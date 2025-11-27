Conference, symposiumHistory
« Professions intellectuelles » et changement politique en Espagne et au Portugal dans les années 1960 et 1970
«Profesiones intelectuales» y cambio político en España y Portugal en los años sesenta y setenta.
“Profissões intelectuais” e mudança política em Espanha e Portugal, nos anos sessenta e setenta
Published on Thursday, November 27, 2025
Abstract
Le colloque vise à analyser les relations entre les groupes professionnels et le politique dans le contexte de transition vers la démocratie en Espagne et au Portugal dans les années 1960-1970. Il se focalise sur les professions libérales et intellectuelles. Sans déterminer directement la chute des régimes autoritaires de la péninsule Ibérique, ces groupes ont contribué à remettre en cause leur légitimité et à influencer les formes et les modalités de la démocratisation.
Announcement
Presentación
El coloquio tiene como objetivo analizar las relaciones entre los grupos profesionales y la esfera política en el contexto de la transición hacia la democracia en España y Portugal en los años 1960-1970. Se centra en las profesiones liberales e intelectuales. Sin determinar directamente la caída de los regímenes autoritarios de la península ibérica, estos grupos contribuyeron a cuestionar su legitimidad e influir en las formas y modalidades de la democratización. Al disponer de una relativa autonomía y de un capital simbólico, útiles para los regímenes vigentes, estas profesiones tenían una capacidad de resistencia y de protesta mayor que otros grupos sociales. Se trata de explorar las modalidades de su compromiso, las recomposiciones internas relacionadas con las divisiones sociales o generacionales, así como su papel en el largo proceso de cambio político hacia la democracia. El propósito de este coloquio es también explorar la evolución de las relaciones con los poderes autoritarios de los grupos pertenecientes a la burguesía o a las clases medias, que pudieron beneficiarse de posiciones privilegiadas o apoyaron estos regímenes, antes de distanciarse de ellos.
Programa
MIÉRCOLES 10/12 Sala de Juntas de Decanato, Facultad de Filosofía y Letras
9h30 Acogida de las y los participantes
10h-10h30 Apertura
- Patricia Martínez, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid
- Juan Luis Pan-Montojo González, Director del Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid
- Amos Fergombé, Directeur du Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH), Université Polytechnique Hauts-de-France
- Nancy Berthier, Directora de la Casa de Velázquez
10h30-11h30 Presentación del programa IberPro. Grupos profesionales y Estados autoritarios en la Península Ibérica en el siglo xx. Perspectivas comparadas
- Christophe Araújo, Université Paris Nanterre, Céline VAZ Université Polytechnique Hauts-de-France
12h-14h La construcción de alternativas democráticas desde los profesionales a finales de las dictaduras
Presidencia : Carles Santacana, Universitat de Barcelona
- Virginie Philippe, EHEHI-Casa de Velázquez, La nouvelle génération de journalistes de la TVE et de la RTP : des figures centrales de la vie (pré)démocratique ibérique
- Pablo Gil Valero, Professeur agrégé d’espagnol en lycée, El experimento Estudis i Investigacions Societat Anònima : universidad alternativa y lucha cultural catalana bajo el franquismo
- Celine Vaz, Université Polytechnique Hauts-de-France, Los profesionales de la ciudad al lado de los habitantes a finales de las dictaduras española y portuguesa, laboratorio de un urbanismo democrático
- Henrique Oliveira, Universidade Nova de Lisboa, Informática e Socialismo – contributos para uma História Política da Informática no pós-25 de Abril
14h-16h Comida
16h-17h30 Criticar o reformar desde dentro del Estado
Presidencia : Darina Martykánová, Universidad Autónoma de Madrid
- Xavier Tubau, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Los economistas del Banco de España y los límites de la crítica en el franquismo tardío (1968-1971)
- Misael Arturo López Zapico, Universidad Autónoma de Madrid, La profesión militar ante el cambio político : redefiniciones del concepto de seguridad nacional en la España del tardofranquismo y la transición
- Luisa Sousa, Universidade Nova de Lisboa, Exploração de percursos de engenheiros rodoviários portugueses no período do colonialismo tardio
17h45-19h15 Prácticas profesionales comprometidas
Presidencia : Daniel Pérez Zapico, Universidad Autónoma de Madrid
- Carles Santacana, Universitat de Barcelona, Editores, entre el consumo cultural y el compromiso intelectual
- Irene Díaz Martínez, Universidad de Oviedo, Laboralistas : la práctica del derecho como compromiso político antifranquista
- Christophe Araújo, Université Paris Nanterre, Una profesión intelectual comprometida frente a la aceleración de la vida política : el ejemplo de las y los historiadores portugueses (1962-1976)
JUEVES 11/12 Sala de Juntas de Decanato, Facultad de Filosofía y Letras
10h Acogida de las y los participantes
