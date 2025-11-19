La pierre, matière à bâtir l'Histoire

Abstract

Ce séminaire de recherche ouvert à tous et toutes propose un tour d’horizon du matériau pierre dans la construction de son extraction à sa mise en œuvre dans l’Ouest de la France. Seront abordées durant cette journée les questions de l’extraction de la matière première depuis les carrières littorales et souterraines avec les témoignages d’anciens des carrières et de spécialistes de l’inventaire. Ensuite se sont les techniques de tailles et de gravures qui sont traitées sur la longue durée, entre la fin de l’Antiquité et l’époque contemporaine, jusqu’à l’emploi de ces pierres dans les architectures urbaines et portuaires.