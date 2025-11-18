Study daysHistory
Published on Wednesday, November 12, 2025
Présentation
Ces journées d’étude proposent d’explorer les multiples dimensions de l’activité de la Maison Goupil & Cie, acteur majeur de la diffusion de l’art au XIXᵉ siècle. Elles sont l’occasion de se pencher de manière approfondie sur le vaste sujet de la diffusion des reproductions d’œuvres d’art, en éclairant à la fois ses enjeux techniques, économiques et artistiques.
Mardi 18 novembre
10h00 – 10h30 - Accueil et mot d’ouverture par les organisateurs.
10h30 – 11h30
- Aurélie Mounier - Présentation du projet de recherche et de la méthodologie analytique des estampes Goupil
- Lou Groscol - Présentation de l’étude physico-chimique de la collection Goupil grâce à des méthodes non-invasives
11h30 - 12h30
- Bertrand Boucquey - L’histoire des techniques de l’imprimerie, l’évolution des techniques d’impression, entre le XIXe et le début du XXe siècle
Pause déjeuner
14h00 – 15h00
- Laurent Houssais - Gérôme, Goupil and Cie : une carrière des stratégies
À partir de 15h20
- Visite du laboratoire Archéosciences Bordeaux par Aurélie Mounier et Lou Groscol ( sur réservation)
Mercredi 19 novembre
9h00 – 10h00
- Agnès Penot (en visioconférence) - Le rêve ou le cauchemar américain : l’expansion de la maison Goupil outre-Atlantique
10h00 – 10h30 - Accueil
10h30 – 11h30
- Marion Lagrange - Au service de Goupil, Giuseppe de Nittis & les autres
11h30 – 12h30
- Hélène Lafont-Couturier - La création du musée Goupil, son projet scientifique et culturel, et l’activité du musée jusqu’à son intégration au musée d’Aquitaine
Pause déjeuner
À partir de 14h30
- Visite du fonds Goupil & Cie au musée d’Aquitaine par Régine Bigorne ( sur réservation)
- Tuesday, November 18, 2025
- Wednesday, November 19, 2025
