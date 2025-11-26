Announcement

Présentation

Ce prix est organisé par le Comité d'histoire parlementaire et politique. Le CHPP est une association française fondée par des universitaires. Il a pour objectifs de promouvoir la recherche sur l’histoire politique française et internationale, et de mieux faire connaître au grand public les activités parlementaires.

Ce prix porte le nom de Jules Dufaure (1798-1881), ancien parlementaire et ministre sous la monarchie de Juillet, la Deuxième République et la Troisième République.

L’obtention du Prix Dufaure-CHPP permet au lauréat la valorisation de son mémoire par :

une publication aux Presses historiques de l'Est

la présentation de ses recherches dans le cadre du séminaire du CHPP

la publication d’un article de synthèse dans la revue Parlement[s], après validation par un comité de lecture.

Modalités de candidature

Seuls sont admis à concourir les étudiants auteurs d’un mémoire de Master en langue française soutenu durant l’année 2024 ou l’année 2025, avec la limite d’une seule candidature possible au Prix.

Les candidats doivent transmettre au président du CHPP, Pierre Allorant (pierre.allorant@univ-orleans.fr), et au secrétaire général du CHPP, Walter Badier (walter.badier@univ-orleans.fr), un dossier dématérialisé, comprenant :

un CV

une version PDF du mémoire

un résumé ou une lettre de présentation du mémoire rédigé par le candidat (3 000 signes maximum) justifiant notamment de son inscription dans le champ politique et parlementaire contemporain

une copie du relevé de notes des deux années de Master

au plus tard le 12 avril 2026.

Le dépôt d’un dossier de candidature vaut acceptation du règlement consultable sur le site du CHPP.

Composition et fonctionnement du jury

Le jury est constitué chaque année par le président du CHPP et le secrétaire général du CHPP. Dans la mesure des disponibilités, il est représentatif de la diversité des champs disciplinaires des mémoires examinés.

Le jury apprécie souverainement les qualités des travaux présentés. Ses délibérations se tiennent à huis-clos et ne donnent lieu à aucun compte-rendu. Le prix est attribué à la majorité des voix (aucun quorum n’est exigé). Chaque membre du jury dispose d’une voix. En cas d’égalité entre deux candidats, la voix du président est prépondérante. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix si les mémoires présentés ne lui semblent pas avoir les mérites attendus. Les candidats sont avertis par courrier électronique du résultat des délibérations du jury.

Membres