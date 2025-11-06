Announcement

Coordination

Gillonne Desquesnes, sociologue, Maitresse de conférences, Centre de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERREV), Université de Caen-Normandie

Nadine Proia-Lelouey, psychologue, Professeure Émérite, Laboratoire de Psychologie Caen Normandie (LPCN), Université de Caen-Normandie

Argumentaire

Depuis les années 2020, on assiste en France à une forte mobilisation des instances publiques et des chercheurs au sujet de l’exploitation sexuelle commerciale des mineur.es. Cette mobilisation semble être le fruit, entre autres, des campagnes de l’association « Agir Contre la Prostitution des Enfants et les violences sexuelles » (ACPE) visant à interpeller les acteurs institutionnels sur un phénomène que personne ne semblait vouloir reconnaître, celui de la prostitution de mineurs nés ou arrivés très tôt sur le territoire français [1]. Le phénomène n’est pas nouveau mais serait en constante augmentation, ce qui est hautement probable mais de fait, personne ne dispose de données fiables « comme indiqué par Franchino-Olsen et al. (2022) pour les USA et Benavente et al. (2022) pour l’Europe. Néanmoins, selon Dupont et al. (2021), la prévalence de la vente de relations sexuelles chez les adolescents varierait dans les pays à hauts revenus de 0.2% à 4.9% » (Proia-Lelouey, 2025). On note aussi qu’en 2021, le National Center for Missing & Exploited Children’s CyberTipline a reçu 29,3 millions dossiers d’enfants suspectés d’être exploités sexuellement soit un accroissement de 35% par rapport à 2020. Un second argument est également avancé pour mobiliser pouvoirs publics et professionnels, celui de l’âge de plus en plus précoce des victimes (Laird et al., 2020).

La première campagne de l’ACPE date de 2014. L’association va aussi éditer de nombreux documents dont un ouvrage (2018 réédité et augmenté en 2020/2021) fort bien documentés. En 2019, les pouvoirs publics se mobilisent par l’intermédiaire du secrétaire d’État Adrien Taquet sur un nouveau plan d’action sur la protection de l’Enfance dont la 22e mesure porte sur la prostitution des mineures. Ce plan donnera lieu en 2022 à la loi Taquet visant à améliorer la situation des enfants protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Toujours à l’initiative d’Adrien Taquet, il y a eu aussi la mise en place, sous la présidence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’Appel de Paris Catherine Champrenault, d’un groupe de travail consacré spécifiquement à la prostitution des mineur.es avec publication en 2021 d’un rapport également fort bien documenté. Plusieurs études sont également financées entre 2020 et 2023. Chronologiquement, il y a eu tout d’abord l’étude MINEXP (Lavaud-Legendre et al. 2020) qui a la particularité d’étudier les interactions et caractéristiques « du système prostitutionnel » impliquant exploiteurs et exploités. Il y a eu ensuite les deux volets du dossier de l’ONPE : « Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution Volet 1 : comprendre, voir, (se) mobiliser ONPE (2021) et Volet 2 : (se) mobiliser, prévenir, accompagner (2022) ». En parallèle, le rapport de l’étude de Collet & Baudry (2022) sur les risques prostitutionnels à l’adolescence ainsi que l’étude PROMIFRANCE sur la prostitution des mineures en France (Pohu et al. 2022). Enfin, sortira fin 2023, l’étude PARMIN (dans la suite de MINEXP) sur les parcours de vie des individus impliqués dans la prostitution par plans (Lavaud-Legendre et al. 2023) à laquelle a été associée une étude qualitative sur le parcours familial (Desquesnes & Proia-Lelouey, 2024) et institutionnel (Desquesnes & Proia-Lelouey, 2025) de jeunes en situation de prostitution.