10h30-12h La academia ante el cambio político
Presidencia : Luisa Sousa, Universidade Nova de Lisboa
- Gilberto Pereira, Centro de Física da Universidade de Coimbra - Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, As vicissitudes de ser Professora de Física na Universidade de Coimbra – entre a Ditadura e a Liberdade
- Antonio Canales Serrano, Universidad Complutense de Madrid, Autopsia de un cuerpo en descomposición : los catedráticos de instituto en los años sesenta
- Enrico Giordano, Universidad Autónoma de Madrid - Sapienza Università di Roma, De “partido profesoral” a motor ideológico, de “partido de cuadros” a cuadros del partido : el Partido Socialista Popular, la Transición y el socialismo reunificado
12h30-14h Trayectorias de profesionales comprometidos, de un régimen a otro
Presidencia : Irene Díaz Martínez, Universidad de Oviedo
- Pablo García Varela, Universidade de Vigo, postdoctoral de la Xunta de Galicia, Profesionales intelectuales y militancia radical : trayectorias vascas en el seno de ETA (1960–1980)
- Beatriz Fernández De Castro, Universidad de CádizMujeres intelectuales y profesionales en las transiciones ibéricas : feminismo, resistencia y democratización
- Jordi Sancho Galán, Universitat Autònoma de Barcelona, Trayectorias de politización entre el movimiento estudiantil y los sectores profesionales en la Barcelona del tardofranquismo y la transición (1966-1986)
14h-16h Comida
16h-17h30 La estructuración y las luchas profesionales en tiempos de cambio político
Presidencia : Juan Luis Pan-Montojo González, Universidad Autónoma de Madrid
- Agusti García Larios, Universitat de Barcelona, La movilización del profesorado universitario en el tardofranquismo : el conflicto de los PNN
- Marti Alós López, Universitat de Barcelona, La huelga de actores de 1975 y el pulso a la estructura sindical
- Noemi Díaz Rodríguez, Universidad de Oviedo, Profesiones en transición. Política laboral y principales actores del fotoperiodismo asturiano durante el tardofranquismo
17h45-19h15 Mundos y actores profesionales
de la prensa en transición
Presidencia : Carlos Sanz Díaz, Universidad Complutense de Madrid
- Angel Benavente Serra, Universidad Autónoma de Madrid, Rubén CABAL TEJADA, Universidad Internacional de La Rioja- Universidad Autónoma de Madrid, Trabajar en la cadena de Prensa del Movimiento : el caso del diario Arriba
- Juan Andres García Martín, Universidad Rey Juan Carlos, Periodistas en el tardofranquismo y transición : una aproximación al ecosistema socio-profesional de las revistas impresas
- Daniel Moya, Universidad Complutense de Madrid, La figura de los editores de prensa y de la propiedad de los medios de comunicación en los prolegómenos de la democracia
Conclusiones : Christophe Araújo, Ruben Cabal Tejada, Misael Arturo López Zapico, Celine Vaz
Informaciónes
Para quienes deseen asistir a distancia, es obligatorio inscribirse mediante este formulario : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7vVdOsN6s82vireV_E0aC9bEsY-KGqAOuznQ0VW1pRwp4g/viewform ?usp =header
Comité científico
- Irene Díaz Martínez (Universidad de Oviedo)
- Xavier Domènech Sampere (Universitat Autónoma de Barcelona)
- Ángeles González Fernández (Universidad de Sevilla)
- Concepción Langa Nuño (Universidad de Sevilla)
- Darina Martykánová (Universidad Autónoma de Madrid)
- Carme Molinero Ruiz (Universitat Autónoma de Barcelona)
- Juan Luis Pan-Montojo González (Universidad Autónoma de Madrid)
- Javier Tébar Hurtado (Universitat de Barcelona)
- Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense de Madrid)
- Nicolas Sesma Landrin (Université de Grenoble)
- Luísa Sousa (Universidade Nova de Lisboa)
Comité organizador
- Christophe Araújo (Université Paris Nanterre)
- Rubén Cabal Tejada (Université Autonome de Madrid)
- Misael Arturo López Zapico (Université Autonome de Madrid)
- Céline Vaz (Université Polytechnique Hauts-de-France)
Subjects
- History (Main category)
- Society > Political studies > Political history
- Periods > Modern > Twentieth century
- Society > Political studies > Political and social movements
- Periods > Modern
- Society > History > Social history
- Zones and regions > Europe > Iberian Peninsula
Places
- Sala de Juntas de Decanato, Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Autónoma de Madrid
Madrid, Kingdom of Spain (93500)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Date(s)
- Wednesday, December 10, 2025
- Thursday, December 11, 2025
Attached files
Keywords
- professions intellectuelles, professions libérales, état, péninsule ibérique, espagne, portugal, dictature, autoritarisme, changement politique, mouvements sociaux, opposition
Contact(s)
- Céline Vaz
courriel : celine [dot] vaz [at] uphf [dot] fr
Information source
- Céline Vaz
courriel : celine [dot] vaz [at] uphf [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« « Professions intellectuelles » et changement politique en Espagne et au Portugal dans les années 1960 et 1970 », Conference, symposium, Calenda, Published on Thursday, November 27, 2025, https://doi.org/10.58079/158ci