Le canal du Midi : un réseau hydraulique, un réseau humain

Announcement

Argumentaire

Le 7 décembre 1996, le Comité du patrimoine mondial inscrivait sur la liste du patrimoine mondial le canal du Midi, son système d’alimentation de la Montagne Noire et ses embranchements que sont le canal de Brienne, le canal de Jonction et de la Robine de Narbonne. D’un seul coup, cette œuvre linéaire de 360 kilomètres traversant les régions Languedoc‑Roussillon et Midi‑Pyrénées était élevée au rang des plus grands monuments du monde. Il devenait l’un des éléments de cette liste prestigieuse (le 21ème sur les 54 que compte aujourd’hui la France).

Pourtant, en 1996, l’avenir du canal du Midi était l’objet de réflexions intenses. Les 20 et 21 juin s’étaient tenues à Revel des assises qui furent sanctionnées par le livre blanc du Canal des deux Mers, l’avenir du canal latéral à la Garonne ayant été inclus dans la réflexion. Sept ans après l’arrêt du transport fluvial des marchandises, usage historique de la voie d’eau, l’inquiétude était palpable dans les rangs des participants. Qu’allait décider le très jeune établissement public Voies navigables de France, né en 1991, pour l’avenir de l’un des plus vieux canaux du pays dont il avait la gestion ? Allait-on fermer les écluses et ne garder que les fonctions hydrauliques ? Pouvait-on relancer le transport des marchandises ? Était-il raisonnable de croire en une exploitation purement touristique ?

Le livre blanc cite en introduction les préalables que l’exercice de concertation a fait émerger :

Le canal est un élément symbolique fort, axe structurant des espaces traversés, unissant les Régions concernées du Sud de la France.

Le canal constitue un patrimoine environnemental, culturel, architectural et hydraulique encore sous-estimé.

Tout doit être fait pour ne pas porter d’atteintes irrémédiables à l’ouvrage et aux terroirs qu’il traverse.

L’ensemble des fonctions du canal sont maintenues (fonctions sociales, culturelles et économiques). Même si les conditions actuelles ne favorisent pas le transport fluvial de marchandises qui tend à être marginalisé, la relance de cette activité reste souhaitable, dans le respect du patrimoine, lorsque le contexte économique le permettra.

Partant de ces principes, une stratégie de développement restait à établir. C’est dans ce contexte qu’intervint l’annonce de l’inscription du canal du Midi sur la liste du patrimoine mondial. Dès lors que la valeur de ce patrimoine était reconnue par une instance internationale aussi prestigieuse que l’UNESCO, personne ne pouvait plus la sous-estimer. Un élan décisif fut alors donné aux projets en gestation. La forte hausse de fréquentation enregistrée dès l’été 1997 favorisa les activités déjà présentes sur le linéaire du canal. Les porteurs de projet qui pouvaient hésiter furent encouragés dans leur démarche.

Un programme d’investissements fut élaboré, associant étroitement l’État (propriétaire), Voies navigables de France (gestionnaire), les deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon et les quatre départements mouillés (Haute-Garonne, Tarn, Aude, Hérault). Les communes n’étaient pas en reste, quelques-unes participant directement à des programmes d’aménagement.

En contrepoint, l’inscription du 7 décembre mobilisa peu à peu un nombre important d’entrepreneurs privés, d’acteurs associatifs ou de passionnés qui ne tardèrent pas à lancer des actions individuelles ou collectives, ou à renforcer des activités déjà existantes.

À partir de 2016, au moment où les deux anciennes régions forment l’Occitanie, une gouvernance canal du Midi est installée avec la création du comité de bien, véritable parlement du canal, co-présidé par l’État, la région Occitanie et Voies navigables de France et regroupant l’ensemble des acteurs concernés, élus et représentants socio-professionnels. Une Entente pour le canal du Midi, formée de l’État, la région Occitanie, VNF et les quatre départements traversés (Aude, Haute-Garonne, Hérault et Tarn) est créée en 2019 pour mieux mettre en valeur le bien Unesco, Entente à laquelle sont associées dans un comité stratégique les intercommunalités et l’association des communes du canal des deux mers. Co-construction est le maître-mot de ces instances aboutissant à un plan de gestion Unesco du canal du Midi validé par le préfet en 2021, une marque commune en 2021, un schéma d’interprétation en 2024.

