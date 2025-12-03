Study daysHistory
Morts pour la France
Nommer, reconnaître, commémorer
Published on Wednesday, November 19, 2025
Abstract
La formule « Mort pour la France » occupe une place singulière dans la mémoire nationale française. Issue du XXe siècle, elle est à la fois une mention juridique, une reconnaissance collective et une inscription symbolique dans le récit national. Cette journée d’étude propose d’interroger les origines, les usages et les évolutions de cette mention, « Morts pour la France », depuis son émergence au lendemain de la Première Guerre mondiale jusqu’à ses résonances contemporaines.
Announcement
Présentation
Cette journée d’étude explore la portée et les évolutions de la mention « Mort pour la France », devenue un marqueur essentiel de la mémoire nationale au XXème siècle. En retraçant ses origines juridiques, ses usages institutionnels et ses appropriations locales, les interventions du matin éclairent la construction progressive de cette reconnaissance collective. L’après-midi élargit la réflexion aux pratiques de traitement, d’hommage et de qualification des morts, de la Grande Guerre aux conflits contemporains, en passant par la déportation et la guerre d’Algérie. Ensemble, ces regards croisés interrogent la manière dont la nation honore, définit et actualise cette mention hautement symbolique.
Programme
Mercredi 3 décembre
Introduction (9h15-9h45) | Denis Peschanski, directeur de recherche (CNRS)
Création et usage d’une mention | (10h-12h30)
- Histoire d’une mention: être MPF | Daniel Arnaud, ancien chef du Département Reconnaissance et Réparation (ONaCVG)
- L’appropriation de la mention « Mort pour la France » dans la gestion des sépultures de guerre » | Sami Thellier, Chargé d’études des sépultures militaires en France, en Algérie et au Maroc
- Le cas particulier de la mention en Alsace-Moselle | Ilse Hilbold, docteure en histoire, coordinatrice scientifique du projet de monument mémoriel aux Alsaciens et Mosellans morts et disparus pendant la Seconde Guerre mondiale
Mourir pour la France, de la Première Guerre mondiale à aujourd’hui | (14h-17h30)
- Traiter les morts au combat | Taline Garibian, collaboratrice scientifique (Université de Genève)
- Reconnaître. Les plaques de la Ville de Paris de la Première Guerre mondiale | Frédéric Jimeno, responsable du Monument aux morts de la France Guerre de la Ville de Paris
- Morts en déportation, des morts pour la France ? | Thomas Fontaine, docteur en histoire et directeur des projets du Réseau du Musée de la Résistance nationale
- Mourir pour la France en Algérie | Manon Walin, agrégée et docteure en histoire
- Mourir pour la France aujourd’hui | colonel Vincent Lazerges, commandant du 7ème Bataillon de chasseurs alpins
Conclusion (17h30-18h) | François Azouvi, philosophe et historien (CNRS/EHESS)
Places
- Cercle National des Armées - 8 place Saint-Augustin 75008 Paris
Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Date(s)
- Wednesday, December 03, 2025
Keywords
- france, morts, mention, guerres, histoire
Contact(s)
- Hauts lieux de la mémoire national en Île-de-France
courriel : resa [dot] hautslieux-idf [at] onacvg [dot] fr
Information source
- Louise Desaint
courriel : louise [dot] desaint [at] onacvg [dot] fr
