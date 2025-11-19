Call for papersRepresentation
Le courage de la vérité chez Rachid Mimouni face à l’absurde moderne dans le contexte global postcolonial
Voix, formes et résistances
Published on Wednesday, November 19, 2025
Cet appel à contributions vise à recueillir des études qui explorent les croisements possibles de l’œuvre de Rachid Mimouni avec les cadres philosophiques et sémiotiques contemporaines, participant des théories critiques postcoloniales articulées à l’éthique et à la philosophie politique. Il s’agit d’interroger les signes, les symboles, les stratégies narratives, les métaphores, les figures rhétoriques pour la lecture des signes contestataires. Entrer dans l’atelier des dynamiques internes d’une écriture qui construit une vision du monde, une posture de résistance à travers des obsessions stylistiques, symboliques et narratives.
Appel à contribution à l’ouvrage collectif
Le courage de la vérité chez Rachid Mimouni face à l’absurde moderne dans le contexte global postcolonial : voix, formes et résistances.
Argumentaire
Rachid Mimouni, né le 20 novembre 1945 et décédé le 12 février 1995, est l’une des figures majeures de la littérature algérienne, dont l’œuvre souligne avec acuité les fractures modernes des sociétés à l’ère postcoloniale. Elle dresse une critique anticipant avec lucidité les dérives identitaires, politiques et culturelles qui traversent encore aujourd’hui les sociétés maghrébines et au-delà. L’homme et son œuvre se distinguent par le courage moral et intellectuel à dire la vérité dans un contexte postcolonial marqué par des enjeux de mémoire en réaction au mensonge et à la violence politique, à une époque où dominent la propagande, les discours flamboyants, les injonctions idéologiques. C’est dans ce contexte que Rachid Mimouni déploie une écriture sobre et efficace développant une forme de résistance discrète mais radicale fondée sur le rejet de la glorification de l’histoire au profit d’une mémoire critique post-traumatique. Cela, à travers une dénonciation indirecte, dans la retenue de l’ironie et du doute révélant les failles morales qui fissurent les murs du mensonge et révèlent les tragédies existentielles d’une aliénation moderne.
Modalités de contribution
Date limite de réception des articles en langue arabe et française : 10 janvier 2026
Adresse d’envoi : nawelkrimuniv@gmail.com
Notification d’acceptation : 15 janvier 2026
Coordinateurs scientifiques
- Prof. KRIM Nawel, Littérature comparée, Université d’Alger2
- Prof. IMMOUNE Youcef, Analyste du discours, Université d’Alger2
Comité scientifique
- Prof. Nadia Ghezaili, Université d’Alger2
- Prof. Youcef Immoune, Université d’Alger2
- Prof. Nawel Krim, Université d’Alger2
- Prof. Souad Benali, Université Alger 2
- Prof. Lamia Ouchérif, Ens-Bouzaréah
- Prof. Malika Boukhelou, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou
- Prof. Chahrazed Lahcene, Université de Laghouat
- Prof. Fatima Brahmi, ENS-Oran
- Prof. Siham Guettafi, université de Biskra
- Prof. Sarah kouider Rabah, Université de Blida
- Prof. Souhila Ourtinane-Ramdane, Université de Sétif.
- Prof. Fatima Zohra Dali Youcef, Université de Tlemcen
- Dr. Abdelkader Belkhiter, Université de Laghouat
- Dr. Kissa Mellah, Université de Boumerdes
- Saturday, January 10, 2026
- mimouni, représentation, roman algérien, approches sémiotique, philosophique, postcoloniale
- Nawel Krim
courriel : nawelkrimuniv [at] gmail [dot] com
