Documenter le quotidien : enjeux et spécificités des fonds d'éphémères
Cycle « Les ateliers du livre » de la BnF
Published on Tuesday, November 04, 2025
La Bibliothèque nationale de France propose un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et son actualité. La demi-journée d’étude de cet automne 2025 porte sur les fonds d’éphémères (prospectus, tracts, brochures, menus, etc.) et leurs enjeux de traitement et d’exploitation. Comment rendre visibles ces imprimés de toutes sortes, diffusés à grande échelle mais volatiles ? Comment les chercheurs s’emparent-ils de ces sources particulières ?
Présentation
Les éphémères désignent une grande variété de documents, du tract au menu en passant par le prospectus, le catalogue publicitaire ou encore le faire-part. Objets de la vie quotidienne, produits en masse et destinés à ne pas survivre au-delà de leur utilité immédiate, ils sont souvent restés dans l’ombre au sein des collections des institutions qui les collectent et les conservent.
Depuis une dizaine d’années, ces documents éphémères suscitent un intérêt croissant, tant de la part des professionnels qui œuvrent à leur signalement et à leur conservation, que des chercheurs qui explorent ces sources méconnues, à la croisée des sciences humaines et sociales, de la littérature et des arts.
Cette séance proposera un état des lieux des enjeux de traitement et d’exploitation des fonds d’éphémères, à la lumière des retours d’expérience de chercheurs et de personnels en charge de ces collections.
En partenariat avec l’École nationale des chartes (ENC) et l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)
Programme
- 14 h – Ouverture par Marie de Laubier, directrice des collections (Bibliothèque nationale de France), Noëlle Drognat-Landré, directrice adjointe de la valorisation et responsable du pôle éditions (École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques), et une personne représentant l’École nationale des chartes
- 14 h 30 – Conférence introductive sur la place des éphémères dans la recherche en histoire du livre par Christine Bénévent, professeure en histoire du livre (École nationale des chartes / PSL) [à distance]
- 15 h – Les éphémères, un patrimoine à construire. Retour sur les projets PatrimEph et ThésaurEph par Olivier Belin, professeur de littérature française des XXe-XXIe siècle (CELLF - Sorbonne Université), et Florence Ferran, maître de conférences en littérature et arts du XVIIIe siècle (UMR 9022 Héritages - CY Cergy Paris Université)
- 15 h 30 – L’apport des éphémères en histoire politique, sociale et culturelle par Julien Hage, maître de conférences au Pôle Métiers du livre de Saint-Cloud (Université de Paris Nanterre, laboratoire Dispositifs de communication à l’ère numérique, DICEN-IDF, EA 7339)
16 h – Pause
16 h 15 – Visibilité des fonds d’éphémères : enjeux de signalement et d’accessibilité
Table ronde modérée par Séverine Montigny, responsable du département des éphémères et de la documentation (Bibliothèque historique de la Ville de Paris)
Avec
- Odile Gaultier-Voituriez, responsable du service des archives (Direction des Ressources et de l’information scientifique, Sciences Po), docteure en histoire et enseignante,
- Caroline Poulain, directrice adjointe de la bibliothèque municipale de Dijon et responsable du pôle patrimoine, présidente de BiblioPat,
- Sylvie Roy, responsable du service des ressources documentaires (Palais Galliera),
- Morgane Spinec, chargée de collection actualités, affiches (service Iconographie et documentation, département des Arts du spectacle, BnF)
17 h40 – Conclusion par Joëlle Garcia, responsable du département du musée (La Contemporaine)
Informations pratiques
- Mardi 25 novembre 2025, 14h-18h, Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, petit auditorium, hall Est.
- Entrée gratuite. Réservation conseillée.
- Diffusion en direct sur la chaîne Youtube de la BnF et sur cette page le 25 novembre 2025 à partir de 14 h.
- En savoir plus sur les Ateliers du livre à la BnF.
- Petit auditorium - Hall Est - Quai François Mauriac
Paris, France (75706)
Hybrid event (on site and online)
- Tuesday, November 25, 2025
- éphémère, ephemera, archive, histoire du livre, bibliothéconomie, histoire politique, histoire sociale, histoire culturelle, histoire de l'art
Caroline Hoinville
