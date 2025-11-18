Pia Pera: An Archipelago of Writings

Announcement
Journée d’études« Pia Pera : un archipel d’écritures », organisé à l’Université Côte d’Azur, Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (UPR 1193) - 6 novembre 2026
Argumentaire
Dans un long compte-rendu consacré à L’Arcipelago di Longo Maï (Baldini & Castoldi, 2000), Goffredo Fofi décrivait Pia Pera comme un « personnage étrange de nos lettres » (Lo Straniero, n.13-14, 2001). Cette « étrangeté » tient sans doute à un parcours littéraire hétérogène qui, dès le tournant du XXIe siècle, traverse la non-fiction, la traduction et la fiction, pour aboutir à une écriture située entre la narration, l’enquête et le récit de soi, avant d’évoluer vers un style qui fait du jardin à la fois le sujet et le miroir du monde.
Slaviste et spécialiste d’histoire russe, Pia Pera a traduit du russe et de l’anglais plus d’une vingtaine d’ouvrages, tout en dirigeant plusieurs éditions critiques. Elle a également écrit un roman et un recueil de nouvelles, et a mené une intense activité journalistique, collaborant avec divers journaux et magazines dès les années 1980. À partir de 2000, Pia Pera s’oriente vers des formes d’écriture hybrides mêlant narration, réflexion critique et introspection : on pourrait alors parler d’autofiction, ou plutôt d’«écobiographie» (Jean-Philippe Pierron, Je est un nous, Actes Sud, 2021), où l’expérience du monde naturel devient le vecteur d’une pensée éthique et existentielle.
Au-delà de la diversité des thèmes abordés, l’écriture de Pia Pera se distingue par une constante exigence formelle et par la cohérence des motifs qui la traversent : la volonté de donner voix et corps aux marges, qu’il s’agisse de la réécriture du mythe avec Diario di Lo (1995), ou de témoignages de Longomaiens de la communauté agricole de Longo Maï (2000) ; la volonté de renverser les points de vue et les stéréotypes, notamment dans les récits de jeunesse, à travers une exploration audacieuse de la sexualité, mais également par la suite, dans le renversement des points de vue entre humain et plus qu’humain ; l’attention portée au territoire et à la nature que l’on retrouve dans un certain nombre d’articles et de reportages dès les années 1990, puis explicitée dans les écrits sur les jardins ; les interrogations sur la relation entre l’homme, le végétal et l’animal ; le thème du soin transformant son univers littéraire en espace d’attention au vivant et de résistance à la perte.
Les propositions devront s’appuyer sur les axes suivants :
- Le rôle du corps, de la sexualité et la représentation féminin dans les nouvelles ;
- Réécrire le mythe : Diario di Lo ;
- Pia Pera traductrice ;
- L’activité journalistique et la critique littéraire : articles et reportages ; l’écriture des comptes rendus critiques dans les journaux et les magazines ;
- Le rôle de l’histoire dans la formation et dans l’écriture de Pera : les vieux-croyants, l’histoire russe ;
- Le rôle de la spiritualité (religions orientales et occidentales) dans l’œuvre de Pia Pera
- Approches éco-critiques ;
- « Orti di pace » : pédagogie et apprentissage par le jardinage ;
- Mise en voix et en musique de la littérature et de la production littéraire de Pia Pera : la réduction théâtrale de Le jardin secret et le travail avec Lorenza Zambon ; l’écriture des texte musicales pour l’album Pia. Come la canto io de Gianna Nannini ;
- Les traductions des œuvres de Pera et sa réception à l’étranger.
Modalités de soumission
Les propositions formulées en français, anglais ou italien, langues de cette Journée d’études, doivent être comprises entre 1000 à 3000 signes et accompagnées d’une présentation bio-bibliographique. Elles seront adressées par courriel à : elisa.veronesi@univ-cotedazur.fr,
avant le 15 avril 2026.
Les réponses seront rendues par le comité scientifique au plus tard le 30 avril.
La publication des actes est prévue.
