Pauvreté et propriété au siècle des Lumières
Enjeux, défis, solutions
Published on Tuesday, November 04, 2025
Abstract
Présentation
Le XVIIIe siècle est marqué par le contraste entre l’émergence d’une société de consommation et la pauvreté endémique de la société d’Ancien régime. Dans un contexte d’intérêt accru pour le social, cette évolution ne manque pas d’attirer l’attention des réformateurs des Lumières de l’ensemble de l’Europe, comme témoigné par des ouvrages bien connus de l’époque – tel le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes de Rousseau –, mais aussi par d’autres publications et concours académiques moins étudiés.
Ils discutent les conséquences – morales et économiques – de la diffusion de biens de luxe, ils affrontent le défi des pénuries alimentaires, ils interrogent la notion de liberté de commerce et les formes de propriété foncière, et ils imaginent des nouvelles structures pour encadrer la pauvreté et la mendicité. Cette journée, organisée par Damiano Bardelli (FNS/EHESS-CRH, GEHM) vise à mettre en dialogue des recherches en cours autour de ces défis socioéconomiques du long XVIIIe siècle, notamment les enjeux identifiés par les réformateurs des Lumières et les solutions imaginées par ces derniers pour y faire face.
Programme
Mercredi 3 décembre
9h00-9h10 : Introduction
9h10-9h50 : Shir Ventura (EHESS), « Pour l’usage des personnes aisées » : luxe, pauvreté et commerce international de textiles à Marseille
9h50-10h30 : Lavinia Maddaluno (IEA Paris, Ca’ Foscari Venise), « L’art de convertir les vivres en pain » : Pénurie, technologie et savoirs hybrides dans l’Atlantique portugais et français
11h00-11h40 : Matthias Leduc (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), L’égalité et la liberté à l’épreuve de leur rationalisation économique dans la pensée de Forbonnais
11h40-12h20 : Aris Della Fontana (Paris Nanterre), Causes et conséquences de la pauvreté rurale en France dans le discours sur la « petite culture » (années 1760-1780)
14h00-14h40 : Adrien Schwartz (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Réformer l’assistance à l’échelle provinciale : la Franche-Comté dans les années 1750
14h40-15h20 : Damiano Bardelli (EHESS), Échos suisses du concours sur la mendicité de l’Académie de Châlons-sur-Marne de 1777
16h00-16h40 : Nathalie Dahn-Singh (Lausanne), Objets de l’enfermement : la matérialité des lieux dedétention des pauvres dans l’ancienne Confédération suisse
16h40-17h00 : Discussion conclusive
Avec la participation de Laurence Fontaine (EHESS), Arnaud Orain (EHESS), Arnault Skornicki (Paris Nanterre) et Silvia Sebastiani (EHESS)
- Salee AS1-23 - 54 bd Raspail
Paris, France (75)
- Wednesday, December 03, 2025
- nadja vuckovic
courriel : nadja [dot] vuckovic [at] ehess [dot] fr
« Pauvreté et propriété au siècle des Lumières », Study days, Calenda, Published on Tuesday, November 04, 2025, https://doi.org/10.58079/153ai