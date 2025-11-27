Announcement

El coloquio tiene como objetivo analizar las relaciones entre los grupos profesionales y la esfera política en el contexto de la transición hacia la democracia en España y Portugal en los años 1960-1970. Se centra en las profesiones liberales e intelectuales. Sin determinar directamente la caída de los regímenes autoritarios de la península ibérica, estos grupos contribuyeron a cuestionar su legitimidad e influir en las formas y modalidades de la democratización. Al disponer de una relativa autonomía y de un capital simbólico, útiles para los regímenes vigentes, estas profesiones tenían una capacidad de resistencia y de protesta mayor que otros grupos sociales. Se trata de explorar las modalidades de su compromiso, las recomposiciones internas relacionadas con las divisiones sociales o generacionales, así como su papel en el largo proceso de cambio político hacia la democracia. El propósito de este coloquio es también explorar la evolución de las relaciones con los poderes autoritarios de los grupos pertenecientes a la burguesía o a las clases medias, que pudieron beneficiarse de posiciones privilegiadas o apoyaron estos regímenes, antes de distanciarse de ellos.

MIÉRCOLES 10/12 Sala de Juntas de Decanato, Facultad de Filosofía y Letras

9h30 Acogida de las y los participantes

10h-10h30 Apertura

Patricia Martínez , Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid

Juan Luis Pan-Montojo González , Director del Departamento de Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid

Amos Fergombé , Directeur du Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH), Université Polytechnique Hauts-de-France

, Directeur du Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH), Université Polytechnique Hauts-de-France Nancy Berthier, Directora de la Casa de Velázquez

10h30-11h30 Presentación del programa IberPro. Grupos profesionales y Estados autoritarios en la Península Ibérica en el siglo xx. Perspectivas comparadas

Christophe Araújo, Université Paris Nanterre, Céline VAZ Université Polytechnique Hauts-de-France

12h-14h La construcción de alternativas democráticas desde los profesionales a finales de las dictaduras

Presidencia : Carles Santacana, Universitat de Barcelona

Virginie Philippe , EHEHI-Casa de Velázquez, La nouvelle génération de journalistes de la TVE et de la RTP : des figures centrales de la vie (pré)démocratique ibérique

, EHEHI-Casa de Velázquez, La nouvelle génération de journalistes de la TVE et de la RTP : des figures centrales de la vie (pré)démocratique ibérique Pablo Gil Valero , Professeur agrégé d’espagnol en lycée, El experimento Estudis i Investigacions Societat Anònima : universidad alternativa y lucha cultural catalana bajo el franquismo

, Professeur agrégé d’espagnol en lycée, El experimento Estudis i Investigacions Societat Anònima : universidad alternativa y lucha cultural catalana bajo el franquismo Celine Vaz , Université Polytechnique Hauts-de-France, Los profesionales de la ciudad al lado de los habitantes a finales de las dictaduras española y portuguesa, laboratorio de un urbanismo democrático

, Université Polytechnique Hauts-de-France, Los profesionales de la ciudad al lado de los habitantes a finales de las dictaduras española y portuguesa, laboratorio de un urbanismo democrático Henrique Oliveira, Universidade Nova de Lisboa, Informática e Socialismo – contributos para uma História Política da Informática no pós-25 de Abril

14h-16h Comida

16h-17h30 Criticar o reformar desde dentro del Estado

Presidencia : Darina Martykánová, Universidad Autónoma de Madrid

Xavier Tubau , Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Los economistas del Banco de España y los límites de la crítica en el franquismo tardío (1968-1971)

, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Los economistas del Banco de España y los límites de la crítica en el franquismo tardío (1968-1971) Misael Arturo López Zapico , Universidad Autónoma de Madrid, La profesión militar ante el cambio político : redefiniciones del concepto de seguridad nacional en la España del tardofranquismo y la transición

, Universidad Autónoma de Madrid, La profesión militar ante el cambio político : redefiniciones del concepto de seguridad nacional en la España del tardofranquismo y la transición Luisa Sousa, Universidade Nova de Lisboa, Exploração de percursos de engenheiros rodoviários portugueses no período do colonialismo tardio

17h45-19h15 Prácticas profesionales comprometidas

Presidencia : Daniel Pérez Zapico, Universidad Autónoma de Madrid

Carles Santacana , Universitat de Barcelona, Editores, entre el consumo cultural y el compromiso intelectual

, Universitat de Barcelona, Editores, entre el consumo cultural y el compromiso intelectual Irene Díaz Martínez , Universidad de Oviedo, Laboralistas : la práctica del derecho como compromiso político antifranquista

, Universidad de Oviedo, Laboralistas : la práctica del derecho como compromiso político antifranquista Christophe Araújo, Université Paris Nanterre, Una profesión intelectual comprometida frente a la aceleración de la vida política : el ejemplo de las y los historiadores portugueses (1962-1976)