Comité scientifique
- Gabriele Belletti (University of Florida)
- Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur)
- Niccolò Scaffai (Università di Siena)
- Francesca Irene Sensini (Université Côte d’Azur)
- Marina Spunta (University of Leicester)
- Amelia Giuseppina Valtolina (Università degli Studi di Bergamo)
Organisation
- Elisa Veronesi (Doctorante, Université Côte d’Azur - Università di Siena)
Giornata di studi «Pia Pera: un arcipelago di scritture», organizzata presso l’Université Côte d’Azur, Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (UPR 1193) - 6 novembre 2026
Argomento
In una lunga recensione a L’arcipelago di Longo Maï (Baldini & Castoldi, 2000), Goffredo Fofi definisce Pia Pera uno «strano personaggio delle nostre lettere» (Lo Straniero, n.13-14, 2001). Questa «stranezza» nasce probabilmente da un percorso letterario eterogeneo che, già agli inizi del nuovo millennio, aveva attraversato la saggistica, la traduzione e la narrativa, approdando a una scrittura in bilico tra narrazione, inchiesta e memoir, e che si sarebbe poi ulteriormente trasformata in uno stile che avrebbe fatto del giardino il centro e lo specchio del mondo.
Slavista e specialista di storia russa, Pera ha tradotto oltre venti libri dal russo e dall'inglese e ha curato diverse edizioni critiche. È autrice di un romanzo e una raccolta di racconti e ha lavorato come giornalista, collaborando con diversi giornali e riviste fin dagli anni Ottanta. A partire dal 2000, Pia Pera si è dedicata a forme di scrittura ibride che combinano narrazione, riflessione critica e introspezione e che potremmo definire autofiction o, meglio, «ecobiografie» (Jean-Philippe Pierron, Je est un nous, Actes Sud, 2021), in cui l'esperienza del mondo naturale diventa il veicolo di una riflessione etica ed esistenziale.
Al di là della diversità dei temi affrontati, la scrittura di Pia Pera si distingue per un costante rigore formale e per la coerenza dei motivi che la attraversano: la volontà di dare voce e corpo ai margini, come si evince dalla riscrittura del mito in Diario di Lo (1995) e dalle testimonianze dei longomaiani della comunità contadina di Longo Maï (2000); la volontà di sovvertire punti di vista e stereotipi, in particolare attraverso un'audace esplorazione della sessualità nei racconti giovanili, ma anche successivamente, con il ribaltamento dei punti di vista tra umano e non umano nella scrittura del giardino; l'attenzione alla terra e alla natura, che emerge in alcuni articoli e reportage a partire dagli anni Novanta, per poi concretizzarsi negli scritti sull’«orto-giardino»; le riflessioni sul rapporto tra uomo, piante e animali; infine, il tema della cura trasforma il suo universo letterario in uno spazio di attenzione al vivente e di resistenza alla perdita.
Le proposte devono concentrarsi sulle seguenti aree:
- il ruolo del corpo, la sessualità e la rappresentazione del femminile nei racconti giovanili;
- riscrivere il mito: Diario di Lo;
- Pia Pera traduttrice;
- giornalismo e critica letteraria: articoli, reportage e recensioni su giornali e riviste;
- il ruolo della storia nella formazione e nella scrittura di Pera: i Vecchi Credenti e la storia russa;
- il ruolo della spiritualità (religioni orientali e occidentali) nell'opera di Pia Pera.
- approcci ecocritici;
- “Orti di pace”: insegnare e imparare attraverso il giardinaggio;
- la produzione letteraria di Pia Pera tra teatro e musica: la riduzione teatrale de Il giardino segreto e il lavoro con Lorenza Zambon; la scrittura dei testi musicali per l'album Pia. Come la canto io di Gianna Nannini;
- le traduzioni delle opere di Pia Pera e la ricezione all'estero.
Modalità di sottomissione delle proposte
Le proposte (tra 1000 a 3000 caratteri spazi inclusi), accompagnate da una presentazione bio-bibliografica, devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: elisa.veronesi@univ-cotedazur.fr,
prima del 15 aprile 2026.
