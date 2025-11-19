Study daysEthnology, anthropology
La pierre, matière à bâtir l'Histoire
Archéologie de la construction
Published on Thursday, November 13, 2025
Abstract
Ce séminaire de recherche ouvert à tous et toutes propose un tour d’horizon du matériau pierre dans la construction de son extraction à sa mise en œuvre dans l’Ouest de la France. Seront abordées durant cette journée les questions de l’extraction de la matière première depuis les carrières littorales et souterraines avec les témoignages d’anciens des carrières et de spécialistes de l’inventaire. Ensuite se sont les techniques de tailles et de gravures qui sont traitées sur la longue durée, entre la fin de l’Antiquité et l’époque contemporaine, jusqu’à l’emploi de ces pierres dans les architectures urbaines et portuaires.
Announcement
Présentation
Programme
Mercredi 19 novembre
9h45-10h : Accueil
- 10h-10h45 : Guy Prigent (Ethnologue, Association Océanide), « Le temps des seigneurs »
11h-11h45 :
- Alain Roger (Président de l’association Les amis de l’ardoise, chevalier de l’ordre des Palmes Académiques, ancien responsable d’un puits d’extraction pendant de nombreuses années aux Ardoisières d’Angers Trélazé et enfin responsable de la recherche et des sondages miniers)
- Christian Piron (membre administrateur de l’association Les amis de l’ardoise et ancien des Ardoisières d’Angers Trélazé au Bureau d’étude), « L’ardoise, sa géologie, son histoire et les évolutions des techniques »
12h-14h pause déjeuner
- 14h-14h45 : Thierry Gregor (Chercheur associé au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM UMR 7302)), « Évolution des techniques de gravure, du bloc à l’inscription, de l’Antiquité au Moyen Âge »
- 15h-15h45 : Alex Sabastia (Inrap, Pôle des Activités Subaquatiques), « Bâtir la mer : l’évolution du port de La Turballe (Loire Atlantique) vue par l’archéologie »
Coordination
- Gaëlle Dieulefet, UFR Histoire, Histoire de l'art, Archéologie / UMR 6566 CReAAH-LARA
Contact : gaelle.dieulefet@univ-nantes.fr
Subjects
- Ethnology, anthropology (Main category)
- Zones and regions > Europe > France > Western France
- Periods > Middle Ages
- Periods > Early modern
- Periods > Modern
- Zones and regions > Europe > France
- Mind and language > Epistemology and methodology > Archaeology
Places
- Campus Tertre, Bâtiment Censive, Salle des conférences - Chemin de la censive du tertre
Nantes, France (44)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, November 19, 2025
Attached files
Keywords
- construction, pierre, extraction, port, taille, carrière
Contact(s)
- Gaëlle Dieulefet
courriel : gaelle [dot] dieulefet [at] univ-nantes [dot] fr
Reference Urls
Information source
- Gaëlle Dieulefet
courriel : gaelle [dot] dieulefet [at] univ-nantes [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« La pierre, matière à bâtir l'Histoire », Study days, Calenda, Published on Thursday, November 13, 2025, https://doi.org/10.58079/154z1