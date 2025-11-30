Apprendre à lire les manuscrits allemands du XVIe au XVIIIe siècle

Announcement

Présentation

Déchiffrer les anciens manuscrits allemands est la clé pour comprendre l’histoire des plus de 380 territoires que comptait le Saint-Empire romain germanique à l’époque moderne, ainsi que leurs liens avec l’Europe et le monde.

À l’aide de manuels et d’exemples tirés d’archives authentiques, ce cours d’introduction enseigne les bases d’un déchiffrement méthodique des écritures anciennes et de la transcription formelle. En complément, des stratégies pour réussir ses recherches dans les archives allemandes seront abordées.

Ce cours s’adresse aux étudiants et étudiantes avancés ainsi qu’aux chercheurs et chercheuses souhaitant travailler sur un projet utilisant des sources manuscrites en allemand. Des connaissances préalables ne sont pas nécessaires, mais bienvenues.

Informations pratiques

Mardi 6 janvier 2026, de 14h à 18h

Mercredi 7 janvier 2026, de 9h à 15h

La participation et le matériel sont gratuits.

Le transport, l’hébergement et les repas sont à la charge des participants. Les participants venant d’institutions universitaires françaises situées en dehors de l’Île-de-France peuvent bénéficier d’une subvention de 100 euros pour leurs frais de voyage.

Modalités d’inscription

Par e-mail avant le 30 novembre 2025 à : jansimon.karstens@dhi-paris.fr

Veuillez envoyer un CV sous forme de tableau et une lettre de motivation (150 à 200 mots en français ou en allemand) en pièce jointe. La lettre de motivation a pour but de connaître vos connaissances préalables et votre intérêt pour la paléographie, afin d’adapter le cours à vos besoins.

Modalités de sélection:

Les inscriptions sont possibles sans connaissances préalables.

Si une sélection s'avère nécessaire, les critères déterminants seront l'existence d'un lien avec un projet concret (mémoire ou thèse) et la mesure dans laquelle ce projet implique l'utilisation de sources allemandes manuscrites.

La sélection des participants sera effectuée par Dr. Jan Simon Karstens en tant que professeur chargé de cours.