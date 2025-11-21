Sur les traces de Nusch Eluard

Study daysModern
Nusch Éluard est à la fois omniprésente et absente du monde de l’art. Omniprésente à travers le malegaze des artistes hommes pour lesquels elle pose, mais absente en tant que sujet : sa propre pratique artistique, dont la magie et le cirque, des arts incarnés et éphémères par excellence, n’ayant pas laissé de traces. L’objectif de cette journée d’étude est donc de combler ces lacunes dans la construction et la transmission de la mémoire de Nusch Éluard en s’ouvrant à tous les champs disciplinaires, et notamment aux études circassiennes, germaniques et philosophiques, ainsi qu’aux arts plastiques, en s’appuyant sur des méthodologies diverses, dont le genre, les transferts culturels, l’histoire de la mémoire et de la réception, l’histoire du cirque, l’analyse esthétique, le rôle des traducteurs·ices, etc.
8h45 Accueil des participant.es
- 9h Mots d’accueil : Hélène Leclerc (chercheuse en études germaniques, directrice du CREG), suivis d’une introduction par Laurence Schnitzler et Fiona O’Donnell
9h20 – 10h50 - Retracer la vie de Neusch par l’écriture et le dessin
Modération : Laurence Schnitzler et Sebastian Kock
- 9h20 Conférence inaugurale de Joana Masό (chercheuse en littérature française et biographe, Université de Barcelone), Nusch Eluard : Sous le surréalisme, les femmes (2024)
9h50 Questions et discussion
- 10h05 Pierre Freyburger (auteur), Hélène Poizat (journaliste et autrice), Fanny Delqué (illustratrice, graphiste), Nusch, j’écris ton nom : Roman graphique sur la vie de Nusch : présentation du storyboard et de plusieurs planches finalisées
10h35 Questions et discussion
10h50 Pause-café
11h15 – 13h - Réhabiliter la pratique artistique de Neusch Eluard circassienne, plasticienne et modèle vivante
Modération : Camille Dekeyser et Fiona O’Donnell
- 11h15 Carolina Moreno Haverlant (chercheuse en arts de la scène, LLA Créatis, UT2J), Les collages de Nusch au prisme du cirque : quel(s) regard(s) sur les corps des femmes ?
11h45 Questions et discussion
- 12h Hélène Fromen (artiste, enseignante à L’ésam Caen/Cherbourg), Performance : Modèle cherche fiction
12h45 Questions et discussion
13h Déjeuner
14h – 16h30 - (Re)construire la mémoire de Neusch Eluard la recherche-création et la création. entre reconstitution et fiction
Modération : Laurence Schnitzler et Carolina Moreno Haverlant
- 14h Sebastian Kock (chercheur en philosophie HiPhiMo, Université Paris 1), Tod einer Muse, Geburt einer Autorin
14h30 Questions et discussion
- 14h45 Corinne François-Denève (CPTC, Bourgogne Europe), Benoît Lepecq (comédien, auteur, metteur en scène), Rêveries de la maison des folles : recherche-création autour de Nusch à Saint-Alban
15h15 Questions et discussion
- 15h30 Christoph Jarosz (réalisateur), Présentation du documentaire Nusch Eluard, La muse non nommée : faire entendre la voix de Nusch
16h Questions et discussion
16h15 Clôture de la journée
Comité d’organisation
- Laurence Schnitzler (membre associée CREG UT2J)
- Sebastian Kock (HIPHIMO, Université Paris 1)
- Fiona O’Donnell (CREG ; UT2J, Université Ratisbonne)
- Carolina Moreno Haverlant (LLA Créatis, UT2J)
- Alexia Rosso (CREG, UT2J)
- Camille Dekeyser (LLA Créatis, UT2J)
- Andréa Léri (LLA Créatis, UT2J, ENS de Lyon)
Comité scientifique
- Hélène Marquié (PR, Scènes du monde, création, savoirs critiques, Paris 8)
- Joana Masό (MCF, chaire UNESCO, Université de Barcelone)
- Catherine Mazellier-Lajarrige (MCF, CREG, UT2J)
- Marion Guyez (MCF, LLA Créatis, UT2J)
- Karine Saroh (docteure en Arts du spectacle, membre associée LLA Créatis UT2J)
Information utile
- Lien visio sur demande à l’adresse : femmessurrealistesoubliees@proton.me
Places
- Maison de la Recherche salle D30 - 5 All. Antonio Machado, 31058 Toulouse
Toulouse, France (31)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Friday, November 21, 2025
Keywords
- Nusch Eluard, surréalisme, cirque, genre, recherche-création
