dell’Italia unita e l’espansionismo coloniale. Il seminario si propone dunque di indagare questo aspetto attraverso la prospettiva peculiare offerta dalla presenza italiana nei territori del Nord Africa e dell’impero ottomano nel periodo antecedente l’occupazione della Libia (1911).

Se notevole attenzione è stata concessa dalla storiografia alla storia militare, politica e culturale del colonialismo formale, minore rilievo è stato attribuito alle dinamiche che hanno connesso migrazione, pratiche coloniali informali e presenza delle comunità italiane nel Mediterraneo: non solo consoli e ambasciatori, ma anche lavoratori ed esuli politici.

Punto di partenza sarà la riflessione sul significato del termine “colonia”: se nei documenti ufficiali e nella pubblicistica esso veniva comunemente usato per qualificare le comunità di espatriati (italiani o europei) insediate al di fuori della madrepatria, il peculiare contesto storico e geografico mediterraneo ne amplia e in parte ne trasforma le frontiere semantiche. La progressiva espansione commerciale, diplomatica e militare europea e la debolezza dei governi nazionali e sovranazionali locali a partire dalla prima metà dell’Ottocento, mutarono infatti questi agglomerati in qualcosa di diverso da una semplice comunità legata culturalmente alla madrepatria.

Tre ragioni, per il caso italiano, concorsero a rafforzare questa trasformazione. La prima, giuridica, riguarda il regime di extraterritorialità derivante dalle Capitolazioni, la seconda, ideologica, si manifesta nei progetti espansionistici che figure politiche e intellettuali risorgimentali, tanto degli stati preunitari quanto del Regno d’Italia, hanno indirizzato alla Tunisia e, in misura minore, all’Egitto. Infine, la terza, politica, riguarda il ruolo giocato da consoli e dalle élite delle colonie nel condizionare le scelte della madrepatria nel Mediterraneo.

Due assi di ricerca saranno pertanto privilegiati: il primo, volto a comprendere quale ruolo (culturale e politico) la metropoli assegnasse alle “colonie” mediterranee nella propria politica di espansione regionale e di competizione con le altre potenze europee nella spartizione del Mediterraneo e dell’Africa. Il secondo, incentrato sulla percezione che gli italiani – uomini e donne, nazionali o “protetti”, appartenenti alle élite o ai ceti popolari – avevano di se stessi e della propria presenza, soprattutto in relazione alle popolazioni locali. Tutto ciò sarà inquadrato in una prospettiva comparativa con la più ampia presenza italiana in Africa e nelle Americhe, al fine di evidenziare convergenze e differenze.

L’obiettivo del convegno è dunque di tentare di sistematizzare ricerche ancora frammentate tra discipline e storiografie diverse, mettendo in luce la specificità della traiettoria italiana e, al tempo stesso, inserendola in un dialogo internazionale più ampio. Concentrandosi su queste “colonie mediterranee”, il convegno intende aprire nuove piste di ricerca al crocevia tra storia d’Italia, storia delle migrazioni, studi coloniali e post-coloniali e storia mediterranea e globale, tenendo insieme approcci disciplinari diversi, fonti eterogenee e metodologie comparate. L’intento è quello di favorire lo sviluppo di nuovi studi nei campi della migrazione, del colonialismo e del transnazionalismo, stimolando la ricerca internazionale sul ruolo dell’Italia nella storia globale e coloniale e offrendo al contempo una prospettiva interdisciplinare che si possa inserire nei dibattiti contemporanei su mobilità, identità e incontri culturali.

Keynote

Keynote speech di Nicola Labanca (Università di Siena)

Modalità di partecipazione

Per candidarsi come relatore si richiede l’invio di una proposta che comprenda titolo, affiliazione, abstract (massimo 400 parole) e una breve bio (massimo 100 parole) entro l’1/12/2025 all’indirizzo email comunitacoloniali@gmail.com

Borse

La SISSCO mette a disposizione delle borse dell’importo di 150€ ciascuna a copertura totale o parziale delle spese di studiose e studiosi con meno di 40 anni, non strutturati e privi di altre coperture, al fine di facilitarne la partecipazione al seminario come relatori. A chi vorrà farne richiesta, si chiede di redigere una breve nota esplicativa che motivi la necessità del supporto e dettagli come verrà impiegata la cifra, da allegare al momento dell’invio della proposta (200 parole massimo). Il rimborso verrà effettuato a seguito del convegno, dopo presentazione delle ricevute.

Seminario

Il seminario si realizzerà grazie al supporto della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (SISSCO), dell’Association for the Study of Modern Italy (ASMI) e dell’Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.

L’evento è aperto a tutte e tutti.

Comitato organizzatore

Beatrice Falcucci (Universitat Pompeu Fabra Barcelona - Università degli studi di Firenze) e Costantino Paonessa (Università di Torino).