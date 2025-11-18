Home100 ans de reproduction d’œuvres d’art : la maison goupil, acteur d’un marché de l’art en mutation

100 ans de reproduction d'œuvres d'art : la maison goupil, acteur d'un marché de l'art en mutation

Published on Wednesday, November 12, 2025

Abstract

Ces journées d'étude proposent d'explorer les multiples dimensions de l'activité de la Maison Goupil & Cie, acteur majeur de la diffusion de l'art au XIXᵉ siècle. Elles sont l'occasion de se pencher de manière approfondie sur le vaste sujet de la diffusion des reproductions d'œuvres d'art, en éclairant à la fois ses enjeux techniques, économiques et artistiques.

Announcement

Présentation

Ces journées d’étude proposent d’explorer les multiples dimensions de l’activité de la Maison Goupil & Cie, acteur majeur de la diffusion de l’art au XIXᵉ siècle. Elles sont l’occasion de se pencher de manière approfondie sur le vaste sujet de la diffusion des reproductions d’œuvres d’art, en éclairant à la fois ses enjeux techniques, économiques et artistiques.

Mardi 18 novembre

10h00 – 10h30 - Accueil et mot d’ouverture par les organisateurs.

10h30 – 11h30

  • Aurélie Mounier - Présentation du projet de recherche et de la méthodologie analytique des estampes Goupil
  • Lou Groscol - Présentation de l’étude physico-chimique de la collection Goupil grâce à des méthodes non-invasives

11h30 - 12h30

  • Bertrand Boucquey - L’histoire des techniques de l’imprimerie, l’évolution des techniques d’impression, entre le XIXe et le début du XXe siècle

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

  • Laurent Houssais - Gérôme, Goupil and Cie : une carrière des stratégies

À partir de 15h20

  • Visite du laboratoire Archéosciences Bordeaux par Aurélie Mounier et Lou Groscol ( sur réservation)

Mercredi 19 novembre

9h00 – 10h00

  • Agnès Penot (en visioconférence) - Le rêve ou le cauchemar américain : l’expansion de la maison Goupil outre-Atlantique

10h00 – 10h30 - Accueil

10h30 – 11h30

  • Marion Lagrange - Au service de Goupil, Giuseppe de Nittis & les autres

11h30 – 12h30

  • Hélène Lafont-Couturier - La création du musée Goupil, son projet scientifique et culturel, et l’activité du musée jusqu’à son intégration au musée d’Aquitaine

Pause déjeuner

À partir de 14h30

  • Visite du fonds Goupil & Cie au musée d’Aquitaine par Régine Bigorne ( sur réservation)

  L'Odéon, amphithéâtre de l'archéopôle - L'archéopôle d'Aquitaine, Université Bordeaux Montaigne, 8 bis esplanade des Antilles, Pessac
    Pessac, France (33)

Hybrid event (on site and online)


  Tuesday, November 18, 2025
  Wednesday, November 19, 2025

  goupil & cie, art, reproduction, méthodologie d'analyse, histoire des techniques

  • Ilona Piguet
    courriel : archimuse [dot] bordeaux [at] gmail [dot] com

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

« 100 ans de reproduction d’œuvres d’art : la maison goupil, acteur d’un marché de l’art en mutation », Study days, Calenda, Published on Wednesday, November 12, 2025, https://doi.org/10.58079/154p1

