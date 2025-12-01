Call for papersRepresentation
Interactions rythmiques : intersections entre musique et arts visuels dans l'environnement numérique
التّفاعُل الإيقاعيّ : تقاطعات الموسيقى والفنُون البصريّة في الفضاء الرّقميّ
Published on Tuesday, November 04, 2025
Abstract
Le rythme relie le son, le geste et l’image. Il circule entre la musique et les formes visuelles, se transforme, se déplace, se métamorphose. Cet appel invite artistes, musiciens, vidéastes, plasticiens, performeurs, designers et créateurs de tous horizons à proposer des œuvres explorant les interactions entre le son, la musique et les arts visuels, à travers le thème du rythme et de ses métamorphoses. L’objectif est d’encourager la création de formes artistiques où le dialogue entre le sonore et le visuel révèle de nouvelles perceptions du rythme comme pulsation, comme mouvement, comme transformation sensible du temps et de l’espace.
Announcement
Argumentaire
La relation entre la musique et les arts visuels représente l’une des formes d’interaction esthétique les plus profondes de l’histoire humaine. Depuis l’affirmation célèbre de Walter Pater (1839-1894) selon laquelle « tous les arts aspirent à la condition de la musique », en passant par les expériences de Vassily Kandinsky (1866-1944) et Pablo Picasso (1881-1973) visant à exprimer plastiquement des rythmes musicaux, en s’inspirant de la révolution rythmique d’Igor Stravinsky (1882-1971) qui a reconfiguré la perception temporelle des arts, jusqu’aux sculptures cinétiques de Jean Tinguely (1925-1991) qui matérialisent le rythme en entité visible, le dialogue entre ces deux champs créatifs n’a cessé d’incarner l’idée d’intersection artistique.
À l’ère numérique, cette interaction connaît une transformation radicale, passant d’une similitude formelle à une homologie structurelle et programmable. Le rythme, en tant que phénomène esthétique reliant l’humain au cosmos, se transforme d’une entité intuitive en un système mathématisable, soumis à l’analyse algorithmique.
Ce colloque se propose d’explorer ces intersections fondamentales entre les deux domaines, à travers une approche résolument transdisciplinaire. La nouveauté épistémique de cette période réside dans la conversion des deux médias — sonore et visuel — en un codage numérique unifié (Digital Encoding), soumis à des flux de données (Data Streams) et traitables par des processus automatisés.
Cette homologie au niveau de la structure profonde des deux champs artistiques ouvre des perspectives de recherche prometteuses, effaçant les frontières traditionnelles entre les domaines créatifs, et ouvrant la voie à des espaces multimédias où les éléments auditifs et visuels interagissent dans une unité organique et cohérente.
Dans ce contexte, plusieurs problématiques méthodologiques et fondamentales émergent, nécessitant une approche à plusieurs niveaux :
Comment les algorithmes musicaux peuvent-ils générer des structures visuelles en résonance rythmique et esthétique (comme dans le VJing) ?
Comment se manifeste le « rythme composite » résultant de l’interaction des deux champs créatifs (auditif et visuel) dans l’environnement numérique ?
Quel est l’impact de ces intersections interactives et créatives sur la relation entre le « créateur » et le « récepteur » dans l’œuvre artistique produite ?
Dans quelle mesure peut-on parler d’authenticité de l’œuvre d’art lorsque l’intelligence artificielle devient un partenaire actif dans le processus créatif commun entre images et musique ?
Quel est le rôle des « arts immersifs » multisensoriels dans la reconfiguration de l’œuvre créative et des mécanismes de sa réception ?
Ces questionnements dépassent le cadre théorique pour toucher directement la pratique créative actuelle, où les œuvres numériques multisensorielles fonctionnent comme des laboratoires vivants de l’intégration structurelle entre systèmes expressifs distincts.
Suite à cette réflexion, nous proposons que les interventions s’articulent autour des axes suivants :
- Axe 1 : Le rythme comme pont conceptuel : de l’analogie à l’homologie numérique.
- Axe 2 : Sémiotique son-image : nouvelles configurations du sens dans les médias multiples.
- Axe 3 : Interactivité du médium numérique : reconfiguration des rôles créateur-public.
- Axe 4 : L’intelligence artificielle et création : nouvelles synthèses créatives et enjeux éthiques.
- Axe 5 : Esthétique du post-digital (numérique) : vers un langage artistique multimédia.
- Axe 6 : La synesthésie à l’ère du numérique.
Ce colloque représente un essai de compréhension de ces transformations à travers la combinaison d’approches théoriques et d’applications pratiques, visant à construire un discours critique et conceptuel capable d’être en phase avec les développements dans ce champ de connaissance multidisciplinaire.