Le proposto possono essere presentate in inglese, francese o italiano, le lingue nelle quali si svolgerà la Giornata di studi. Il comitato scientifico risponderà entro il 30 aprile.
È prevista la pubblicazione degli atti.
Comitato scientifico
- Gabriele Belletti (University of Florida)
- Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur)
- Niccolò Scaffai (Università di Siena)
- Francesca Irene Sensini (Université Côte d’Azur)
- Marina Spunta (University of Leicester)
- Amelia Giuseppina Valtolina (Università degli Studi di Bergamo)
Organizzazione
- Elisa Veronesi (Université Côte d’Azur – Università di Siena)
Workshop «Pia Pera: An Archipelago of Writings», organized by Université Côte d’Azur, Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (UPR 1193) - Novembre 6, 2026
Argument
Goffredo Fofi described Pia Pera as a «strange character in our literature» in a long review of L'Arcipelago di Longo Maï (Baldini & Castoldi, 2000) (Lo Straniero, n.13-14, 2001). This «strangeness» undoubtedly stems from a diverse literary career spanning non-fiction, translation and fiction since the turn of the 21st century. This has resulted in a writing style that lies somewhere between narrative, investigation and autobiography before evolving into a style in which the garden becomes both the subject and a mirror of the world.
A Slavic scholar and specialist in Russian history, Pia Pera translated more than twenty works from Russian and English and edited several critical editions. She has also written a novel and a collection of short stories and has been an active journalist, collaborating with various newspapers and magazines since the 1980s. From 2000 onwards, Pia Pera began experimenting with hybrid forms of writing that combined narration, critical reflection, and introspection. This could be described as autofiction or «ecobiography» (Jean-Philippe Pierron, Je est un nous, Actes Sud, 2021), in which the experience of the natural world serves as a vehicle for ethical and existential contemplation.
Beyond the diversity of themes addressed, Pia Pera's writing is distinguished by constant formal rigour and coherent motifs: giving voice to marginalised groups through rewriting myth (Diario di Lo, 1995) and recording the testimonies of the Longo Maï agricultural community (2000); the desire to challenge perspectives and stereotypes, particularly in stories written in the nineties, through bold explorations of sexuality, but also subsequently, in the reversal of perspectives between human and more-than-human; paying attention to land and nature in articles and reports from the 1990s onwards, which she then elaborated on in her writings on gardens; questioning the relationship between humans, plants and animals; and exploring the theme of care, transforming her literary universe into a space of attention to living things and resistance to loss.
Proposals should focus on one of the following themes:
- the role of the body, sexuality and female representation in short stories;
- rewriting the myth: Diario di Lo;
- Pia Pera as a translator;
- journalism and literary criticism: articles and reports, and writing critical reviews for newspapers and magazines.
- the role of history in Pera's education and writing, focusing on the Old Believers and Russian history.
- the Role of Spirituality (Eastern and Western Religions) in Pia Pera's Work
- eco-critical approaches
- ‘Orti di pace’: teaching and learning through gardening.
- setting Pia Pera's literary work to music and voice, including the theatrical adaptation of The Secret Garden, her work with Lorenza Zambon, and writing lyrics for Gianna Nannini's album Pia. Come la canto io;
- translations of Pera's works and their reception abroad.
Submission guidelines
Proposals must be written in one of the three languages of this study day: French, English or Italian. They should be between 1000 and 3000 characters in length and accompanied by a bio-bibliographical presentation. Please send them by email to elisa.veronesi@univ-cotedazur.fr,
before April 15, 2026.
The scientific committee will respond by April 30 at the latest.
The proceedings will be published.
Scientific committee
- Gabriele Belletti (University of Florida)
- Barbara Meazzi (Université Côte d’Azur)
- Niccolò Scaffai (Università di Siena)
- Francesca Irene Sensini (Université Côte d’Azur)
- Marina Spunta (University of Leicester)
- Amelia Giuseppina Valtolina (Università degli Studi di Bergamo)
Organisation
- Elisa Veronesi (Université Côte d’Azur – Università di Siena)