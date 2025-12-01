Announcement

Argumentaire

La relation entre la musique et les arts visuels représente l’une des formes d’interaction esthétique les plus profondes de l’histoire humaine. Depuis l’affirmation célèbre de Walter Pater (1839-1894) selon laquelle « tous les arts aspirent à la condition de la musique », en passant par les expériences de Vassily Kandinsky (1866-1944) et Pablo Picasso (1881-1973) visant à exprimer plastiquement des rythmes musicaux, en s’inspirant de la révolution rythmique d’Igor Stravinsky (1882-1971) qui a reconfiguré la perception temporelle des arts, jusqu’aux sculptures cinétiques de Jean Tinguely (1925-1991) qui matérialisent le rythme en entité visible, le dialogue entre ces deux champs créatifs n’a cessé d’incarner l’idée d’intersection artistique.

À l’ère numérique, cette interaction connaît une transformation radicale, passant d’une similitude formelle à une homologie structurelle et programmable. Le rythme, en tant que phénomène esthétique reliant l’humain au cosmos, se transforme d’une entité intuitive en un système mathématisable, soumis à l’analyse algorithmique.

Ce colloque se propose d’explorer ces intersections fondamentales entre les deux domaines, à travers une approche résolument transdisciplinaire. La nouveauté épistémique de cette période réside dans la conversion des deux médias — sonore et visuel — en un codage numérique unifié (Digital Encoding), soumis à des flux de données (Data Streams) et traitables par des processus automatisés.

Cette homologie au niveau de la structure profonde des deux champs artistiques ouvre des perspectives de recherche prometteuses, effaçant les frontières traditionnelles entre les domaines créatifs, et ouvrant la voie à des espaces multimédias où les éléments auditifs et visuels interagissent dans une unité organique et cohérente.

Dans ce contexte, plusieurs problématiques méthodologiques et fondamentales émergent, nécessitant une approche à plusieurs niveaux :

Comment les algorithmes musicaux peuvent-ils générer des structures visuelles en résonance rythmique et esthétique (comme dans le VJing) ?

Comment se manifeste le « rythme composite » résultant de l’interaction des deux champs créatifs (auditif et visuel) dans l’environnement numérique ?

Quel est l’impact de ces intersections interactives et créatives sur la relation entre le « créateur » et le « récepteur » dans l’œuvre artistique produite ?

Dans quelle mesure peut-on parler d’authenticité de l’œuvre d’art lorsque l’intelligence artificielle devient un partenaire actif dans le processus créatif commun entre images et musique ?

Quel est le rôle des « arts immersifs » multisensoriels dans la reconfiguration de l’œuvre créative et des mécanismes de sa réception ?

Ces questionnements dépassent le cadre théorique pour toucher directement la pratique créative actuelle, où les œuvres numériques multisensorielles fonctionnent comme des laboratoires vivants de l’intégration structurelle entre systèmes expressifs distincts.

Suite à cette réflexion, nous proposons que les interventions s’articulent autour des axes suivants :

Axe 1 : Le rythme comme pont conceptuel : de l’analogie à l’homologie numérique.

Axe 2 : Sémiotique son-image : nouvelles configurations du sens dans les médias multiples.

Axe 3 : Interactivité du médium numérique : reconfiguration des rôles créateur-public.

Axe 4 : L’intelligence artificielle et création : nouvelles synthèses créatives et enjeux éthiques.

Axe 5 : Esthétique du post-digital (numérique) : vers un langage artistique multimédia.

Axe 6 : La synesthésie à l’ère du numérique.

Ce colloque représente un essai de compréhension de ces transformations à travers la combinaison d’approches théoriques et d’applications pratiques, visant à construire un discours critique et conceptuel capable d’être en phase avec les développements dans ce champ de connaissance multidisciplinaire.

Langues du colloque: arabe, français, anglais

Modalités de contribution

La soumission des propositions se fait uniquement en ligne en utilisant le lien suivant : https://nadwa.tn/interactions2026/submit/32Q1DM/info/

Ouvert à toutes et à tous, sans limite d’âge ni exigence de formation artistique.

Les propositions peuvent prendre la forme d’installations, performances, vidéos, œuvres interactives, compositions sonores ou créations numériques.