L’année 2026 marque le trentième anniversaire de l’inscription du canal du Midi sur la liste du patrimoine mondial. Depuis 1996, le bien UNESCO canal du Midi, maintenant entièrement situé dans la région Occitanie, a connu des fortunes diverses. Par son impact direct sur notre paysage familier, on retiendra certainement la mue de son admirable couvert arboré, brutalement attaqué par un minuscule champignon. Mais on ne peut limiter à cette tragédie les trois décennies qui s’achèvent. À l’occasion de cet anniversaire, sans vouloir établir un bilan de cette aventure en marche, il semble opportun de compiler divers témoignages d’acteurs, de chercheurs, d’usagers du canal, de riverains éclairés prêt à partager leur expérience ou le résultat de leur recherche. Grâce à une approche croisant les disciplines les plus diverses, il sera possible de voir comment nous avons pu, individuellement ou/et collectivement nous approprier, animer et protéger ce patrimoine exceptionnel.

Pour ce faire, les contributions pourront aborder des thématiques variées afin de rendre compte de la richesse de ce patrimoine et de l’importance du réseau d’hommes et de femmes qui constituent la « grande famille » [1] du canal.

Liste thématique non exhaustive

Approches institutionnelles et patrimoniales

La gestion et la gouvernance du canal du Midi

Les protections et les zonages réglementaires (inscription UNESCO, Sites, zones sensible et zone d’influence, etc.)

Le processus de patrimonialisation du canal du Midi (architecture, mobilier, embarcations, etc.)

Tranches de vies sur le canal

Portraits de concepteurs, ingénieurs, entrepreneurs, bateliers et « gens de l’eau », etc.

La vie sur le canal : mémoires batelières, récits de voyages, etc.

Valoriser, animer, restaurer le canal du Midi : associations et professionnels

Paysages et environnement

Un canal générateur de paysages

Le canal et son rôle dans la gestion de l’eau

La gestion de la faune et de la flore (obstacle à l’écoulement, entretien et restauration des plantations le long de la voie d’eau, etc.)

Modalités de soumission

Le présent appel à contribution est publié le 19 novembre 2025. Il s’adresse aux étudiants chercheurs, aux chercheurs, aux professionnels du patrimoine, aux associations et aux auteurs.

Patrimoines du Sud ne publie que des contributions inédites. En raison de l’appel à communication qui sera prochainement lancé pour participer au colloque scientifique qui se tiendra à l’Université Toulouse Jean Jaurès du 24 au 26 novembre 2026, les chercheurs universitaires qui candidateront pour les deux appels à communication seront prioritairement retenus pour le colloque. À défaut d’avoir été sélectionné pour participer au colloque, leur communication pourra être éditée dans le numéro de Patrimoines du Sud.

Les articles ne devront pas dépasser 35 000 signes (bibliographie comprise). Il n’y a pas de limites chronologiques imposées.

Il est à noter que les auteurs peuvent bénéficier de l’aide d’un photographe professionnel et d’une cartographe pour les besoins d’illustration de leur article. Un soin particulier est attendu pour les illustrations (cf. Recommandations aux auteurs).

Les propositions de contribution (titre + résumé de 3 000 signes maximum) sont attendues pour le 20 décembre 2025 et seront envoyées à la rédactrice en chef de la revue :Alexandra Guéguen (pds@laregion.fr), chercheure, Service connaissance et inventaire des patrimoines, région Occitanie,

avant le 20 décembre 2025

Les auteurs recevront l’avis du comité de rédaction mi-janvier 2026 au plus tard.

Les auteurs dont les propositions ont été retenues devront rendre leur article avant le 30 avril 2026 (la date sera communiquée ultérieurement aux contributeurs sélectionnés).

La revue sera publiée le 1er octobre 2026.

Comité scientifique

Paul Maturi, chercheur, Service connaissance et inventaire des patrimoines, région Occitanie (paul.maturi@laregion.fr)

Samuel Vannier, responsable de l’unité Patrimoine Culture Archives à Voies navigables de France Sud-Ouest (samuel.vannier@vnf.fr).

Bibliographie

ADGÉ, Michel, DELVIT, Philippe, MARFAING, Jean-Loup, VANNIER, Samuel. Le canal royal du Languedoc, le partage des eaux, Éditions Nouvelles éditions Loubatières, Portet-sur-Garonne, 2009, (241 p.), réédition modifiée du livre paru en 1992.

