From phenomenological to stereoscopic listening

De l’écoute phénoménologique à l’écoute stéréoscopique

Günther Anders and music

Günther Anders et la musique

Published on Tuesday, November 18, 2025

Abstract

Anders’s work is rooted in a phenomenological approach that explores how human beings simultaneously inhabit both the world and music. For Anders, listening to music is not merely a sensory or aesthetic activity, but an ontological transformation of existence. This conference investigates Günther Anders’s musical thought, focusing on his phenomenology of listening and critique of technical media. It aims to reassess the relevance of his musicological writings through contemporary philosophical, aesthetic, and political lenses, bridging musicology, critical theory, translation studies, and intellectual history.

Announcement

