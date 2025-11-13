Study daysMiddle Ages
La llengua literària catalana dels segles XIII-XV
Estudi, metodologia i corpora per a l’elaboració de noves eines
Published on Thursday, November 06, 2025
Abstract
Announcement
Presentació
El workshop vol oferir als especialistes un espai per debatre sobre les limitacions, les necessitats i els reptes que avui planteja l’anàlisi de la llengua literària dels segles XIII-XV, tant pel que fa a la poesia com a la prosa.
La finalitat d’aquesta trobada és reflexionar conjuntament al voltant de preguntes com les següents :
- Quines perspectives de recerca serien més viables per obtenir resultats tangibles en un termini raonable ?
- Quina àrea de recerca és més prioritària : la llengua de la poesia o la de la prosa ?
- Quins corpora podrien ser més productius per aconseguir dades fiables ?
- Es pot matisar la idea estereotipada d’una llengua literària « híbrida », fortament occitanitzada, i la connotació negativa de les denominacions que se li han atribuït ?
- Quina és la posició dels autors respecte a la llengua en la qual componen i fan literatura ?
- Els autors i els copistes artífexs de la tradició manuscrita tenen consciència d’adoptar l’occità com a llengua de la seva obra, o bé consideraven emprar la seva pròpia llengua, en els registres de la dimensió literària ? En aquest sentit, seria pertinent analitzar i valorar la situació mitjançant un enfocament que es fonamenti en la variació diafàsica i diamèsica ?
Només es podrà assolir una resposta satisfactòria a aquests i altres interrogants si disposem d’estudis de conjunt més extensos i aprofundits. En aquest sentit, el workshop aspira a donar una nova embranzida a la recerca per tal d’identificar, desbrossar i descriure amb més precisió els fils essencials d’aquest panorama complex, evocar possibles idees de projectes i definir vies i perspectives de recerca de cara al futur.
Programa
Dijous 13 de novembre
- 15 :30 Inauguració per Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona)
Sessió 1 : A l’origen de la llengua literària : els tractats
- 15 :45 Ponència Ivo Elies Oliveras (Scuola Superiore Meridionale) : “Les nocions de lenga , lenga ge i pa rladura en la gramàtica de Raimon Vidal”
- 16 :15 Discussió Marina Navàs (Universitat Rovira i Virgili) i debat
Sessió 2 : Per a l’estudi de la llengua literària : el model de la prosa
- 17 :00 Ponència Stefano Asperti (Sapienza Università di Roma) : “Per lo studio del catalano letterario ‘medio’ anteriormente al 1350”
- 17 :30 Discussió Manuel Pérez Saldanya (IEC – Universitat de València) i debat
Sessió 3 : Sintaxi i pragmàtica
- 18 :00 Ponència Jacopo Gesiot i Simone Ventura (Universitat Pompeu Fabra) : “Variazione morfosintattica e interferenza nella scripta catalano-occitana medievale : la selezione degli ausiliari e l’accordo participiale come indicatori di contatto”
- 18 :45 Discussió Laura Minervini (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) i debat
Divendres 14 de novembre (Sala Francesc Eiximenis)9 :30 Visita a l’Arxiu Històric, Dra. Esperança Valls Pujol
Sessió 4 : Ramon Llull i la llengua de la literatura sapiencial i religiosa
- 11 :30 Ponència Simone Sari (Sapienza Università di Roma) : “Il progetto LEXLlull : The Roots of the European Intellectual Lexicon through Ramon Llull’s Multilingual Vocabulary”
- 12 :00 Discussió Lola Badia (Universitat de Barcelona) i debat
- 12 :20 Ponència Federica Fusaroli (Université de Lausanne) : “Prose didattico- religiose nella Catalogna bassomedievale : dossier testuali, possibili approcci di studio e potenzialità esegetiche”
- 12 :50 Discussió Francesc Tous (ILCC – Universitat de Girona) i debat
Sessió 5 : Corpora i estudi lexicogràfic
- 14 :30 Ponència Fabio Zinelli (EPHE) : “Sociolingüística i poesia medieval”
- 15 :00 Discussió Anna Alberni (ICREA – Universitat de Barcelona) i debat
- 15 :15 Ponència Anna Fernàndez Clot (Universitat de València) : “De l’edició de textos als recursos lexicogràfics : sobre algunes aportacions recents a l’estudi del lèxic medieval”
- 15 :45 Discussió Àngels Massip (Universitat de Barcelona) i debat
- 16 :00 Taula Rodona : Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona), Barbara Francioni (Université de Caen), Sadurní Martí (ILCC – Universitat de Girona), Jaume Torró (ILCC – Universitat de Girona)
- 17 :00 Música i poemes medievals per Antoni Madueño i el grup “L’Incantari” (Sala de Graus)
Organització
- Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona)
Comitè científic
- Camilla Talfani (ILCC – Universitat de Girona)
- Miriam Cabré (ILCC – Universitat de Girona)
- Isabel De Riquer (Universitat de Barcelona – Reial Acadèmia de Bones Lletres)
- Sadurní Martí (ILCC – Universitat de Girona)
- Marina Navàs (Universitat Rovira i Virgili)
- Anna Radaelli (Sapienza Università di Roma)
- Francesc Roca (ILCC – Universitat de Girona)
- Jaume Torró (ILCC – Universitat de Girona)
- Joan Torruella Casañas (ICREA – Universitat Autònoma de Barcelona)
Courtney Joseph Wells (Hobart and William Smith Colleges)
Subjects
- Middle Ages (Main category)
- Mind and language > Language > Linguistics
- Mind and language > Thought > Intellectual history
- Mind and language > Language > Literature
- Mind and language > Representation > Cultural identities
- Zones and regions > Europe > France > Southern France
- Zones and regions > Europe > Iberian Peninsula
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Thursday, November 13, 2025
- Friday, November 14, 2025
Keywords
- langue littéraire occitano-catalane
Contact(s)
- Camilla Talfani
courriel : camilla [dot] talfani [at] udg [dot] edu
Information source