JUEVES 11/12 Sala de Juntas de Decanato, Facultad de Filosofía y Letras

10h Acogida de las y los participantes

10h30-12h La academia ante el cambio político

Presidencia : Luisa Sousa, Universidade Nova de Lisboa

Gilberto Pereira , Centro de Física da Universidade de Coimbra - Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, As vicissitudes de ser Professora de Física na Universidade de Coimbra – entre a Ditadura e a Liberdade

, Centro de Física da Universidade de Coimbra - Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, As vicissitudes de ser Professora de Física na Universidade de Coimbra – entre a Ditadura e a Liberdade Antonio Canales Serrano , Universidad Complutense de Madrid, Autopsia de un cuerpo en descomposición : los catedráticos de instituto en los años sesenta

, Universidad Complutense de Madrid, Autopsia de un cuerpo en descomposición : los catedráticos de instituto en los años sesenta Enrico Giordano, Universidad Autónoma de Madrid - Sapienza Università di Roma, De “partido profesoral” a motor ideológico, de “partido de cuadros” a cuadros del partido : el Partido Socialista Popular, la Transición y el socialismo reunificado

12h30-14h Trayectorias de profesionales comprometidos, de un régimen a otro

Presidencia : Irene Díaz Martínez, Universidad de Oviedo

Pablo García Varela , Universidade de Vigo, postdoctoral de la Xunta de Galicia, Profesionales intelectuales y militancia radical : trayectorias vascas en el seno de ETA (1960–1980)

, Universidade de Vigo, postdoctoral de la Xunta de Galicia, Profesionales intelectuales y militancia radical : trayectorias vascas en el seno de ETA (1960–1980) Beatriz Fernández De Castro , Universidad de CádizMujeres intelectuales y profesionales en las transiciones ibéricas : feminismo, resistencia y democratización

, Universidad de CádizMujeres intelectuales y profesionales en las transiciones ibéricas : feminismo, resistencia y democratización Jordi Sancho Galán, Universitat Autònoma de Barcelona, Trayectorias de politización entre el movimiento estudiantil y los sectores profesionales en la Barcelona del tardofranquismo y la transición (1966-1986)

14h-16h Comida

16h-17h30 La estructuración y las luchas profesionales en tiempos de cambio político

Presidencia : Juan Luis Pan-Montojo González, Universidad Autónoma de Madrid

Agusti García Larios , Universitat de Barcelona, La movilización del profesorado universitario en el tardofranquismo : el conflicto de los PNN

, Universitat de Barcelona, La movilización del profesorado universitario en el tardofranquismo : el conflicto de los PNN Marti Alós López , Universitat de Barcelona, La huelga de actores de 1975 y el pulso a la estructura sindical

, Universitat de Barcelona, La huelga de actores de 1975 y el pulso a la estructura sindical Noemi Díaz Rodríguez, Universidad de Oviedo, Profesiones en transición. Política laboral y principales actores del fotoperiodismo asturiano durante el tardofranquismo

17h45-19h15 Mundos y actores profesionales

de la prensa en transición

Presidencia : Carlos Sanz Díaz, Universidad Complutense de Madrid

Angel Benavente Serra , Universidad Autónoma de Madrid, Rubén CABAL TEJADA, Universidad Internacional de La Rioja- Universidad Autónoma de Madrid, Trabajar en la cadena de Prensa del Movimiento : el caso del diario Arriba

, Universidad Autónoma de Madrid, Rubén CABAL TEJADA, Universidad Internacional de La Rioja- Universidad Autónoma de Madrid, Trabajar en la cadena de Prensa del Movimiento : el caso del diario Arriba Juan Andres García Martín , Universidad Rey Juan Carlos, Periodistas en el tardofranquismo y transición : una aproximación al ecosistema socio-profesional de las revistas impresas

, Universidad Rey Juan Carlos, Periodistas en el tardofranquismo y transición : una aproximación al ecosistema socio-profesional de las revistas impresas Daniel Moya, Universidad Complutense de Madrid, La figura de los editores de prensa y de la propiedad de los medios de comunicación en los prolegómenos de la democracia

Conclusiones : Christophe Araújo, Ruben Cabal Tejada, Misael Arturo López Zapico, Celine Vaz

Para quienes deseen asistir a distancia, es obligatorio inscribirse mediante este formulario : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea7vVdOsN6s82vireV_E0aC9bEsY-KGqAOuznQ0VW1pRwp4g/viewform ?usp =header

Irene Díaz Martínez (Universidad de Oviedo)

Xavier Domènech Sampere (Universitat Autónoma de Barcelona)

Ángeles González Fernández (Universidad de Sevilla)

Concepción Langa Nuño (Universidad de Sevilla)

Darina Martykánová (Universidad Autónoma de Madrid)

Carme Molinero Ruiz (Universitat Autónoma de Barcelona)

Juan Luis Pan-Montojo González (Universidad Autónoma de Madrid)

Javier Tébar Hurtado (Universitat de Barcelona)

Carlos Sanz Díaz (Universidad Complutense de Madrid)

Nicolas Sesma Landrin (Université de Grenoble)

Luísa Sousa (Universidade Nova de Lisboa)

