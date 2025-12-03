Morts pour la France

Announcement

Présentation

Cette journée d’étude explore la portée et les évolutions de la mention « Mort pour la France », devenue un marqueur essentiel de la mémoire nationale au XXème siècle. En retraçant ses origines juridiques, ses usages institutionnels et ses appropriations locales, les interventions du matin éclairent la construction progressive de cette reconnaissance collective. L’après-midi élargit la réflexion aux pratiques de traitement, d’hommage et de qualification des morts, de la Grande Guerre aux conflits contemporains, en passant par la déportation et la guerre d’Algérie. Ensemble, ces regards croisés interrogent la manière dont la nation honore, définit et actualise cette mention hautement symbolique.

Programme

Mercredi 3 décembre

Introduction (9h15-9h45) | Denis Peschanski, directeur de recherche (CNRS)

Création et usage d’une mention | (10h-12h30)

Histoire d’une mention: être MPF | Daniel Arnaud , ancien chef du Département Reconnaissance et Réparation (ONaCVG)

, ancien chef du Département Reconnaissance et Réparation (ONaCVG) L’appropriation de la mention « Mort pour la France » dans la gestion des sépultures de guerre » | Sami Thellier , Chargé d’études des sépultures militaires en France, en Algérie et au Maroc

, Chargé d’études des sépultures militaires en France, en Algérie et au Maroc Le cas particulier de la mention en Alsace-Moselle | Ilse Hilbold, docteure en histoire, coordinatrice scientifique du projet de monument mémoriel aux Alsaciens et Mosellans morts et disparus pendant la Seconde Guerre mondiale

Mourir pour la France, de la Première Guerre mondiale à aujourd’hui | (14h-17h30)

Traiter les morts au combat | Taline Garibian , collaboratrice scientifique (Université de Genève)

, collaboratrice scientifique (Université de Genève) Reconnaître. Les plaques de la Ville de Paris de la Première Guerre mondiale | Frédéric Jimeno , responsable du Monument aux morts de la France Guerre de la Ville de Paris

, responsable du Monument aux morts de la France Guerre de la Ville de Paris Morts en déportation, des morts pour la France ? | Thomas Fontaine , docteur en histoire et directeur des projets du Réseau du Musée de la Résistance nationale

, docteur en histoire et directeur des projets du Réseau du Musée de la Résistance nationale Mourir pour la France en Algérie | Manon Walin , agrégée et docteure en histoire

, agrégée et docteure en histoire Mourir pour la France aujourd’hui | colonel Vincent Lazerges, commandant du 7ème Bataillon de chasseurs alpins

Conclusion (17h30-18h) | François Azouvi, philosophe et historien (CNRS/EHESS)