Langues du colloque: arabe, français, anglais
Modalités de contribution
La soumission des propositions se fait uniquement en ligne en utilisant le lien suivant : https://nadwa.tn/interactions2026/submit/32Q1DM/info/
Ouvert à toutes et à tous, sans limite d’âge ni exigence de formation artistique.
Les propositions peuvent prendre la forme d’installations, performances, vidéos, œuvres interactives, compositions sonores ou créations numériques.
Les projets collectifs ou interdisciplinaires sont particulièrement encouragés.
Le sujet de la participation doit s’inscrire dans l’un des domaines et axes du colloque. Le domaine et l’axe doivent être précisés lors de la soumission.
Le participant doit envoyer un résumé n’excédant pas 400 mots, comprenant : le titre de la recherche, le nom du chercheur, les mots-clés, une bibliographie, l’université ou l’institution de rattachement, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et le pays de résidence. Le résumé doit être envoyé accompagné d’un curriculum vitae académique concis (250 mots).
Le Comité Scientifique examinera les résumés dès leur réception. Les auteurs des résumés acceptés seront notifiés et invités à finaliser leurs recherches complètes pour participation au colloque, selon les délais indiqués.
Le chercheur doit intégrer toutes les modifications proposées par le Comité Scientifique dans son article avant son approbation finale pour publication.
Si le titre et le résumé sont approuvés, le texte intégral de la recherche doit être envoyé, sans dépasser 6000 mots, incluant les notes de bas de page, la bibliographie, les références et les annexes.
- Date limite de soumission des résumés : 1er décembre 2025
- Notification d’acceptation des résumés : 2 janvier 2026
- Date limite de soumission des articles complets : 15 mars 2026
- Inauguration de l’exposition : 7 mai 2026
- Dates du colloque : 7 et 8 mai 2026
Dossier à fournir :
- Présentation du projet (maximum une page sous forme de Poster)
- Description technique (besoins en espace, matériel, etc.)
- Courte biographie des participant·es
- Liens ou extraits de travaux précédents (si disponibles)
Mise en forme :
(Pour les textes en arabe)
- Police : Simplified Arabic
- Taille de police : 14 pour le texte principal, 12 pour les sources et références en fin de document.
- Interligne : simple
- Respect impératif du style de citation APA.
(Pour les textes en français et en anglais)
- Police : Times New Roman
- Taille de police : 12 pour le texte principal, 10 pour les sources et références en fin de document.
- Interligne : simple
- Respect impératif du style de citation APA.
Toutes les recherches approuvées par le Comité Scientifique seront publiées dans un livre arbitré (à comité de lecture).
Frais de participation
Chercheurs tunisiens (affiliés à un laboratoire ou une unité de recherche) : 100 TND
Chercheurs internationaux : 100 €
Les frais de participation comprennent :
- les frais d’inscription,
- la restauration sur place (déjeuners et pauses-café),
- les kits de documentation et d’accueil,
- l’accès aux publications et actes du colloque.
Les frais de transport restent à la charge des chercheurs internationaux.
Comité scientifique
Coordination générale
- Amine Zouari, Université de Sousse, ISM
Présidence
- Faten Chouba Skhiri, Professeure, Université de Sousse, Institut Supérieur des Beaux-Arts
Membres
- Amine Zouari, Université de Sousse
- Anas Ghrab, Université de Sousse
- Anis Meddeb, Université de Tunis
- Donia Bettaieb, Université du Roi Abdulaziz
- Fakher Hakima, Université de Sousse
- Mohamed Essghaier Gaied, Université de Sousse
- Moncef Mahwachi, Université de Sfax
- Raif Malek, Université du Roi Abdulaziz
- Rym Mansour, Université de Sousse
- Saifallah Ben Abderrazek, Université de Tunis
- Sami Bechir, Université de Sousse
- Wissem Gollala, Université de Sousse
- Comité d’Organisation
- Amal Tekari, Université de Sousse, ISBAS
- Bochra Abdesslem, Université de Sousse, ISBAS
- Hela Hedhili Hammo, Université de Sousse, ISBAS
- Helmi Mahfoudhi, Université de Sousse, ISMS
- Imed Ghedamsi, Université de Sousse, ISMS
- Jomai Rania, Université de Sousse, ISBAS
- Kinza Sahraoui, Université de Sousse, ISBAS
- Nedia Zarmdini, Université de Sousse, ISMS
- Nesrine Mediouni, Université de Sousse, ISBAS
- Mouna Hfaiedh, Université de Gafsa, ISAMGF
- Refka Sassi, Université de Sousse, ISMS
- Rhif Meriam, Université de Sousse, ISBAS
- Wassim Chahed, Université de Sousse, ISMS
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse : interactions2026@nadwa.tn