ADGÉ, Michel. Les ouvrages d’art du canal du Midi : conception et évolution des principaux types (1667 – 1857), Mémoire de maitrise, université Paul Valéry - Montpellier III, 1984.

ADGÉ, Michel. Inventaire des ouvrages d’art du canal du Midi. Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles Région Languedoc-Roussillon, Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH), 8 tomes, 1998.

BOUDELLAL, Malïka, POULET Solange. Gens de l’eau en pays d’Oc : Rose et Georges LARROSE, couple de bateliers des canaux du Midi. Editions Garnier, Cahors, 1980.

CAMBOULIVE, Miette. Des canaux, des bateaux et des hommes : la vie des mariniers du Midi au XXe siècle. Éditions du Mont, collection Mémoire, Cazouls-les-Béziers, 2017, (128 p.)

Carnet n° 21 : Le canal de la Robine, Éditions du Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, Narbonne, 2020, (118 p.)

COTTE, Michel. Le canal du Midi, merveille de l’Europe. Éditions Belin-Herscher, Paris, 2003.

CREVON Gérard, Pierre Paul Riquet, l’audace et la ténacité (la construction du canal du Midi et du port de Sète). Éditions Vérone, 2024 (414 p.)

FOURNIER, Claire (Directeur de publication), BES, Geoffroy, CRAUSSE Pierre et al. Pierre-Paul Riquet, seigneur de Bonrepos. Textes fondateurs d’une grande aventure. Petite Bibliothèque, 2018.

MARCONIS, Robert, MARFAING, Jean-Loup, SANCHEZ, Jean-Christophe, VANNIER, Samuel, GIEULES Julien (photos). Le canal du Midi. Éditions Nouvelles éditions Loubatières, collection Regards sur un patrimoine, Portet-sur-Garonne, 2012, (130 p.)

MARQUÉ, Nicolas. Toulouse et le canal du Midi (XVIIe-XIXe siècles). Éditions Empreinte, Portet-sur-Garonne, 2007, (120 p.)

MINOVEZ, Jean-Michel. Garonne et Canal du Midi, Le système de navigation autour de Toulouse. Éditions Presse Universitaire du Mirail, collection Méridienne, Toulouse, 2018, (177 p.)

MIQUEL, Lucien. Des barquiers du Midi, André Miquel et sa famille. Éditions Les cahiers du musée de la Batellerie, n° 69 et 70, Conflans-Sainte-Honorine, 2013 (80 p. par cahier)

MUKERJI, Chandra. Impossible Engineering : technology and territoriality on the Canal du Midi. Éditions Princeton University Press, 2009, (304 p.)

OBLIN-BRIÈRE, Mireille. Histoire inédite du canal du Midi, chapelles et bâtisseurs méconnus. Éditions Cheminements, 2008, (267 p.)

OBLIN-BRIÈRE, Mireille. Riquet, le génie des eaux, Éditions Privat, Toulouse, 2013, (527p.)

PINIÈS, Jean-Pierre. Je vous écris du canal du Midi, récits et témoignages d’écrivains et de voyageurs de 1677 à nos jours. Éditions Pimientos, 2017, (96 p.)

RANCHEZ, Jean-Christophe. La vie sur le canal du Midi de Riquet à nos jours. Éditions Cairn, Collection : La vie au quotidien, 2009, (215 p.)

RAYNAUD, Axelle. Canal du Midi secret, les faces cachées d’un monument d’exception. Éditions des Nouvelles Presses du Languedoc, Sète, 2013, (136 p.)

Région Occitanie. Inventaire général du patrimoine culturel. Aux sources du canal du Midi, son système d’alimentation, Réd. Adeline Béa, Jérôme Bonhôte, Émile Collet, et al. Toulouse : conseil régional d’Occitanie, 2018, (Focus patrimoine ; 11).

SAUGET, Jean-Michel, JONC, Isabelle, VANNIER, Samuel. Franchir le canal du Midi, les ponts sur la grande retenue, Éditions de la Région Languedoc-Roussillon, collection Focus sur le Patrimoine, Montpellier, 2014, (136 p.)

SICARD, Jean-Michel. La barque de poste du canal du Midi. Éditions Empreinte, Portet-sur-Garonne, 2012, (140 p.)

Note