Il existe par ailleurs une imposante littérature internationale sur le sujet. Quelles soient anglophones ou francophones (Canada), les publications se multiplient dès les années 1970. Nous avons identifié 67 publications de 1970 à 1989. A partir de 1990, cette littérature est tellement abondante qu’il devient impossible d’en faire une recension exhaustive. Des revues de littératures, d’abord généralistes (Jesson, 1993 ; Bittle, 2002) puis spécifiques à certains aspects de la prostitution juvénile sont régulièrement publiées comme celui sur les facteurs de risque qui donne lieu à une production particulièrement prolixe (Proia-Lelouey & Desquesnes, 2025). Globalement, les facteurs de risque socio-économiques et familiaux sont identifiés depuis les années 1980 (Weisberg, 1985), ceux liés aux nouvelles technologies depuis les années 2000 (Hughes, 2002 ; Mitchell et al., 2011) tout comme ceux liés à la prostitution par les gangs (Dorais & Corriveau, 2009, Corriveau & Dorais, 2010). Un autre facteur de risque a été identifié dans les années 2010 : celui d’être suivi par les services de la protection de l’enfance et/ou de la protection judiciaire de la jeunesse (Desquesnes & Proia-Lelouey, 2025).

Au vu de toute ces connaissances accumulées au cours de ces cinquante années passées, nous avons été surprises de constater que sur ces cinq dernières années, on en était encore à (re) découvrir la prostitution juvénile comme s’il s’agissait d’un phénomène récent dont on savait peu de choses. Il est évident que le diagnostic est largement fait depuis longtemps sur les causes familiales, socio-économiques et psychologiques qui peuvent conduire à une dérive prostitutionnelle. Pour autant trois axes ne semblent pas assez explorés et font l’objet de cet appel à contribution :

Le premier, est d’ordre socio-anthropologique et concerne les modifications du processus adolescent à l’ère des réseaux sociaux et leur impact potentiel sur le risque d’exploitation sexuelle. On peut parler d’adolescence numérique dont les conséquences sont multiples : engendrer une socialisation basée sur la validation de soi par le regard d’autrui ; offrir comme support identitaire-narcissique la possession et l’exhibition d’objets de luxe ; transformer, par l’accès généralisé à la pornographie [2], le rapport à la sexualité et à Autrui. Il s’agira alors d’évaluer en quoi ces transformations fragilisent les adolescent.es les plus vulnérables et majorent les risques d’exploitation sexuelle.

Le deuxième plus spécifiquement psychologique, concerne l’exploration des conséquences en cascade de premiers traumatismes sexuels qu’ils soient intra ou extra-familiaux. La littérature a montré que ces premiers traumatismes induisent une appétence traumatique que l’on qualifie, selon les théories, de traumatisme complexe ou de traumatophilie (Bienvenu & Bouteyre 2022). Ces expériences traumatiques provoquent des états dissociatifs qui conduisent à des modalités paradoxales de protection par des mises en danger conduisant à la répétition de ces mêmes traumatismes y compris de manière délibérée dans des conduites prostitutionnelles. Il s’agira d’explorer plus finement ces processus de répétition délétère et les modalités selon lesquelles il est possible d’aider les jeunes à s’en dégager. Au-delà des aspects strictement psychologiques, on pourra s’interroger sur l’incidence de l’absence de judiciarisation d’un côté et de prise en charge psychologique de l’autre de ces premiers traumatismes sur cette appétence traumatique.

Le troisième axe concerne la prévention et le soin. Les contributions permettraient de faire un état des lieux des dispositifs récents de prise en charge de jeunes victimes d’exploitation sexuelle. Appuyé sur une revue de littérature internationale, cet axe pourrait rendre compte de diverses expériences hexagonales innovantes, en particulier d’actions réalisées depuis la publication du rapport Champrenault en 2021.

L’objectif global de ce numéro thématique de la revue SEJED serait de pouvoir mieux comprendre les impasses de la prévention (primaire et secondaire) que souligne en creux la découverte répétitive du phénomène de la prostitution des mineur.es comme s’il s’agissait d’un phénomène nouveau. Il s’agirait aussi de tracer la voie aux professionnels vers des actions susceptibles d’offrir une porte de sortie aux jeunes victimes.

Modalités de contribution

Modalités d'évaluation

Procédure d'évaluation : évaluation en double aveugle par des chercheur·es compétent·es sur le champ.

Délai moyen entre soumission et publication : 30 semaines

Notes

[1] En particulier avec le colloque « Stop à la prostitution des enfants en France ! », 29 novembre 2016.