Les projets collectifs ou interdisciplinaires sont particulièrement encouragés.

Le sujet de la participation doit s’inscrire dans l’un des domaines et axes du colloque. Le domaine et l’axe doivent être précisés lors de la soumission.

Le participant doit envoyer un résumé n’excédant pas 400 mots, comprenant : le titre de la recherche, le nom du chercheur, les mots-clés, une bibliographie, l’université ou l’institution de rattachement, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et le pays de résidence. Le résumé doit être envoyé accompagné d’un curriculum vitae académique concis (250 mots).

Le Comité Scientifique examinera les résumés dès leur réception. Les auteurs des résumés acceptés seront notifiés et invités à finaliser leurs recherches complètes pour participation au colloque, selon les délais indiqués.

Le chercheur doit intégrer toutes les modifications proposées par le Comité Scientifique dans son article avant son approbation finale pour publication.

Si le titre et le résumé sont approuvés, le texte intégral de la recherche doit être envoyé, sans dépasser 6000 mots, incluant les notes de bas de page, la bibliographie, les références et les annexes.

Date limite de soumission des résumés : 1er décembre 2025

Notification d’acceptation des résumés : 2 janvier 2026

Date limite de soumission des articles complets : 15 mars 2026

Inauguration de l’exposition : 7 mai 2026

Dates du colloque : 7 et 8 mai 2026

Dossier à fournir :

Présentation du projet (maximum une page sous forme de Poster)

Description technique (besoins en espace, matériel, etc.)

Courte biographie des participant·es

Liens ou extraits de travaux précédents (si disponibles)

Mise en forme :

(Pour les textes en arabe)

Police : Simplified Arabic

Taille de police : 14 pour le texte principal, 12 pour les sources et références en fin de document.

Interligne : simple

Respect impératif du style de citation APA.

(Pour les textes en français et en anglais)

Police : Times New Roman

Taille de police : 12 pour le texte principal, 10 pour les sources et références en fin de document.

Interligne : simple

Respect impératif du style de citation APA.

Toutes les recherches approuvées par le Comité Scientifique seront publiées dans un livre arbitré (à comité de lecture).

Frais de participation

Chercheurs tunisiens (affiliés à un laboratoire ou une unité de recherche) : 100 TND

Chercheurs internationaux : 100 €

Les frais de participation comprennent :

les frais d’inscription,

la restauration sur place (déjeuners et pauses-café),

les kits de documentation et d’accueil,

l’accès aux publications et actes du colloque.

Les frais de transport restent à la charge des chercheurs internationaux.

Comité scientifique

Coordination générale

Amine Zouari, Université de Sousse, ISM

Présidence

Faten Chouba Skhiri, Professeure, Université de Sousse, Institut Supérieur des Beaux-Arts

Membres

Amine Zouari, Université de Sousse

Anas Ghrab, Université de Sousse

Anis Meddeb, Université de Tunis

Donia Bettaieb, Université du Roi Abdulaziz

Fakher Hakima, Université de Sousse

Mohamed Essghaier Gaied, Université de Sousse

Moncef Mahwachi, Université de Sfax

Raif Malek, Université du Roi Abdulaziz

Rym Mansour, Université de Sousse

Saifallah Ben Abderrazek, Université de Tunis

Sami Bechir, Université de Sousse

Wissem Gollala, Université de Sousse

Comité d’Organisation

Amal Tekari, Université de Sousse, ISBAS

Bochra Abdesslem, Université de Sousse, ISBAS

Hela Hedhili Hammo, Université de Sousse, ISBAS

Helmi Mahfoudhi, Université de Sousse, ISMS

Imed Ghedamsi, Université de Sousse, ISMS

Jomai Rania, Université de Sousse, ISBAS

Kinza Sahraoui, Université de Sousse, ISBAS

Nedia Zarmdini, Université de Sousse, ISMS

Nesrine Mediouni, Université de Sousse, ISBAS

Mouna Hfaiedh, Université de Gafsa, ISAMGF

Refka Sassi, Université de Sousse, ISMS

Rhif Meriam, Université de Sousse, ISBAS

Wassim Chahed, Université de Sousse, ISMS

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse : interactions2026@nadwa.tn