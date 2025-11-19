Announcement

Appel à contribution à l’ouvrage collectif

Le courage de la vérité chez Rachid Mimouni face à l’absurde moderne dans le contexte global postcolonial : voix, formes et résistances.

Argumentaire

Rachid Mimouni, né le 20 novembre 1945 et décédé le 12 février 1995, est l’une des figures majeures de la littérature algérienne, dont l’œuvre souligne avec acuité les fractures modernes des sociétés à l’ère postcoloniale. Elle dresse une critique anticipant avec lucidité les dérives identitaires, politiques et culturelles qui traversent encore aujourd’hui les sociétés maghrébines et au-delà. L’homme et son œuvre se distinguent par le courage moral et intellectuel à dire la vérité dans un contexte postcolonial marqué par des enjeux de mémoire en réaction au mensonge et à la violence politique, à une époque où dominent la propagande, les discours flamboyants, les injonctions idéologiques. C’est dans ce contexte que Rachid Mimouni déploie une écriture sobre et efficace développant une forme de résistance discrète mais radicale fondée sur le rejet de la glorification de l’histoire au profit d’une mémoire critique post-traumatique. Cela, à travers une dénonciation indirecte, dans la retenue de l’ironie et du doute révélant les failles morales qui fissurent les murs du mensonge et révèlent les tragédies existentielles d’une aliénation moderne.

Cet appel à contributions vise à recueillir des études qui explorent les croisements possibles de l’œuvre de Rachid Mimouni avec les cadres philosophiques et sémiotiques contemporaines, participant des théories critiques postcoloniales articulées à l’éthique et à la philosophie politique. Il s’agit d’interroger les signes, les symboles, les stratégies narratives, les métaphores, les figures rhétoriques pour la lecture des signes contestataires. Entrer dans l’atelier des dynamiques internes d’une écriture qui construit une vision du monde, une posture de résistance à travers des obsessions stylistiques, symboliques et narratives.

Modalités de contribution

Date limite de réception des articles en langue arabe et française : 10 janvier 2026

Adresse d’envoi : nawelkrimuniv@gmail.com

Notification d’acceptation : 15 janvier 2026

Coordinateurs scientifiques

Prof. KRIM Nawel, Littérature comparée, Université d’Alger2

Prof. IMMOUNE Youcef, Analyste du discours, Université d’Alger2

Comité scientifique