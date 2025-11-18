Announcement

Présentation

Ces journées d’étude proposent d’explorer les multiples dimensions de l’activité de la Maison Goupil & Cie, acteur majeur de la diffusion de l’art au XIXᵉ siècle. Elles sont l’occasion de se pencher de manière approfondie sur le vaste sujet de la diffusion des reproductions d’œuvres d’art, en éclairant à la fois ses enjeux techniques, économiques et artistiques.

Mardi 18 novembre

10h00 – 10h30 - Accueil et mot d’ouverture par les organisateurs.

10h30 – 11h30

Aurélie Mounier - Présentation du projet de recherche et de la méthodologie analytique des estampes Goupil

Lou Groscol - Présentation de l'étude physico-chimique de la collection Goupil grâce à des méthodes non-invasives

11h30 - 12h30

Bertrand Boucquey - L’histoire des techniques de l’imprimerie, l’évolution des techniques d’impression, entre le XIXe et le début du XXe siècle

Pause déjeuner

14h00 – 15h00

Laurent Houssais - Gérôme, Goupil and Cie : une carrière des stratégies

À partir de 15h20

Visite du laboratoire Archéosciences Bordeaux par Aurélie Mounier et Lou Groscol ( sur réservation)

Mercredi 19 novembre

9h00 – 10h00

Agnès Penot (en visioconférence) - Le rêve ou le cauchemar américain : l’expansion de la maison Goupil outre-Atlantique

10h00 – 10h30 - Accueil

10h30 – 11h30

Marion Lagrange - Au service de Goupil, Giuseppe de Nittis & les autres

11h30 – 12h30

Hélène Lafont-Couturier - La création du musée Goupil, son projet scientifique et culturel, et l’activité du musée jusqu’à son intégration au musée d’Aquitaine

Pause déjeuner

À partir de 14h30